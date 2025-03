Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hatalmas üzleti lehetőségek és jókora bukások kapcsán szoktak a kriptovaluták bekerülni a hírekbe, de mekkorák valójában a kockázatok? Mi alapján érdemes dönteni, hogy kriptóba tegyünk-e a pénzünk egy részét, és hogyan lehet meglátni, mi az, ami biztonságos?","shortLead":"Hatalmas üzleti lehetőségek és jókora bukások kapcsán szoktak a kriptovaluták bekerülni a hírekbe, de mekkorák...","id":"20250310_Kasszakulcs-podcast-kripto-altcoin-bitcoin-kriptoavaluta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5.jpg","index":0,"item":"7a4bce26-5536-40d0-bb6a-5a12414a5e43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Kasszakulcs-podcast-kripto-altcoin-bitcoin-kriptoavaluta","timestamp":"2025. március. 10. 06:00","title":"Félnem kell-e a kriptótól? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","shortLead":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","id":"20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa.jpg","index":0,"item":"40186de3-5ffc-4d8b-900b-0400332164f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","timestamp":"2025. március. 10. 19:18","title":"Zelenszkij Szaúd-Arábiában tárgyal a békéről, de nem marad sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Enyhén javult a pápa állapota, de a légzését még segíteni kell éjjelente.","shortLead":"Enyhén javult a pápa állapota, de a légzését még segíteni kell éjjelente.","id":"20250310_vatikan-korhaz-ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"4bda647c-cec9-406a-85b8-23c56edfe53c","keywords":null,"link":"/elet/20250310_vatikan-korhaz-ferenc-papa","timestamp":"2025. március. 10. 15:05","title":"Vatikán: még korai arról beszélni, mikor hagyhatja el a kórházat Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6ef716-8eb1-49f8-92e5-4813a8fbd9d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"John Mearsheimer szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy Putyin imperialista lenne, és lerohanná akár egész Ukrajnát – nemhogy Európát. Nincsenek is meg a képességei hozzá – mutatott rá a Chicagói Egyetem tanára. Szerinte az európai-amerikai kapcsolatokat már nem lehet rendbe hozni.","shortLead":"John Mearsheimer szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy Putyin imperialista lenne, és lerohanná akár egész Ukrajnát –...","id":"20250310_Trump-Vance-europa-amerikai-politologus-spiegel-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6ef716-8eb1-49f8-92e5-4813a8fbd9d9.jpg","index":0,"item":"9e525a6c-7335-4610-840b-4702bd67c350","keywords":null,"link":"/360/20250310_Trump-Vance-europa-amerikai-politologus-spiegel-szemle","timestamp":"2025. március. 10. 16:45","title":"Amerikai politológus: A NATO keleti nyitása ostoba módon Peking karjaiba terelte Moszkvát, Trump csak erre reagál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8cede22-d8e9-4642-82a2-8aaa65bc2f66","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A dán játékgyártó cég – ami a világ legnagyobb gumiabroncsgyártójának számít – egy olyan anyagot fejlesztett ki, amivel 30 százalékban újrahasznosított anyagokból lehet elkészíteni a játékok gumijait.","shortLead":"A dán játékgyártó cég – ami a világ legnagyobb gumiabroncsgyártójának számít – egy olyan anyagot fejlesztett ki, amivel...","id":"20250311_lego-gumiabroncs-ujrahasznositott-anyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8cede22-d8e9-4642-82a2-8aaa65bc2f66.jpg","index":0,"item":"e23eb798-5df9-4348-810e-1be5ec67da25","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_lego-gumiabroncs-ujrahasznositott-anyag","timestamp":"2025. március. 11. 12:03","title":"Kitalált valamit a Lego, és ez komoly hatással lehet a környezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az anyák szja-mentessége és a nyugdíjasok áfa-visszatérítése lesznek a költségvetés sarokpontjai.","shortLead":"Az anyák szja-mentessége és a nyugdíjasok áfa-visszatérítése lesznek a költségvetés sarokpontjai.","id":"20250310_Nagy-Marton-2026-os-koltsegvetes-utemterv-aprilis-20","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"6f925c14-d383-4e3b-982b-452df978cb62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Nagy-Marton-2026-os-koltsegvetes-utemterv-aprilis-20","timestamp":"2025. március. 10. 09:09","title":"Húsvétra ígéri Nagy Márton, hogy összeáll a jövő évi költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9dd019-8687-40ca-b234-acd7cc32fba1","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Versenyfutás zajlik az idővel a szélsőjobboldali Calin Georgescu jelöléséért és jelölése ellen is Romániában. Ha nyer, felgyorsulhat az EU destabilizációja, ha veszít, tovább radikalizálódhat a román társadalom. Első körben a Központi Választási Iroda eltiltotta az indulástól.","shortLead":"Versenyfutás zajlik az idővel a szélsőjobboldali Calin Georgescu jelöléséért és jelölése ellen is Romániában. Ha nyer...","id":"20250310_roman-kampany-szelsojobb-tabor-amerikai-beleszolas-lokdosodes-astartvonalon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f9dd019-8687-40ca-b234-acd7cc32fba1.jpg","index":0,"item":"2c1b04c6-d2c9-4fcd-b174-a78eda2a5cf2","keywords":null,"link":"/360/20250310_roman-kampany-szelsojobb-tabor-amerikai-beleszolas-lokdosodes-astartvonalon","timestamp":"2025. március. 10. 13:30","title":"Akár engedik indulni az elnökségért a szélsőjobboldali Georgescut, akár nem, rossz idők jöhetnek Romániára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De legalább a kórházi ellátásra nem lehetett panaszuk. ","shortLead":"De legalább a kórházi ellátásra nem lehetett panaszuk. ","id":"20250310_Feher-Lotusz-forgatas-hasmenes-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5.jpg","index":0,"item":"2260994f-520f-4c93-9b05-b37dd1c99154","keywords":null,"link":"/elet/20250310_Feher-Lotusz-forgatas-hasmenes-korhaz","timestamp":"2025. március. 10. 14:32","title":"Folyton hasmenésük volt a Fehér Lótusz sztárjainak, mialatt Thaiföldön forgattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]