Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d605e8bf-dfdb-44d8-a4de-6aafb223eb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eleve alaposan kilógott a sorból a sok öltönyös férfi és nagyestélyis nő között a gálára sportruházatban beülő színész, de amikor ezt szóvá tették, még üvöltözött is kicsit.","shortLead":"Eleve alaposan kilógott a sorból a sok öltönyös férfi és nagyestélyis nő között a gálára sportruházatban beülő színész...","id":"20250303_adam-sandler-oscar-kozjatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d605e8bf-dfdb-44d8-a4de-6aafb223eb92.jpg","index":0,"item":"81fc8b31-73b0-4005-a0c3-e6f8b1b20463","keywords":null,"link":"/elet/20250303_adam-sandler-oscar-kozjatek","timestamp":"2025. március. 03. 11:28","title":"A legfurább Oscar-közjátékot a kapucnis pulcsiban megjelent Adam Sandler adta elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e259eafd-3dfa-44e2-a9ec-be7e034b7309","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A projekt mögött állítólag Matthias Warnig, Putyin jó barátja és korábbi Stasi-hírszerző áll.","shortLead":"A projekt mögött állítólag Matthias Warnig, Putyin jó barátja és korábbi Stasi-hírszerző áll.","id":"20250303_Financial-Times-eszaki-aramlat-ujrainditas-putyin-trump-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e259eafd-3dfa-44e2-a9ec-be7e034b7309.jpg","index":0,"item":"fc83306b-2950-4e9f-a9a1-669e868ad8eb","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Financial-Times-eszaki-aramlat-ujrainditas-putyin-trump-amerika","timestamp":"2025. március. 03. 11:12","title":"FT: Egy volt Stasi-tiszt amerikai befektetőkkel indítaná újra az Északi Áramlat 2 gázvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8072bc40-5d0b-4462-8215-a37a680eb987","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szörfösök legnagyobb rémálmát vették videóra.","shortLead":"A szörfösök legnagyobb rémálmát vették videóra.","id":"20250303_tigriscapa-capatamadas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8072bc40-5d0b-4462-8215-a37a680eb987.jpg","index":0,"item":"9e36be30-ad0c-469f-9b50-0eba43e92ba0","keywords":null,"link":"/elet/20250303_tigriscapa-capatamadas-video","timestamp":"2025. március. 03. 12:45","title":"Videó: ezt látja, akit megtámad és lenyel egy tigriscápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","shortLead":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","id":"20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"eeb3dfa0-cd19-45dc-995c-a120e169f145","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","timestamp":"2025. március. 02. 10:23","title":"Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","shortLead":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","id":"20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35.jpg","index":0,"item":"195403de-5e3d-4cf8-8ab6-d73bbde1e374","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","timestamp":"2025. március. 02. 11:44","title":"A magyar USAID-kormánybiztos már nagyon szeretné levagdosni a \"Magyarországra bejött korrupciós csápokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd6570-bfb2-4ff0-a75d-66f4b493833c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Milyen felnőtt lesz azokból a gyerekekből, akiknek sohasem kellett felelősséget vállalniuk, mert a szüleik lépten-nyomon kiszolgálták őket? És mi lesz azokkal a felnőttekkel, akiket érzelmi zsarolással és bűntudatkeltéssel kötnek magukhoz a szüleik? Interjú Bibók Bea pszichológussal, az Ellopott felnőttkor című kötet szerzőjével.","shortLead":"Milyen felnőtt lesz azokból a gyerekekből, akiknek sohasem kellett felelősséget vállalniuk, mert a szüleik...","id":"20250302_bibok-bea-pszichologus-ellopott-felnottkor-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dfd6570-bfb2-4ff0-a75d-66f4b493833c.jpg","index":0,"item":"44fa5049-540b-461e-b108-849914cf2baf","keywords":null,"link":"/360/20250302_bibok-bea-pszichologus-ellopott-felnottkor-interju","timestamp":"2025. március. 02. 19:30","title":"Amikor egy családban mindenki amiatt szorong, hogy baj lesz - Bibók Bea pszichológus visszatartó szülőkről, infantilizált felnőttekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456cd776-e92c-435c-a40b-75f1dda8ad7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nyomott vasárnap.","shortLead":"Nyomott vasárnap.","id":"20250302_vasarnap-idojaras-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/456cd776-e92c-435c-a40b-75f1dda8ad7a.jpg","index":0,"item":"79f58aab-3ff6-4192-8360-e033c82cfbb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_vasarnap-idojaras-elorejelzes","timestamp":"2025. március. 02. 08:30","title":"Felhős, enyhe időnk lesz, de van, ahol az ég is leszakadhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az üzlet akár ebben a hónapban végbe mehet.","shortLead":"Az üzlet akár ebben a hónapban végbe mehet.","id":"20250303_prada-versace-capri-holdings-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87.jpg","index":0,"item":"13a20a57-fe36-47b3-83ff-1c591d765cc2","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_prada-versace-capri-holdings-felvasarlas","timestamp":"2025. március. 03. 14:13","title":"Felvásárolná a Prada a Versace-t, több mint 1,5 milliárd euró lehet az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]