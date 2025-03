Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70058c26-fbc0-4df9-be77-8b10852ed321","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselő egy 18 évvel ezelőtti beszédet játszott le, a házelnöknek ez viszont annyira nem tetszett.","shortLead":"A független képviselő egy 18 évvel ezelőtti beszédet játszott le, a házelnöknek ez viszont annyira nem tetszett.","id":"20250310_kover-laszlo-orban-viktor-hadhazy-akos-trollkodas-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70058c26-fbc0-4df9-be77-8b10852ed321.jpg","index":0,"item":"e6572816-e885-4a03-ae16-134123bf1325","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_kover-laszlo-orban-viktor-hadhazy-akos-trollkodas-birsag","timestamp":"2025. március. 10. 07:33","title":"Kövér ismét lecsapott: hétmilliós bírságot szabott ki Hadházyra az Orbán elleni trollkodásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány a boltokat fenyegeti; Trump előbb vámokat vezetett be, majd egy csomót felfüggesztett közülük. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány...","id":"20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f.jpg","index":0,"item":"12b078c9-73fe-4185-b33d-6179a08505bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 07:00","title":"És akkor a kormány rácsodálkozott, hogy csak nem sikerült földbe döngölni az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss jelentés szerint a Facebook (ma már Meta) korábban még a felhasználók adataihoz is hozzáférést adott volna a kínai kormánynak, csak, hogy megvethesse a lábát a kínai piacon.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a Facebook (ma már Meta) korábban még a felhasználók adataihoz is hozzáférést adott volna...","id":"20250310_facebook-kina-cenzura-meta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f.jpg","index":0,"item":"8c1bb04f-ad78-4d58-aa94-e1e23d279d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_facebook-kina-cenzura-meta","timestamp":"2025. március. 10. 13:03","title":"Cenzúrázott Facebookot akart építeni Kínának a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A hétvégén még zajlott a Medián kutatása, Hann Endre és csapata a többi közt azt kérdezte a magyaroktól, tudnák-e támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. Hétfő reggelre már az eredményeket is be tudjuk mutatni.","shortLead":"A hétvégén még zajlott a Medián kutatása, Hann Endre és csapata a többi közt azt kérdezte a magyaroktól, tudnák-e...","id":"20250309_Milliardokat-sporolunk-magyarok-velemenye-Ukrajna-EU-tagsag-median-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482.jpg","index":0,"item":"968065aa-2592-4502-8a95-c2d9a9ce01f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Milliardokat-sporolunk-magyarok-velemenye-Ukrajna-EU-tagsag-median-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 17:18","title":"Milliárdokat spórolunk az országnak, megmondjuk, mi a magyarok véleménye Ukrajna EU-tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3999bbf6-37b4-4952-bb65-e3f33c58cb6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még egy mutató, amiben utolsó helyen állunk az Európai Unióban, a bolgárok is messze lepipálnak minket.","shortLead":"Még egy mutató, amiben utolsó helyen állunk az Európai Unióban, a bolgárok is messze lepipálnak minket.","id":"20250309_noi-kutatok-es-noi-mernokok-aranya-eurostat-statisztika-nonap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3999bbf6-37b4-4952-bb65-e3f33c58cb6f.jpg","index":0,"item":"62bcdffd-5609-4b26-9c5f-93029235a83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_noi-kutatok-es-noi-mernokok-aranya-eurostat-statisztika-nonap","timestamp":"2025. március. 09. 13:04","title":"Hiába Orbán Viktor csokrai, térképen is kiüti a szemet, akkora a nők lemaradása Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik egy félidőt játszott. ","shortLead":"Szoboszlai Dominik egy félidőt játszott. ","id":"20250308_Hatranybol-forditva-nyert-a-Liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"6fa6bd1f-0060-49a9-8151-b0ab6c5f36b0","keywords":null,"link":"/sport/20250308_Hatranybol-forditva-nyert-a-Liverpool","timestamp":"2025. március. 08. 18:15","title":"Hátrányból fordítva nyert a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"A rendszer nagyon buta. De abban nem vagyok teljesen biztos, hogy érdemes hosszabb távon is hozzábutulnunk. – Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: egykepolitika, véleményes, békeosztalék, szankcióakció, premiNER.","shortLead":"A rendszer nagyon buta. De abban nem vagyok teljesen biztos, hogy érdemes hosszabb távon is hozzábutulnunk. – Az én...","id":"20250309_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"a2cb4dfd-780c-4c60-a225-df1519fc4851","keywords":null,"link":"/360/20250309_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","timestamp":"2025. március. 09. 19:18","title":"Volt már a földön ennél idiotisztikusabb korszak? Az én hetem Krusovszky Dénessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc0f843-7cb6-441f-973c-c6ddafdcbf50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szöveg korábbról már ismerős lehet. ","shortLead":"A szöveg korábbról már ismerős lehet. ","id":"20250308_kocsis-mate-fidesz-facebook-gyermek-jogai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc0f843-7cb6-441f-973c-c6ddafdcbf50.jpg","index":0,"item":"71f78f28-b9d2-4ffa-86ba-630e29b51d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_kocsis-mate-fidesz-facebook-gyermek-jogai","timestamp":"2025. március. 08. 18:30","title":"\"A gyermekek jogai minden eddiginél erősebb törvényi védelmet kapnak!\" - Kocsis Máté megosztotta, hogyan változik az Alaptörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]