Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4b7d996-eed1-4859-bdc9-e5ba03bbffbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wizz Airnél a női pilóták aránya meghaladja az 5 százalékot, amely az iparági átlag felett van – írja a cég.","shortLead":"A Wizz Airnél a női pilóták aránya meghaladja az 5 százalékot, amely az iparági átlag felett van – írja a cég.","id":"20250308_Nonap-a-Wizz-Airnel-kizarolag-noi-szemelyzettel-szallt-fel-Budapestrol-Londonba-tarto-gep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b7d996-eed1-4859-bdc9-e5ba03bbffbb.jpg","index":0,"item":"b6ebcfec-94bc-44ac-a756-8966a7d1c752","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Nonap-a-Wizz-Airnel-kizarolag-noi-szemelyzettel-szallt-fel-Budapestrol-Londonba-tarto-gep","timestamp":"2025. március. 08. 11:27","title":"Nőnap a Wizz Airnél: kizárólag női személyzettel szállt fel Budapestről a Londonba tartó gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6100acc9-30fa-4374-8bec-3511a7b06713","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Reakció a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara gazdasági évnyitóján elhangzottakra. Vélemény.","shortLead":"Reakció a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara gazdasági évnyitóján elhangzottakra. Vélemény.","id":"20250308_Farkas-Zoltan-Kutyaharapast-szorevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6100acc9-30fa-4374-8bec-3511a7b06713.jpg","index":0,"item":"ede7d2be-7395-4710-91b7-68f501786335","keywords":null,"link":"/360/20250308_Farkas-Zoltan-Kutyaharapast-szorevel","timestamp":"2025. március. 08. 15:23","title":"Farkas Zoltán: Kutyaharapást szőrével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0344d9d-b863-4cc1-a275-7f2e43ec9993","c_author":"HVG","category":"360","description":"A zsenik különc, bogaras világába tekinthetünk be a Centrál Színházban.","shortLead":"A zsenik különc, bogaras világába tekinthetünk be a Centrál Színházban.","id":"20250308_hvg-Central-szinhaz-kisszinpad-David-Auburn-Egy-bizonyitas-korvonalai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0344d9d-b863-4cc1-a275-7f2e43ec9993.jpg","index":0,"item":"1ab170fc-bc82-48c0-905f-725dda780395","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-Central-szinhaz-kisszinpad-David-Auburn-Egy-bizonyitas-korvonalai","timestamp":"2025. március. 08. 16:15","title":"Visszatér a színpadra Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia, akik a Nemzeti Színházban lezuhantak a díszletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d448744b-1320-446a-a4f0-1d7cd355da5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Törölni!!” – áll egy sor olyan parkolási szerződés fájlnevében, amelyet a XII. kerület korábbi vezetése kötött, derül ki Kovács Gergely kutyapártos polgármester posztjából.","shortLead":"„Törölni!!” – áll egy sor olyan parkolási szerződés fájlnevében, amelyet a XII. kerület korábbi vezetése kötött, derül...","id":"20250309_parkolas-xii-kerulet-kovacs-gergely-mkkp-fidesz-torolni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d448744b-1320-446a-a4f0-1d7cd355da5e.jpg","index":0,"item":"f9827ead-e8f8-43d6-a36d-f99d0b6e07e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_parkolas-xii-kerulet-kovacs-gergely-mkkp-fidesz-torolni","timestamp":"2025. március. 09. 14:04","title":"Árulkodó fájlnevekkel szembesült, amikor a fideszes vezetés parkolási szerződéseit böngészte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Százasával érkeztek a jelzések vasárnap, hogy nem sikerült a vásárlás, akár a sarki boltban, akár online. Délutánra elvileg megoldották a dolgot.","shortLead":"Százasával érkeztek a jelzések vasárnap, hogy nem sikerült a vásárlás, akár a sarki boltban, akár online. Délutánra...","id":"20250309_mastercard-fennakadasok-online-fizetes-bolti-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832.jpg","index":0,"item":"823b25a2-d44a-4c91-a813-c0c4bd704913","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_mastercard-fennakadasok-online-fizetes-bolti-vasarlas","timestamp":"2025. március. 09. 14:37","title":"Önnél sem működött a kártyás fizetés? Világszerte gond volt a Mastercarddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af4db17-d700-4042-8622-a51a90595c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég leköszönt amerikai nagykövet a CNN-nek adott interjút.","shortLead":"A nemrég leköszönt amerikai nagykövet a CNN-nek adott interjút.","id":"20250308_david-pressman-volt-amerikai-nagykovet-interju-cnn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3af4db17-d700-4042-8622-a51a90595c43.jpg","index":0,"item":"cbe2fa14-6256-48a3-a52f-f0f03d47de4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_david-pressman-volt-amerikai-nagykovet-interju-cnn","timestamp":"2025. március. 08. 17:09","title":"David Pressman: A magyar kormány stratégiai hibát követett el velem szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"A rendszer nagyon buta. De abban nem vagyok teljesen biztos, hogy érdemes hosszabb távon is hozzábutulnunk. – Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: egykepolitika, véleményes, békeosztalék, szankcióakció, premiNER.","shortLead":"A rendszer nagyon buta. De abban nem vagyok teljesen biztos, hogy érdemes hosszabb távon is hozzábutulnunk. – Az én...","id":"20250309_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"a2cb4dfd-780c-4c60-a225-df1519fc4851","keywords":null,"link":"/360/20250309_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","timestamp":"2025. március. 09. 19:18","title":"Volt már a földön ennél idiotisztikusabb korszak? Az én hetem Krusovszky Dénessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes. Amerikai kutatók tesztelő eszköze ezúttal a Nintendo közkedvelt Super Mario Bros. játéka volt.","shortLead":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes...","id":"20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc.jpg","index":0,"item":"2aaa186b-92e2-4a0d-b64e-31806eedb3d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 08. 20:03","title":"Meg kell mutatnia, mit tud? Akkor játsszon kicsit a Marióval a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]