Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"54ec8fc0-092f-44f6-abe6-481765ea8da8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Porsche Taycan Turbo GT szedán még a kétajtós Porsche 911-re is rávert 1 másodpercet Interlagosban.","shortLead":"A Porsche Taycan Turbo GT szedán még a kétajtós Porsche 911-re is rávert 1 másodpercet Interlagosban.","id":"20250310_uj-rekordot-huzott-be-az-1108-loeros-legdurvabb-porsche-taycan-turbo-gt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54ec8fc0-092f-44f6-abe6-481765ea8da8.jpg","index":0,"item":"d897bf59-b8ff-4f84-ad00-10f414a80c37","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_uj-rekordot-huzott-be-az-1108-loeros-legdurvabb-porsche-taycan-turbo-gt","timestamp":"2025. március. 10. 07:59","title":"Új rekordot húzott be az 1108 lóerős legdurvább Porsche – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450cd4e-243b-4a6e-af9d-24e4b0c673c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legtöbben gazdasági irányba tanulnának tovább.","shortLead":"A legtöbben gazdasági irányba tanulnának tovább.","id":"20250310_83-eves-egyetemista-felsooktatasi-jelentkezesi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b450cd4e-243b-4a6e-af9d-24e4b0c673c7.jpg","index":0,"item":"f904dfa5-7afd-4565-a434-02502f5b8d1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_83-eves-egyetemista-felsooktatasi-jelentkezesi-adatok","timestamp":"2025. március. 10. 07:54","title":"83 éves a legidősebb ember, aki egyetemre akar járni ősztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1f90b4-11f3-4ac2-8f9c-7ce535157fcc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Miután Varga Mihály megérkezett az MNB-be, váratlanul lefejezték a Pallas Athéné alapítvány vagyonát forgató céget és az eddigi, áttekinthetetlen vagyongazdálkodás felülvizsgálatát ígérték.","shortLead":"Miután Varga Mihály megérkezett az MNB-be, váratlanul lefejezték a Pallas Athéné alapítvány vagyonát forgató céget és...","id":"20250311_matolcsy-mnb-varga-mihaly-pallas-athene-optimum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d1f90b4-11f3-4ac2-8f9c-7ce535157fcc.jpg","index":0,"item":"d2d6faf2-b3c4-4d51-a579-8d04f6ee151c","keywords":null,"link":"/360/20250311_matolcsy-mnb-varga-mihaly-pallas-athene-optimum","timestamp":"2025. március. 11. 06:30","title":"Matolcsy emberét már kirúgta, Varga Mihály most visszaszerezne 500 milliárd forintot az MNB-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 26-ig autóval nem lehet majd a rakparton közlekedni.","shortLead":"Október 26-ig autóval nem lehet majd a rakparton közlekedni.","id":"20250309_rakpart-karacsony-gergely-megnyitjak-nyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a.jpg","index":0,"item":"e5ee5ced-9c27-4f13-bce1-8f5e88f9752a","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_rakpart-karacsony-gergely-megnyitjak-nyar","timestamp":"2025. március. 09. 18:33","title":"Március közepétől újra a gyalogosoké a pesti alsó rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kereszteződésben történt a baleset.","shortLead":"Egy kereszteződésben történt a baleset.","id":"20250310_Egy-mento-es-egy-szemelyauto-utkozott-ossze-a-Szent-Janos-korhaznal-baleset-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"a6459e68-b22e-48b6-be81-42a03eeb85ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Egy-mento-es-egy-szemelyauto-utkozott-ossze-a-Szent-Janos-korhaznal-baleset-budapest","timestamp":"2025. március. 10. 20:25","title":"Egy mentő és egy személyautó ütközött össze a Szent János kórháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a88fa6c-ee96-437a-b7a1-463fd6c96db3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az érintett részlegnél 133-an dolgoznak, közülük sokaknak ajánlottak állást más területen.","shortLead":"Az érintett részlegnél 133-an dolgoznak, közülük sokaknak ajánlottak állást más területen.","id":"20250310_spar-wolt-hazhozszallitas-elbocsatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a88fa6c-ee96-437a-b7a1-463fd6c96db3.jpg","index":0,"item":"106b81c8-b9b9-4e74-9251-99bdaf2ac989","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_spar-wolt-hazhozszallitas-elbocsatasok","timestamp":"2025. március. 10. 18:12","title":"Sok dolgozótól megválik a Spar, miután a Wolt-tal leszerződött a házhozszállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6ef716-8eb1-49f8-92e5-4813a8fbd9d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"John Mearsheimer szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy Putyin imperialista lenne, és lerohanná akár egész Ukrajnát – nemhogy Európát. Nincsenek is meg a képességei hozzá – mutatott rá a Chicagói Egyetem tanára. Szerinte az európai-amerikai kapcsolatokat már nem lehet rendbe hozni.","shortLead":"John Mearsheimer szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy Putyin imperialista lenne, és lerohanná akár egész Ukrajnát –...","id":"20250310_Trump-Vance-europa-amerikai-politologus-spiegel-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6ef716-8eb1-49f8-92e5-4813a8fbd9d9.jpg","index":0,"item":"9e525a6c-7335-4610-840b-4702bd67c350","keywords":null,"link":"/360/20250310_Trump-Vance-europa-amerikai-politologus-spiegel-szemle","timestamp":"2025. március. 10. 16:45","title":"Amerikai politológus: A NATO keleti nyitása ostoba módon Peking karjaiba terelte Moszkvát, Trump csak erre reagál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Kutatások szerint, ha arra kérjük az MI-t, hogy különböző karakterek bőrébe bújjon, az gyakran jobb válaszokat eredményez. Szerkesztett részlet Ethan Mollick Társintelligencia című könyvéből.","shortLead":"Kutatások szerint, ha arra kérjük az MI-t, hogy különböző karakterek bőrébe bújjon, az gyakran jobb válaszokat...","id":"20250309_Egy-titkos-fegyver-amivel-a-ChatGPT-tenyleg-hasznos-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b.jpg","index":0,"item":"d3a3a675-d4f1-4081-8b8c-2f7907c384ba","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250309_Egy-titkos-fegyver-amivel-a-ChatGPT-tenyleg-hasznos-lehet","timestamp":"2025. március. 09. 19:15","title":"Egy titkos fegyver, amivel a ChatGPT tényleg hasznos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]