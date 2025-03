Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","shortLead":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","id":"20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"b6fe62ce-1a9e-48f9-ba8a-f783d2993f30","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 11:35","title":"„Ne szaladjunk ennyire előre” – mondta Putyin szóvivője, amikor a tűzszüneti javaslatról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed0495c-bd4a-4481-8005-62633cbe961d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Niantic továbbra is tulajdonosa és üzemeltetője marad az Ingress Prime és a Peridot AR-játékoknak.","shortLead":"A Niantic továbbra is tulajdonosa és üzemeltetője marad az Ingress Prime és a Peridot AR-játékoknak.","id":"20250312_A-Scopely-35-milliard-dollarert-veszi-meg-a-Pokemon-Go-jatekot-is-fejleszto-Niantic-jatekreszleget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ed0495c-bd4a-4481-8005-62633cbe961d.jpg","index":0,"item":"39480e49-7575-4396-9c51-9436f19c2bdc","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_A-Scopely-35-milliard-dollarert-veszi-meg-a-Pokemon-Go-jatekot-is-fejleszto-Niantic-jatekreszleget","timestamp":"2025. március. 12. 19:47","title":"3,5 milliárd dollárért veszi meg a Pokémon GO játék fejlesztőjét a Scopely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0276241f-18fe-4e5f-b6eb-180a03908965","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Visszavágnak Donald Trump szerdán életbe léptetett alumínium- és acélvámjára.","shortLead":"Visszavágnak Donald Trump szerdán életbe léptetett alumínium- és acélvámjára.","id":"20250312_Kanada-csutortokon-elesiti-vamjait-az-Egyesult-Allamokbol-szarmazo-importra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0276241f-18fe-4e5f-b6eb-180a03908965.jpg","index":0,"item":"33afeab1-deb8-4e11-b06c-1e7b1cd6ed2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Kanada-csutortokon-elesiti-vamjait-az-Egyesult-Allamokbol-szarmazo-importra","timestamp":"2025. március. 12. 21:15","title":"Kanada csütörtökön élesíti vámjait az Egyesült Államokból származó importra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537feff2-3cff-4296-a894-789345bdd2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Károlin és a Pázmányon is indultak akkreditáció nélküli képzések.","shortLead":"A Károlin és a Pázmányon is indultak akkreditáció nélküli képzések.","id":"20250313_A-Karolin-es-a-Pazmanyon-is-indultak-akkreditacio-nelkuli-kepzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/537feff2-3cff-4296-a894-789345bdd2cc.jpg","index":0,"item":"1f235cd8-4539-4247-9cd1-fcefef2ff2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_A-Karolin-es-a-Pazmanyon-is-indultak-akkreditacio-nelkuli-kepzesek","timestamp":"2025. március. 13. 13:00","title":"Eduline: Ezek az egyetemi szakok nem kaptak szakmai jóváhagyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A megkötött új szerződések volumene is jelentősen, 16 százalékkal csökkent 2024 elejéhez képest.","shortLead":"A megkötött új szerződések volumene is jelentősen, 16 százalékkal csökkent 2024 elejéhez képest.","id":"20250314_epitoipar-2025-januar-lejtmenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860.jpg","index":0,"item":"903f4750-d727-43a5-a322-a9eb6eccd4b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250314_epitoipar-2025-januar-lejtmenet","timestamp":"2025. március. 14. 08:30","title":"Év elején is gyors ütemben folytatódott az építőipar lejtmenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elképesztő eladási visszaesés és drámai árfolyamcsökkenés: három hónap alatt 800 milliárd dollárral a felére esett a Tesla piaci értéke, csak márciusban 20 százalékos a bukás. A vagyonának nagy részét Tesla-részvényekben tartó Elon Musk tényleg kezdhet aggódni? Hiszen hiteleinek fedezetét is ezek a részvények adják.","shortLead":"Elképesztő eladási visszaesés és drámai árfolyamcsökkenés: három hónap alatt 800 milliárd dollárral a felére esett...","id":"20250312_Tesla-zosde-zuhanas-musk-nepharag-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"f3061f6c-4363-4ce9-88f6-fe83d46b952c","keywords":null,"link":"/360/20250312_Tesla-zosde-zuhanas-musk-nepharag-bojkott","timestamp":"2025. március. 12. 15:45","title":"Bejött a bojkott, de megállítja-e Elon Muskot a Tesla szédítő zuhanása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidesznek nagyon fontos politikai szövetségesei vannak a Balkánon. ","shortLead":"A Fidesznek nagyon fontos politikai szövetségesei vannak a Balkánon. ","id":"20250313_Szijjarto-szerint-mindenki-mas-kepmutato-es-lehetetlen-hogy-Ukrajna-elobb-csatlakozzon-az-EU-hoz-mint-a-Nyugat-Balkan-orszagai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"5c5e9595-9d83-4091-8196-a81dc82b3618","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Szijjarto-szerint-mindenki-mas-kepmutato-es-lehetetlen-hogy-Ukrajna-elobb-csatlakozzon-az-EU-hoz-mint-a-Nyugat-Balkan-orszagai","timestamp":"2025. március. 13. 13:42","title":"Szijjártó szerint mindenki más képmutató, és lehetetlen, hogy Ukrajna előbb csatlakozzon az EU-hoz, mint a Nyugat-Balkán országai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sebián-Petrovszki László belenézhetett a szerződésekbe, azonban az adatok egy részét kitakarták, így nem derült ki, ki írta a szerződést és ki döntött róla.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László belenézhetett a szerződésekbe, azonban az adatok egy részét kitakarták, így nem derült ki, ki...","id":"20250312_per-dk-olimpia-parizsi-luxusszalloda-sulyok-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65.jpg","index":0,"item":"851ba0bb-b29b-4da3-96b7-17d0150b9da0","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_per-dk-olimpia-parizsi-luxusszalloda-sulyok-tamas","timestamp":"2025. március. 12. 17:55","title":"Perre megy a DK, hogy kiderüljön, mi történt az olimpia alatt a párizsi luxusszállodai szobákkal, amit Sulyoknak szántak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]