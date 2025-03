Az amerikai külügyminiszter a szaúd-arábiai tárgyalásokat megelőzően azt mondta, hogy ígéretesnek tartja Ukrajna javaslatát a részleges tűzszünetről. „Nem mondom, hogy ez önmagában elég, de ez az a fajta engedmény, amely szükséges a konfliktus befejezéséhez” – tette hozzá Marco Rubio, és megosztotta, a keddi tárgyalásokon az ukrán fél valószínűleg légi és tengeri tűzszünetre tesz majd javaslatot.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn érkezett meg Szaúd-Arábiába, hogy találkozzon Mohammed bin Szalmán koronaherceggel, aki várhatóan hivatalosan nem fog részt venni a tárgyalásokon. Az ukrán elnök késő este videofelvételen elmondta, hogy „gyakorlati eredményt” remél az egyeztetésektől, és hozzátette, hogy az ukrán álláspont „abszolút konstruktív” lesz.

Zelenszkij Szaúd-Arábiában tárgyal a békéről, de nem marad sokáig Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.

A tárgyalásokon Ukrajnát Andrij Jermak nemzetbiztonsági tanácsadója, valamint a kül- és védelmi miniszter képviseli majd, az amerikai delegációt pedig Rubio alkotja Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadóval és Steve Witkoff közel-keleti megbízottal – írja a BBC.

Mielőtt hétfőn megérkezett volna, Rubio azt mondta, hogy fontos kideríteni Ukrajna szándékait a békemegállapodással kapcsolatban, és ahogyan Oroszországnak, nekik is fel kell készülniük arra, hogy áldozatokat is vállaljanak a béke érdekében. „Nem fogok feltételeket szabni arra vonatkozóan, hogy mit kell vagy nem kell tenniük. Meg akarjuk őket hallgatni, hogy lássuk, meddig hajlandóak elmenni, és összehasonlítjuk azzal, amit az oroszok akarnak, aztán meglátjuk, mennyire vagyunk valóban távol egymástól” – mondta.

Hozzátette, szerinte mindkét félnek be kell látnia, hogy csak diplomáciai eszközökkel lehet megoldani a konfliktust. Ami az egy hete felfüggesztet katonai segélyeket illeti, Rubio elmondta, hogy reméli, hogy ezt a döntést vissza tudják vonni, ilyen szempontból is fontosak a mostani megbeszélések. „Az elnök minden rendelkezésére álló eszközt be fog vetni, hogy megpróbálja mindkét felet az asztalhoz ültetni, hogy ez a háború véget érjen” – tette hozzá.

Korábban Steve Witkoff, Trump különmegbízottja azt mondta, hogy jelentős előrelépésre számít a tárgyalások során. Arra a kérdésre, hogy szerinte Zelenszkij visszatér-e az Egyesült Államokba, hogy a hét folyamán aláírja az ásványi anyagokkal kapcsolatos megállapodást, a Fox Newsnak azt mondta, ő nagyon bizakodó. Elárulta azt is, hogy a megvitatandó kérdések között szerepelnek a biztonsági garanciák és a területi kérdések.

Kiemelte, amerikai kormányzat soha nem szüneteltette a szükséges hírszerzési adatok megosztását az ukránokkal, míg vasárnap Trump a Fox Newsnak azt mondta, hogy „épphogy” feloldotta az információcsere ideiglenes leállítását.