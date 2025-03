Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","shortLead":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","id":"20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4.jpg","index":0,"item":"f62c7a54-f884-42aa-9b65-ff3801bd5b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","timestamp":"2025. március. 04. 14:25","title":"Lukasenka beszállna a ritkaföldfém-bizniszbe, és kiadta a parancsot: Ásnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6091040d-1eaa-41ec-b9e0-81a3788715b0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most még csak figyelmeztetnek, ha valaki megszegi a szabályt, de később jön a bírságolás is. ","shortLead":"Most még csak figyelmeztetnek, ha valaki megszegi a szabályt, de később jön a bírságolás is. ","id":"20250304_Kulon-savot-kaptak-Parizsban-azok-az-autok-amelyekben-legalabb-harman-ulnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6091040d-1eaa-41ec-b9e0-81a3788715b0.jpg","index":0,"item":"7dd72459-8f69-4181-bf67-f291d3103fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Kulon-savot-kaptak-Parizsban-azok-az-autok-amelyekben-legalabb-harman-ulnek","timestamp":"2025. március. 04. 10:00","title":"Külön sávot kaptak Párizsban azok az autók, amelyekben legalább hárman ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83831a8-a81d-4270-9d56-9335846b920b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A spanyol csapat lehet az egyik legkomolyabb érdeklődő a magyar válogatott játékosáért.","shortLead":"A spanyol csapat lehet az egyik legkomolyabb érdeklődő a magyar válogatott játékosáért.","id":"20250304_real-madrid-kerkez-milos-bournemouth-magyar-valogatott-40-millio-euro-balhatved-atigazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c83831a8-a81d-4270-9d56-9335846b920b.jpg","index":0,"item":"7425bdc9-3daf-4861-ae99-8fdcc4978e96","keywords":null,"link":"/sport/20250304_real-madrid-kerkez-milos-bournemouth-magyar-valogatott-40-millio-euro-balhatved-atigazolas","timestamp":"2025. március. 04. 10:02","title":"A Real Madrid már tudja, mennyit kell fizetni Kerkez Milosért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2e2bcc-6fa0-45aa-93d4-ac5f80cd463a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fotón nem látszik a nyomkövető, amit a volt francia elnöknek kell viselnie.","shortLead":"A fotón nem látszik a nyomkövető, amit a volt francia elnöknek kell viselnie.","id":"20250305_orban-viktor-parizs-nicolas-sarkozy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb2e2bcc-6fa0-45aa-93d4-ac5f80cd463a.jpg","index":0,"item":"ca90a718-fbdf-40f6-ae83-444e947aaab8","keywords":null,"link":"/elet/20250305_orban-viktor-parizs-nicolas-sarkozy","timestamp":"2025. március. 05. 20:54","title":"Macronnal ment vacsorázni, Sarkozyvel fényképezkedett Orbán Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Kreml üdvözli Donald Trump békével kapcsolatos kijelentéseit, azonban még megvárnák, hogy milyen lépések követik ezt.","shortLead":"A Kreml üdvözli Donald Trump békével kapcsolatos kijelentéseit, azonban még megvárnák, hogy milyen lépések követik ezt.","id":"20250304_peszkov-amerikai-fegyverszallitasok-leallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"f987ffe9-59b0-4abd-86c1-928e64cdb17f","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_peszkov-amerikai-fegyverszallitasok-leallitas","timestamp":"2025. március. 04. 12:01","title":"Peszkov az amerikai fegyverszállítások leállításáról: Ez a legjobb hozzájárulás a békéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pornóoldal üzemeltetője azt állítja, csalódottak és meglepettek, mert eddig „termékeny párbeszédet” folytattak a kanadai adatvédelmi biztossal.","shortLead":"A pornóoldal üzemeltetője azt állítja, csalódottak és meglepettek, mert eddig „termékeny párbeszédet” folytattak...","id":"20250304_pornhub-kanada-adatvedelmi-biztos-hozzajarulas-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6.jpg","index":0,"item":"52e6b929-b1f1-4ef4-9736-b5ef8d414e19","keywords":null,"link":"/elet/20250304_pornhub-kanada-adatvedelmi-biztos-hozzajarulas-birosag","timestamp":"2025. március. 04. 17:24","title":"Bíróságon tiltanák el a Pornhubot attól, hogy olyan videókat tegyen közzé, amelyeknek a szereplői ehhez nem járultak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04968fe9-77e5-4306-9e08-063c51f64e6d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután az Egyesült Államok leállította a fegyverszállítmányokat Ukrajna számára, Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy készek a fegyverszünetre és a békekötésre is.","shortLead":"Miután az Egyesült Államok leállította a fegyverszállítmányokat Ukrajna számára, Volodimir Zelenszkij bejelentette...","id":"20250304_zelenszkij-trump-hala-ukrajna-egyesult-allamok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04968fe9-77e5-4306-9e08-063c51f64e6d.jpg","index":0,"item":"20467554-a672-43a1-a33b-1e0824739ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_zelenszkij-trump-hala-ukrajna-egyesult-allamok-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 18:38","title":"Zelenszkij engedett Trumpnak, sajnálja a Fehér Házban történteket, és hálálkodott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2527ce00-69a6-44ed-b450-8c9f8a4d296a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszáz napja tartják fogva, de most először hallgatták ki Kiss Lászlót, Budapest III. kerületének vezetőjét. A vádakat visszautasította, majd több kérést is megfogalmazott az ügyészség felé.","shortLead":"Kétszáz napja tartják fogva, de most először hallgatták ki Kiss Lászlót, Budapest III. kerületének vezetőjét. A vádakat...","id":"20250305_Tartsanak-hazkutatast-Meszaros-Lorincnel-is-kerte-kihallgatasan-a-letartoztatasban-levo-obudai-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2527ce00-69a6-44ed-b450-8c9f8a4d296a.jpg","index":0,"item":"961ae406-0968-438a-bb9b-6048a1382b11","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Tartsanak-hazkutatast-Meszaros-Lorincnel-is-kerte-kihallgatasan-a-letartoztatasban-levo-obudai-polgarmester","timestamp":"2025. március. 05. 14:58","title":"Tartsanak házkutatást Mészáros Lőrinc cégeinél is – javasolta kihallgatásán a letartóztatásban lévő óbudai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]