[{"available":true,"c_guid":"f885be87-555f-413d-b726-2304aa76e334","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tüntetők azért akarták blokád alá vonni az épületet, mert a közmédia egyik újságírója csőcseléknek nevezte őket. Egy civil ruhás rendőr megsérült, Vucsics szerint bolsevikok támadtak rá, de úgy tűnik, egy rohamrendőr ütötte meg.","shortLead":"A tüntetők azért akarták blokád alá vonni az épületet, mert a közmédia egyik újságírója csőcseléknek nevezte őket...","id":"20250311_szerbia-belgrad-kozmedia-diaktuntetes-rohamrendorseg-alekszandar-vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f885be87-555f-413d-b726-2304aa76e334.jpg","index":0,"item":"ec9c7386-27de-49b5-9a39-0a4084959bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_szerbia-belgrad-kozmedia-diaktuntetes-rohamrendorseg-alekszandar-vucsics","timestamp":"2025. március. 11. 10:47","title":"Rohamrendőrök verték szét a szerb közmédia épületéhez szervezett diáktüntetést Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az új autók hatvan százaléka céges az Unióban, nagy változást hozna a lépés a piacon.","shortLead":"Az új autók hatvan százaléka céges az Unióban, nagy változást hozna a lépés a piacon.","id":"20250311_Szigoritana-az-EU-es-csak-villanyautok-kaphatnanak-cegesautokent-kedvezmenyeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"9248b977-4279-42cd-a314-7a4c4f467d26","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Szigoritana-az-EU-es-csak-villanyautok-kaphatnanak-cegesautokent-kedvezmenyeket","timestamp":"2025. március. 11. 08:29","title":"Szigorítana az EU, és csak villanyautók kaphatnának cégautós kedvezményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kiszivárgott listán rajta van a far-hát, a zsír és a párizsi is.","shortLead":"A kiszivárgott listán rajta van a far-hát, a zsír és a párizsi is.","id":"20250311_arresstop-arstop-elelmiszerek-listaja-kiskereskedelem-bevasarlas-inflacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998.jpg","index":0,"item":"6bd7f49e-af85-4a4c-a350-0db58f2c3b30","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_arresstop-arstop-elelmiszerek-listaja-kiskereskedelem-bevasarlas-inflacio-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 11:05","title":"Ezekre a termékekre vezetheti be az árrésstopot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48506c9d-4046-4983-a41e-034b6f1a449c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kifogásolt hirdetést a norvég Kia tette közzé a közösségi oldalán.","shortLead":"A kifogásolt hirdetést a norvég Kia tette közzé a közösségi oldalán.","id":"20250311_kia-reklamfilm-tesla-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48506c9d-4046-4983-a41e-034b6f1a449c.jpg","index":0,"item":"2e25890a-736a-4620-9436-45d267215f27","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_kia-reklamfilm-tesla-elon-musk","timestamp":"2025. március. 11. 12:26","title":"Elhatárolódott a Kia vezetése az Elon Muskot becsmérlő reklámfilmtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen eldöntheti, hogy kiktől és miért akar megszabadulni, és ezt meg is teszi. Ez szerinte olyan széles vörös vonal, ami a Holdról is látszik.","shortLead":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen...","id":"20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1.jpg","index":0,"item":"3edca834-48fa-425c-bed0-6ecffc181088","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","timestamp":"2025. március. 09. 22:25","title":"Stefano Bottoni a Fidesz új tervéről: Düh és szorongás keveredik bennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6df16a4-caee-469c-b8a8-e3b122f07afd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miután a kapitány rosszul lett, a gép első tisztje sürgős leszállási engedélyt kért.","shortLead":"Miután a kapitány rosszul lett, a gép első tisztje sürgős leszállási engedélyt kért.","id":"20250310_ausztralia-qantas-pilota-mellkasi-fajdalom-rosszullet-defibrillator-surgos-leszallasi-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6df16a4-caee-469c-b8a8-e3b122f07afd.jpg","index":0,"item":"3c4f3779-7ccd-425f-8073-6e7f20773a11","keywords":null,"link":"/elet/20250310_ausztralia-qantas-pilota-mellkasi-fajdalom-rosszullet-defibrillator-surgos-leszallasi-engedely","timestamp":"2025. március. 10. 15:48","title":"Mellkasi fájdalmakra panaszkodott és defibrillátort kért a pilóta egy Sydney-be tartó járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70058c26-fbc0-4df9-be77-8b10852ed321","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselő egy 18 évvel ezelőtti beszédet játszott le, a házelnöknek ez viszont annyira nem tetszett.","shortLead":"A független képviselő egy 18 évvel ezelőtti beszédet játszott le, a házelnöknek ez viszont annyira nem tetszett.","id":"20250310_kover-laszlo-orban-viktor-hadhazy-akos-trollkodas-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70058c26-fbc0-4df9-be77-8b10852ed321.jpg","index":0,"item":"e6572816-e885-4a03-ae16-134123bf1325","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_kover-laszlo-orban-viktor-hadhazy-akos-trollkodas-birsag","timestamp":"2025. március. 10. 07:33","title":"Kövér ismét lecsapott: hétmilliós bírságot szabott ki Hadházyra az Orbán elleni trollkodásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2480d9-d904-4737-8e26-03697c4e7181","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lego a nem hivatalos nemzetközi Super Mario-napra időzítette egy új gyűjtői készlet, a Super Mario: Mario Kart megjelenését.","shortLead":"A Lego a nem hivatalos nemzetközi Super Mario-napra időzítette egy új gyűjtői készlet, a Super Mario: Mario Kart...","id":"20250310_lego-mario-kart-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2480d9-d904-4737-8e26-03697c4e7181.jpg","index":0,"item":"3efbf25d-7a96-4a5b-be7f-62ca6f87239f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_lego-mario-kart-jatek","timestamp":"2025. március. 10. 11:07","title":"Itt a Lego nagy meglepetése: összerakható Mario Kart készült, épp a rajongók legfontosabb napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]