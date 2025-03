Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel velük a kesztyűt. Elég, ha a két legfontosabb szegmensre, a táplálkozásra és a mozgásra fókuszálunk, és máris kifelé tarthatunk a mély gödörből. ","shortLead":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel...","id":"20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f.jpg","index":0,"item":"0ae8f10b-9a9e-426c-b2d6-5f56bd46e924","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","timestamp":"2025. március. 01. 11:30","title":"Depressziódiétával és fizikai antidepresszánssal a lelkünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint már megszülettek azok a lányok, akik soha életükben nem fognak Magyarországon szja-t fizetni. Beszélt az árstopokról, többször is elmondta, hogy béke van – majd elismerte, hogy Ukrajnában valójában még dúlnak a harcok –, a kábítószer-kereskedőkkel pedig nem kell finomkodni, szerinte le fog szakadni a fülük, akkorát fognak kapni ezért. A Pride már nincs külföldi védettség alatt – így nem is lesz többé. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint már megszülettek azok a lányok, akik soha életükben nem fognak Magyarországon szja-t fizetni...","id":"20250228_orban-viktor-kossuth-radio-usa-haboru-oroszorszag-ukrajna-beke-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"9cdb9fca-2142-4858-b1ac-9358378ea520","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_orban-viktor-kossuth-radio-usa-haboru-oroszorszag-ukrajna-beke-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 07:42","title":"Orbán Viktor: Magyarország egy családi adóparadicsom lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0204e9-3215-4cdd-99e3-a309c055d7f7","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az utóbbi időben a kockázatosabb befektetési alapokat szerették az ügyfelek, amelyekbe juthat a frissen felszabaduló pénzekből is – latolgatja Temmel András, a Bamosz főtitkára. A befektetőknek nem szegte kedvét a hozamok megemelt adója, ám azt változatlanul nehéz megítélni, melyik alap mennyire zöld. Interjú.","shortLead":"Az utóbbi időben a kockázatosabb befektetési alapokat szerették az ügyfelek, amelyekbe juthat a frissen felszabaduló...","id":"20250228_hvg-temmel-andras-interju-bamosz-befektetesi-alapok-allampapir-befektetes-futottak-megbol-rekorderek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0204e9-3215-4cdd-99e3-a309c055d7f7.jpg","index":0,"item":"590c527f-606f-4545-a8f5-56eb326d5510","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-temmel-andras-interju-bamosz-befektetesi-alapok-allampapir-befektetes-futottak-megbol-rekorderek","timestamp":"2025. február. 28. 17:30","title":"„Pénzeső” az állampapírokból: még egyszer nem lesz Budán kutyavásár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","shortLead":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","id":"20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"99a402b5-8da6-44fe-8cc7-5726d6d82c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","timestamp":"2025. február. 28. 05:27","title":"Donald Trump kemény tárgyalópartnernek nevezte a brit miniszterelnököt és vámmentességet is kilátásba helyezett Nagy-Britanniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. Pedig mára emberek, robotok és mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek gondoskodnak a minél zökkenőmentesebb ügyfélélményért. De vajon hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk az SSI SCHÄFER két szakemberével.","shortLead":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt...","id":"20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884.jpg","index":0,"item":"96ac06ef-c7ee-4e0b-9124-3c2d94f511c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","timestamp":"2025. február. 28. 15:30","title":"Íme a következménye a sok házhoz rendelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Irreális feltételek és durva nyilatkozatháború után úgy tűnik, az USA kész megállapodni Ukrajnával az ország ásványi kincseiről, és cserébe a jövőben is adna valamiféle segítséget az orosz megszállás alatt álló országnak. De ezt Oroszország sem nézi tétlenül, Vlagyimir Putyin ráígért az ukrán ajánlatra, és külön embert állított az amerikai fejek elcsavarására – miközben még a Zelenszkij által vágyott biztonsági garanciák sorsa is ködös.","shortLead":"Irreális feltételek és durva nyilatkozatháború után úgy tűnik, az USA kész megállapodni Ukrajnával az ország ásványi...","id":"20250228_Donald-Trump-Volodimir-Zelenszkij-asvanykincs-ritkafoldfem-kritikus-asvanyok-megallapodas-USA-Ukrajna-Vlagyimir-Putyin-Kirill-Dmitrijev-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a.jpg","index":0,"item":"066fd71b-c06b-4031-b27a-67503e1348bd","keywords":null,"link":"/360/20250228_Donald-Trump-Volodimir-Zelenszkij-asvanykincs-ritkafoldfem-kritikus-asvanyok-megallapodas-USA-Ukrajna-Vlagyimir-Putyin-Kirill-Dmitrijev-Oroszorszag","timestamp":"2025. február. 28. 11:55","title":"Putyin megtalálta az új intézőemberét, akivel kisiklatná Trump és Zelenszkij ásványmegállapodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai szélsőségesek”.","shortLead":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai...","id":"20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564.jpg","index":0,"item":"2d68704e-94dc-40d9-a4d8-0f3a54c64be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","timestamp":"2025. március. 01. 10:13","title":"Orbán Balázs könyvet ír doktori védése tanulságairól és a vele járó politikai dzsihádról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók legújabb fejlesztése az a videójáték, ami megmutatja, miként lehet a digitális adatokat kapcsolatba léptetni a valósággal.","shortLead":"Japán kutatók legújabb fejlesztése az a videójáték, ami megmutatja, miként lehet a digitális adatokat kapcsolatba...","id":"20250228_japan-miniatur-videojatek-lovoldozos-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d.jpg","index":0,"item":"422131f3-3a83-4953-a936-b065ac843a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_japan-miniatur-videojatek-lovoldozos-jatek","timestamp":"2025. február. 28. 20:03","title":"Megcsinálták a világ legkisebb lövöldözős játékát, és ennek a tudomány is sokat köszönhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]