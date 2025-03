Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kádár L. Gellért katonai kiképzéshez hasonlította a felkészülését, habár szerinte azzal is öntudatlanul Hunyadi János szerepére készült, hogy már vagy tíz éve végez saját testsúlyos edzéseket.","shortLead":"Kádár L. Gellért katonai kiképzéshez hasonlította a felkészülését, habár szerinte azzal is öntudatlanul Hunyadi János...","id":"20250313_Hunyadi-sorozat-foszereplo-Kadar-L-Gellert-Hunyadi-Janos-lovaglas-edzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315.jpg","index":0,"item":"eca9aae0-e67c-4498-9ee8-92d416396bca","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Hunyadi-sorozat-foszereplo-Kadar-L-Gellert-Hunyadi-Janos-lovaglas-edzes","timestamp":"2025. március. 13. 10:53","title":"A Hunyadi főszereplője: „Segítettek felszínre hozni a bennem mélyen szunnyadó férfierőt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Aki március eleje óta most tankol először, az már elég jól járt. ","shortLead":"Aki március eleje óta most tankol először, az már elég jól járt. ","id":"20250312_Tovabb-csokkennek-az-uzemanyagarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed.jpg","index":0,"item":"311d3ee9-c1e3-4694-91d8-63fba0b54e08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Tovabb-csokkennek-az-uzemanyagarak","timestamp":"2025. március. 12. 09:40","title":"Régen látott áron lesz csütörtöktől a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök újabb vámokkal fenyegetőzik, áprilisban az Egyesült Államokba érkező autókra kivetett importvámokat akarja jelentősen megemelni.","shortLead":"Az amerikai elnök újabb vámokkal fenyegetőzik, áprilisban az Egyesült Államokba érkező autókra kivetett importvámokat...","id":"20250311_Trump-megduplazza-a-kanadai-aluminiumra-es-acelra-kivetett-vamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043.jpg","index":0,"item":"4ec72adf-48f0-48dd-b8b6-dfd3fb1e8ae3","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Trump-megduplazza-a-kanadai-aluminiumra-es-acelra-kivetett-vamokat","timestamp":"2025. március. 11. 21:34","title":"Trump megduplázza a kanadai alumíniumra és acélra kivetett vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A diktátor mellé besorolt az áruló, az embernek kicsit olyan érzése van, mint a ’30-as években – csakhogy most az USA a rossz oldalon áll.","shortLead":"A diktátor mellé besorolt az áruló, az embernek kicsit olyan érzése van, mint a ’30-as években – csakhogy...","id":"20250313_FT-kommentar-Europa-belebujhat-Amerika-koponyegebe-mert-mozgositania-kell-a-demokracia-vedelmeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"3c5450d3-139f-4c1f-af4c-c2c777e66c95","keywords":null,"link":"/360/20250313_FT-kommentar-Europa-belebujhat-Amerika-koponyegebe-mert-mozgositania-kell-a-demokracia-vedelmeben","timestamp":"2025. március. 13. 07:30","title":"FT-kommentár: Európa belebújhat Amerika köpönyegébe, mert mozgósítania kell a demokrácia védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cf7ea5-f996-47b0-adfd-369b8e44880f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly felháborodást váltott ki az Atletico Madrid szurkolóiból, hogy a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen a büntetőpárbajnál a játékvezető érvénytelenítette Julian Alvarez találatát. Szurkolók és néhány újság is egy rejtélyes chipről beszél, amely érzékelte a szabálytalanságot. Az UEFA szerint nem ez történt.","shortLead":"Komoly felháborodást váltott ki az Atletico Madrid szurkolóiból, hogy a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen...","id":"20250313_bajnokok-ligaja-atletico-madrid-real-madrid-julian-alvarez-bunteto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73cf7ea5-f996-47b0-adfd-369b8e44880f.jpg","index":0,"item":"e16912fb-1d3d-4d54-bc5d-6d4064ba05b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_bajnokok-ligaja-atletico-madrid-real-madrid-julian-alvarez-bunteto-video","timestamp":"2025. március. 13. 14:03","title":"Megszólalt az UEFA: Nincs olyan chip a BL-labdában, ami segített volna érvényteleníteni az Atletico Madrid büntetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f1dd3f-8ddb-47b6-b27e-72a27326527b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rodrigo Dutertét, kedden tartóztatták le Manilában, szerdán már bírósági őrizetbe került Hágában.","shortLead":"Rodrigo Dutertét, kedden tartóztatták le Manilában, szerdán már bírósági őrizetbe került Hágában.","id":"20250312_orizet-rodrigo-duterte-volt-fulop-szigeteki-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23f1dd3f-8ddb-47b6-b27e-72a27326527b.jpg","index":0,"item":"a4d5224a-dbd4-477d-bdf2-7aceb4366c24","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_orizet-rodrigo-duterte-volt-fulop-szigeteki-elnok","timestamp":"2025. március. 12. 20:57","title":"Őrizetbe került Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfca831a-2a9b-465b-b4db-6aef4ea16652","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül is fontos, hogy minél fiatalabb korban felismerjük a jogsértést. ","shortLead":"Végül is fontos, hogy minél fiatalabb korban felismerjük a jogsértést. ","id":"20250312_kisfiu-fagyi-rendorok-cukisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfca831a-2a9b-465b-b4db-6aef4ea16652.jpg","index":0,"item":"83239801-80d0-4137-a0dd-d283ee7bca5d","keywords":null,"link":"/elet/20250312_kisfiu-fagyi-rendorok-cukisag","timestamp":"2025. március. 12. 13:20","title":"Egy 4 éves gyerek kihívta a rendőröket az anyjára, mert az elvette a fagyiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag semmilyen szolgáltatás nem fog működni az OTP-nél egy néhány órás intervallumban.","shortLead":"Gyakorlatilag semmilyen szolgáltatás nem fog működni az OTP-nél egy néhány órás intervallumban.","id":"20250312_otp-bank-leallas-kartyas-fizetes-netbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e.jpg","index":0,"item":"528d6628-f454-48de-b4c5-0ee175f7afe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_otp-bank-leallas-kartyas-fizetes-netbank","timestamp":"2025. március. 12. 11:46","title":"A kártyáját sem tudja majd használni: leállás jön az OTP-nél, itt van minden tudnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]