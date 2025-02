Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kanada és Mexikó kénytelen visszavágni. Egyetlen vezető sem látszódhat gyengének, amikor Amerika fenyegeti. És stratégiailag feltehetőleg az a helyes, ha nem hagyják annyiban – írja a Financial Times vezető külpolitikai újságírója.","shortLead":"Kanada és Mexikó kénytelen visszavágni. Egyetlen vezető sem látszódhat gyengének, amikor Amerika fenyegeti. És...","id":"20250204_Gideon-Rachman-financial-times-szemle-trump-vamhaboru-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"453bdba8-207b-4c5d-865d-2537c58825f9","keywords":null,"link":"/360/20250204_Gideon-Rachman-financial-times-szemle-trump-vamhaboru-kina","timestamp":"2025. február. 04. 15:30","title":"Gideon Rachman: Trump egy Amerika-ellenes szövetség magjait hinti el az előbb lövünk, utána kérdezünk politikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f08e89-24a7-4dd1-b628-9dfb7dd51975","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A 80 éves volt német kancellár a betegség meglehetősen súlyos tüneteit mutatta.","shortLead":"A 80 éves volt német kancellár a betegség meglehetősen súlyos tüneteit mutatta.","id":"20250204_gerhard-schroder-kancellar-kieges-korhaz-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f08e89-24a7-4dd1-b628-9dfb7dd51975.jpg","index":0,"item":"adf7dbb0-dff5-44ad-a84d-34783c48d726","keywords":null,"link":"/elet/20250204_gerhard-schroder-kancellar-kieges-korhaz-kezeles","timestamp":"2025. február. 04. 12:14","title":"Kiégéssel került kórházba Gerhard Schröder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a5c83d-eccf-4f83-837f-56c371c10cf7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bár a BKK-n naponta 3 millió utazás történik és az ott dolgozóknak már nehéz újat mutatni, de a cég szerint akadnak olyan jelenetek, ami őket is meglepi. Öt ilyen esetről számoltak be kedden.","shortLead":"Bár a BKK-n naponta 3 millió utazás történik és az ott dolgozóknak már nehéz újat mutatni, de a cég szerint akadnak...","id":"20250204_szulest-buszsofor-trolit-tolo-utasok-bkk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8a5c83d-eccf-4f83-837f-56c371c10cf7.jpg","index":0,"item":"e2350fb0-c3f6-4d31-8358-691b272caacb","keywords":null,"link":"/elet/20250204_szulest-buszsofor-trolit-tolo-utasok-bkk","timestamp":"2025. február. 04. 15:52","title":"Szülést levezető buszsofőr, elveszett gyerek és a kóbor cica – öt hihetetlen sztorit szedett össze a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6198e5-fb03-4d19-b72e-b47442dad960","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átment a szlovák kormányon a környezetvédelmi miniszter javaslata a bősi erőmű modernizálásáról.","shortLead":"Átment a szlovák kormányon a környezetvédelmi miniszter javaslata a bősi erőmű modernizálásáról.","id":"20250205_szlovakia-bos-eromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc6198e5-fb03-4d19-b72e-b47442dad960.jpg","index":0,"item":"08f68cb8-736d-4600-8e86-1564a9db01da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_szlovakia-bos-eromu","timestamp":"2025. február. 05. 13:25","title":"150 milliárd forintnyi pénzből indítaná meg a szlovák kormány a bősi erőmű fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6e2cc8-f471-48d9-8601-8c7d5a03b514","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Rákosrendezőre tervezett Mini-Dubaj beruházás apropóján olyan barnamezős beruházásokat gyűjtöttünk össze, amelyek megmutatták, hogyan lehet jól hasznosítani az elhagyott iparterületeket. ","shortLead":"A Rákosrendezőre tervezett Mini-Dubaj beruházás apropóján olyan barnamezős beruházásokat gyűjtöttünk össze, amelyek...","id":"20250205_mini-dubaj-helyett-rozsdaovezet-hasznositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f6e2cc8-f471-48d9-8601-8c7d5a03b514.jpg","index":0,"item":"ce5a22af-17aa-4f01-b003-ec16c2c957e4","keywords":null,"link":"/elet/20250205_mini-dubaj-helyett-rozsdaovezet-hasznositas","timestamp":"2025. február. 05. 06:02","title":"Dubajkodás helyett: három nagyszerű példa, mit lehet kezdeni egy rozsdaövezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b5ed13-c47c-4c1b-8702-60bb9012768a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szoros közelségbe kerül a Hold és a Mars vasárnap este, az égi jelenség szabad szemmel is könnyen megfigyelhető lesz – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.","shortLead":"Szoros közelségbe kerül a Hold és a Mars vasárnap este, az égi jelenség szabad szemmel is könnyen megfigyelhető lesz –...","id":"20250205_hold-mars-kozelseg-megfigyeles-egyuttallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75b5ed13-c47c-4c1b-8702-60bb9012768a.jpg","index":0,"item":"20d177b1-e111-40a1-a011-84de8c2f84c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_hold-mars-kozelseg-megfigyeles-egyuttallas","timestamp":"2025. február. 05. 14:03","title":"Érdemes lesz az eget kémlelni vasárnap este: szoros közelségbe kerül a Hold és a Mars","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470b3127-4276-41fd-a499-65c9bec0c130","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mindfullness jegyében, „minimalista skandináv dizájnnal” adta ki legújabb böngészőjét az Opera.","shortLead":"A mindfullness jegyében, „minimalista skandináv dizájnnal” adta ki legújabb böngészőjét az Opera.","id":"20250204_opera-air-uj-bongeszo-meditacio-szunet-tartasa-mindfullness","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470b3127-4276-41fd-a499-65c9bec0c130.jpg","index":0,"item":"70e9bafe-57ee-4220-8c95-468a89346de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_opera-air-uj-bongeszo-meditacio-szunet-tartasa-mindfullness","timestamp":"2025. február. 04. 15:03","title":"Jött egy új böngésző, ami szól, ha ideje szünetet tartani – és még meditálni is segít közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter rendőri biztosítást kap, de a cseh kormányból senkivel nem találkozik.","shortLead":"A miniszter rendőri biztosítást kap, de a cseh kormányból senkivel nem találkozik.","id":"20250204_szijjarto-peter-praga-titkos-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"ebea02d9-1285-440a-949c-1d5f2157c0b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_szijjarto-peter-praga-titkos-latogatas","timestamp":"2025. február. 04. 14:28","title":"A cseh sajtó szerint rejtélyes látogatásra megy Szijjártó Prágába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]