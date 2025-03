Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen eldöntheti, hogy kiktől és miért akar megszabadulni, és ezt meg is teszi. Ez szerinte olyan széles vörös vonal, ami a Holdról is látszik.","shortLead":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen...","id":"20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1.jpg","index":0,"item":"3edca834-48fa-425c-bed0-6ecffc181088","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","timestamp":"2025. március. 09. 22:25","title":"Stefano Bottoni a Fidesz új tervéről: Düh és szorongás keveredik bennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5546e0-562c-4a05-bc19-fa8001623d53","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Egyre több cég hoz létre a mesterséges intelligencia segítségével digitális avatárokat elhunyt emberekről. A hozzátartozók kérésére feltámasztott rokonokkal újra lehet beszélgetni, bár a következmények egyelőre beláthatatlanok – derül ki egy új dokumentumfilmből.","shortLead":"Egyre több cég hoz létre a mesterséges intelligencia segítségével digitális avatárokat elhunyt emberekről...","id":"20250310_hvg-mindorokke-tied-eternal-you-dokumentumfilm-mi-mesterseges-intelligencia-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b5546e0-562c-4a05-bc19-fa8001623d53.jpg","index":0,"item":"12446869-e115-4581-aee4-81b6524592e3","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-mindorokke-tied-eternal-you-dokumentumfilm-mi-mesterseges-intelligencia-ai","timestamp":"2025. március. 10. 19:30","title":"„Megyünk, és csinálunk egy avatárt a nagypapából. Hát nem menő?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. március. 09. 15:30","title":"Az ország egyik legnívósabb szakmai rendezvénye ismét összehozza a szektor szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8995a28-d774-43a1-9b01-9073ca401719","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem vette észre quadozás közben a veszélyt.","shortLead":"Nem vette észre quadozás közben a veszélyt.","id":"20250310_villanypasztor-zsinor-miatt-balesetet-12-eves-fiu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8995a28-d774-43a1-9b01-9073ca401719.jpg","index":0,"item":"dd680a0a-2631-40db-8bf5-ee13090542a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_villanypasztor-zsinor-miatt-balesetet-12-eves-fiu","timestamp":"2025. március. 10. 09:58","title":"Kifeszített villanypásztorzsinór miatt szenvedett súlyos balesetet egy 12 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c474a38-b1e4-42e5-b968-71b06dbf53b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Amerika hamarosan újra megoszthatja Ukrajnával a háborúhoz kapcsolódó hírszerzési információkat.","shortLead":"Donald Trump szerint Amerika hamarosan újra megoszthatja Ukrajnával a háborúhoz kapcsolódó hírszerzési információkat.","id":"20250310_egyesult-allamok-donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-tuzszuneti-targyalasok-szaud-arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c474a38-b1e4-42e5-b968-71b06dbf53b5.jpg","index":0,"item":"f3eb2dc9-0df1-4315-9374-621cdce38717","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_egyesult-allamok-donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-tuzszuneti-targyalasok-szaud-arabia","timestamp":"2025. március. 10. 08:44","title":"Az USA szerint Ukrajna készen áll az előrelépésre a tűzszünet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be84923-19dd-4578-b9c4-e27b591f2685","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két hollywoodi sztár kamasz lánya a párizsi divathéten debütált a Valentino modelljeként. ","shortLead":"A két hollywoodi sztár kamasz lánya a párizsi divathéten debütált a Valentino modelljeként. ","id":"20250310_kai-schreiber-naomi-watts-liev-schreiber-valentino-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be84923-19dd-4578-b9c4-e27b591f2685.jpg","index":0,"item":"ce52e0b1-3f5a-44e6-9978-68218d30d032","keywords":null,"link":"/elet/20250310_kai-schreiber-naomi-watts-liev-schreiber-valentino-modell","timestamp":"2025. március. 10. 10:13","title":"Modellkarrier: Naomi Watts és Liev Schreiber 16 éves lánya bemutatkozott a kifutón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss jelentés szerint a Facebook (ma már Meta) korábban még a felhasználók adataihoz is hozzáférést adott volna a kínai kormánynak, csak, hogy megvethesse a lábát a kínai piacon.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a Facebook (ma már Meta) korábban még a felhasználók adataihoz is hozzáférést adott volna...","id":"20250310_facebook-kina-cenzura-meta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f.jpg","index":0,"item":"8c1bb04f-ad78-4d58-aa94-e1e23d279d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_facebook-kina-cenzura-meta","timestamp":"2025. március. 10. 13:03","title":"Cenzúrázott Facebookot akart építeni Kínának a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7f21ef-28c4-46cb-9199-f0484716a492","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lelkes nézelődők fotózták vasárnap a Dunát a Margit-szigetnél, látványosan kevés víz van a mederben. Jövő héten érkezik valamennyi csapadék.","shortLead":"Lelkes nézelődők fotózták vasárnap a Dunát a Margit-szigetnél, látványosan kevés víz van a mederben. Jövő héten érkezik...","id":"20250309_Mar-turistak-fotozzak-a-Dunat-Budapesten-annyira-keves-viz-van-a-mederben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba7f21ef-28c4-46cb-9199-f0484716a492.jpg","index":0,"item":"f587f925-58b2-41dc-a333-29f953bf51ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Mar-turistak-fotozzak-a-Dunat-Budapesten-annyira-keves-viz-van-a-mederben","timestamp":"2025. március. 09. 19:45","title":"Képek: turisták nyüzsögnek az apadó Duna medrében Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]