[{"available":true,"c_guid":"ed4886d2-aa1b-438a-8c65-dfc360b6c0c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tennivalóink listázása egyszerre tehermentesítheti a memóriánkat és szolgálhat önmotiváló eszközként, ugyanakkor ha átláthatatlanná vagy nehezen teljesíthetővé válik, akkor több stresszt okozhat számunkra, mint amennyi előnnyel jár.","shortLead":"Tennivalóink listázása egyszerre tehermentesítheti a memóriánkat és szolgálhat önmotiváló eszközként, ugyanakkor ha...","id":"20250226_teendok-listaja-stressz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4886d2-aa1b-438a-8c65-dfc360b6c0c6.jpg","index":0,"item":"265de1fe-b94f-4490-ab64-b7ee43a5a7d2","keywords":null,"link":"/elet/20250226_teendok-listaja-stressz","timestamp":"2025. február. 26. 05:31","title":"Így nyom agyon minket a teendőink listája, de a jó hír az, hogy tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7a3f18-0603-46c3-943c-4cef21b37d0e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Újságíró Szövetség székházában tartott fórumbeszélgetés végén olvasták fel a közös nyilatkozatot.","shortLead":"A Magyar Újságíró Szövetség székházában tartott fórumbeszélgetés végén olvasták fel a közös nyilatkozatot.","id":"20250226_muosz-nyilatkozat-sajtoszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba7a3f18-0603-46c3-943c-4cef21b37d0e.jpg","index":0,"item":"4ef5cd65-dcb6-4913-8da6-408dbe53c2bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_muosz-nyilatkozat-sajtoszabadsag","timestamp":"2025. február. 26. 20:50","title":"Közös nyilatkozatban álltak ki a magyar médiumok képviselői a sajtószabadság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Keir Starmer jövő héten fog találkozni Donald Trumppal.","shortLead":"Keir Starmer jövő héten fog találkozni Donald Trumppal.","id":"20250225_Egyesult-Kiralysag-GDP-vedelmi-kiadasok-Ukrajna-Trump-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512.jpg","index":0,"item":"fbac1276-d91d-4161-b574-16aabc652163","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_Egyesult-Kiralysag-GDP-vedelmi-kiadasok-Ukrajna-Trump-Putyin","timestamp":"2025. február. 25. 14:29","title":"A védelmi kiadások jelentős emelését jelentette be a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vatikáni sajtóiroda tájékoztatása szerint a pápa jól aludt, az orvosok azonban továbbra is óvatosak a prognózissal. ","shortLead":"A vatikáni sajtóiroda tájékoztatása szerint a pápa jól aludt, az orvosok azonban továbbra is óvatosak a prognózissal. ","id":"20250227_ferenc-papa-veseelegtelenseg-tudogyulladas-javul-az-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"4b3b21df-1d1f-44c2-87a7-2db51c937e7c","keywords":null,"link":"/elet/20250227_ferenc-papa-veseelegtelenseg-tudogyulladas-javul-az-allapota","timestamp":"2025. február. 27. 09:18","title":"Javul Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677047ef-0ba9-4097-9a0d-85002e260faa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pam Bondi igazságügyi miniszter reméli, hogy ez már csütörtökön megtörténik, és a nevek mellett repülési naplókat és sok egyéb információt is kiadnak.","shortLead":"Pam Bondi igazságügyi miniszter reméli, hogy ez már csütörtökön megtörténik, és a nevek mellett repülési naplókat és...","id":"20250227_epstein-lista-pam-bondi-igazsagugy-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/677047ef-0ba9-4097-9a0d-85002e260faa.jpg","index":0,"item":"027f6ca4-b771-413d-9bfd-0203097db0c9","keywords":null,"link":"/elet/20250227_epstein-lista-pam-bondi-igazsagugy-miniszter","timestamp":"2025. február. 27. 12:08","title":"Nyilvánosságra hozzák az Epstein-ügy több érintettjének a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351a029-b56d-438b-a006-5b95234dc45c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel ez a berendezés jóval drágább, mint az egyesével bedobálós, a MOHU alaposan megvizsgálja, hogy hol állítson ilyet üzembe.","shortLead":"Mivel ez a berendezés jóval drágább, mint az egyesével bedobálós, a MOHU alaposan megvizsgálja, hogy hol állítson ilyet...","id":"20250227_mohu-lakossagi-teszt-visszavalto-automata-muanyag-palack-fem-doboz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a351a029-b56d-438b-a006-5b95234dc45c.jpg","index":0,"item":"616b14ef-1540-4262-b6bc-810b2efdb736","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_mohu-lakossagi-teszt-visszavalto-automata-muanyag-palack-fem-doboz","timestamp":"2025. február. 27. 12:55","title":"Már teszteli a MOHU a visszaváltó automatát, amelybe egyszerre akár száz palackot is be lehet önteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump szerint így a katonai eszközök szállítása „egy ideig folytatódhat tovább, legalább addig, amíg létrejön a megegyezés Oroszországgal”.","shortLead":"Trump szerint így a katonai eszközök szállítása „egy ideig folytatódhat tovább, legalább addig, amíg létrejön...","id":"20250226_egyesult-allamok-ukrajna-trump-zelenszkij-asvanykincsek-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0.jpg","index":0,"item":"d57a2919-09c3-4ce2-82f5-d703cf61393e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_egyesult-allamok-ukrajna-trump-zelenszkij-asvanykincsek-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 08:57","title":"Zelenszkij már pénteken Washingtonba utazhat, hogy aláírja az ukrán ásványkincsekről szóló megállapodást Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségi ráta 4,4 százalékos volt az év első hónapjában, ami 214 ezer állástalant jelent.","shortLead":"A munkanélküliségi ráta 4,4 százalékos volt az év első hónapjában, ami 214 ezer állástalant jelent.","id":"20250227_KSH-foglalkoztatottsag-munkanelkuliseg-allaskereses-2025-januar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"940646bc-8f0a-483d-b50b-50112af20827","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_KSH-foglalkoztatottsag-munkanelkuliseg-allaskereses-2025-januar","timestamp":"2025. február. 27. 08:31","title":"32 ezerrel többen dolgoztak Magyarországon januárban, mint egy évvel korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]