[{"available":true,"c_guid":"99223636-1433-4ce1-81e5-1df15a9a48c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple már nem SE, csak E jelöléssel mutatta be a legújabb olcsó iPhone-t. A pletykák szerint azonban más dolog is változhat a sorozattal kapcsolatban.","shortLead":"Az Apple már nem SE, csak E jelöléssel mutatta be a legújabb olcsó iPhone-t. A pletykák szerint azonban más dolog is...","id":"20250228_apple-iphone-17e-okostelefon-erkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99223636-1433-4ce1-81e5-1df15a9a48c0.jpg","index":0,"item":"d41102d3-f773-491f-8570-c0a89afad4ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_apple-iphone-17e-okostelefon-erkezese","timestamp":"2025. február. 28. 10:03","title":"Meglepetésre készülhet az Apple, nemcsak a neve változhat meg a legolcsóbb iPhone-oknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A játékvezetők a Crvena zvezda 17 játékosa közül 14-et állítottak ki a múlt szombati bajnokin.","shortLead":"A játékvezetők a Crvena zvezda 17 játékosa közül 14-et állítottak ki a múlt szombati bajnokin.","id":"20250228_jegkorong-u14-vasas-crvena-zvezda-verekedes-eltiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5.jpg","index":0,"item":"d28abedf-05ab-4089-b0dc-e9ef6b0ca30e","keywords":null,"link":"/sport/20250228_jegkorong-u14-vasas-crvena-zvezda-verekedes-eltiltas","timestamp":"2025. február. 28. 18:37","title":"Összesen 69 mérkőzésre meszelték el a Vasas elleni U14-es hokimeccsen verekedő szerb játékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89297f98-8532-4413-94b0-fdc8126e108a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sőt, a Munka Törvénykönyve sem maradhat érintetlen az Adótanácsadók Egyesülete szerint, akiket nem lelkesít az ötlet, mivel az adóelkerülés általában együtt jár a készpénz alkalmazásával.","shortLead":"Sőt, a Munka Törvénykönyve sem maradhat érintetlen az Adótanácsadók Egyesülete szerint, akiket nem lelkesít az ötlet...","id":"20250228_alkotmanyos-jog-a-keszpenzhez-adoelkerules-adotanacsadok-egyesulete-adoszabalyok-torvenymodositas-munka-torvenykonyve-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89297f98-8532-4413-94b0-fdc8126e108a.jpg","index":0,"item":"2f7c7148-ae31-4bef-bcb0-3050c8187e45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_alkotmanyos-jog-a-keszpenzhez-adoelkerules-adotanacsadok-egyesulete-adoszabalyok-torvenymodositas-munka-torvenykonyve-gazdasag","timestamp":"2025. február. 28. 08:11","title":"Adótanácsadók: Át kell írni az adószabályokat, ha alkotmányba írják a készpénzhez való jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21382811-f7e1-4530-85ef-0df59d166a92","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Matolcsy György 12 év után búcsúzik a jegybanktól. Első ciklusában a kormányzati gazdaságpolitika szekerét tolta, a másodikban a kigyulladt szekeret oltotta kisebb-nagyobb hibákkal, nagy árat fizetve.","shortLead":"Matolcsy György 12 év után búcsúzik a jegybanktól. Első ciklusában a kormányzati gazdaságpolitika szekerét tolta...","id":"20250228_hvg-matolcsy-gyorgy-mnb-elnok-janusarcu-gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21382811-f7e1-4530-85ef-0df59d166a92.jpg","index":0,"item":"74538947-e648-4078-9c90-2efec9a23019","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-matolcsy-gyorgy-mnb-elnok-janusarcu-gyorgy","timestamp":"2025. február. 28. 09:30","title":"Számvetés Matolcsy Györgyről: néhány hibáját sokáig emlegetni fogjuk, ahogy az Orbán elleni harcát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A PKK bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a börtönből szólított fel fegyverletételre.","shortLead":"A PKK bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a börtönből szólított fel fegyverletételre.","id":"20250301_Tuzszunetet-hirdetett-Torokorszaggal-a-Kurdisztani-Munkaspart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f.jpg","index":0,"item":"6cd7940b-8464-4788-8757-0b0ddd40ee86","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Tuzszunetet-hirdetett-Torokorszaggal-a-Kurdisztani-Munkaspart","timestamp":"2025. március. 01. 10:35","title":"Tűzszünetet hirdetett Törökországgal a Kurdisztáni Munkáspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA tudományos berendezéseit juttatja el a Holdra.","shortLead":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA...","id":"20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217.jpg","index":0,"item":"c2d26be0-63cb-4d70-a459-4ce6ede2d238","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","timestamp":"2025. február. 27. 16:03","title":"Videó: útnak indult a második privát holdszonda, amely 4G-t is visz a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5d98ce-f359-419c-98e7-72deb8927e01","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jakab Ernő és fia immár féltucatnyi magyarországi és több külföldi bejegyzésű vállalkozással vesz részt a légibizniszben.","shortLead":"Jakab Ernő és fia immár féltucatnyi magyarországi és több külföldi bejegyzésű vállalkozással vesz részt...","id":"20250227_Bavitenek-a-korma-y-pilotai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b5d98ce-f359-419c-98e7-72deb8927e01.jpg","index":0,"item":"013f70fb-42a8-4579-9206-b88baa226f29","keywords":null,"link":"/360/20250227_Bavitenek-a-korma-y-pilotai","timestamp":"2025. február. 27. 16:00","title":"Új taggal bővül a Rogánékat helikoptereztető családi cégcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfed0db-b44c-45ea-a99c-b8ce6d628af8","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A vád szerint Mateusz Morawiecki 2020-ban túllépte hatáskörét, amikor a járvány kellős közepén kizárólag postai úton akarta lebonyolíttatni a köztársasági elnökválasztást. Ezzel 70 millió zloty (ma csaknem 7 milliárd forint) kárt okozott a közvagyonnak.","shortLead":"A vád szerint Mateusz Morawiecki 2020-ban túllépte hatáskörét, amikor a járvány kellős közepén kizárólag postai úton...","id":"20250227_mateusz-morawiecki-bunvadi-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cfed0db-b44c-45ea-a99c-b8ce6d628af8.jpg","index":0,"item":"9e408259-00cf-4b2d-a016-9bc20fac107c","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_mateusz-morawiecki-bunvadi-eljaras","timestamp":"2025. február. 27. 20:36","title":"Bűnvádi eljárás zajlik a volt lengyel miniszterelnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]