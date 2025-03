Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637","c_author":"Rácz Krisztina","category":"360","description":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi Egyetem oktatója a szerbiai egyetemisták hónapok óta tartó tüntetéseiről.","shortLead":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi...","id":"20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637.jpg","index":0,"item":"a5fca1e1-fbaf-4ebd-9c00-db3dfaf4003d","keywords":null,"link":"/360/20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","timestamp":"2025. március. 14. 08:00","title":"Rácz Krisztina: Szerbiában fölébredt a telefonjából föl se néző, apolitikusnak hitt, emigrációra készülő generáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbe700a-056a-44a8-88e5-08379af6a323","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250313_Marabu-Feknyuz-Arres-a-pajzson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbbe700a-056a-44a8-88e5-08379af6a323.jpg","index":0,"item":"b48df185-8ad9-4eca-9587-d5a89523f8fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Marabu-Feknyuz-Arres-a-pajzson","timestamp":"2025. március. 13. 13:25","title":"Marabu Féknyúz: Árrés a pajzson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szervét Tibor kiváló művész, Varga Miklós érdemes művész díjat vihetett haza, Pély Barna munkásságát Máté Péter-díjjal honorálták. ","shortLead":"Szervét Tibor kiváló művész, Varga Miklós érdemes művész díjat vihetett haza, Pély Barna munkásságát Máté Péter-díjjal...","id":"20250313_Allami-kituntetesek-dijak-marcius-15-Magyarorszag-Kivalo-Muvesze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c.jpg","index":0,"item":"d97488c4-2fa4-4c9f-beec-132b4fa60170","keywords":null,"link":"/kultura/20250313_Allami-kituntetesek-dijak-marcius-15-Magyarorszag-Kivalo-Muvesze-2025","timestamp":"2025. március. 13. 15:51","title":"L. Simon László, az Ismerős Arcok frontembere és az EDDA billentyűse is kapott állami díjat március 15-e alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A GVH szabálytalanul bírságolta meg kartellezésért a Nitrogénműveket. A vállalat már visszakapta a befizetett bírságot és a kamatokat, a versenyhivatal újra lefolytatja az eljárást.","shortLead":"A GVH szabálytalanul bírságolta meg kartellezésért a Nitrogénműveket. A vállalat már visszakapta a befizetett bírságot...","id":"20250313_Bige-Laszlo-vegleg-harcot-nyert-a-raronto-Csanyi-es-Orban-ellen-a-11-milliard-forintos-kartellugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824.jpg","index":0,"item":"99f240dd-428d-431c-aded-82a8cd98084e","keywords":null,"link":"/kkv/20250313_Bige-Laszlo-vegleg-harcot-nyert-a-raronto-Csanyi-es-Orban-ellen-a-11-milliard-forintos-kartellugyben","timestamp":"2025. március. 13. 11:34","title":"Bige László nyert a GVH-bírság ügyében, amely mögött szerinte Csányi és Orbán állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49667690-f212-4ef4-8cf0-618351ad7ff4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eladónőnek halálos sérülést okozott, két másik embert pedig megsebesített.","shortLead":"Az eladónőnek halálos sérülést okozott, két másik embert pedig megsebesített.","id":"20250315_Egy-husanggal-tamado-ferfi-megolte-egy-kisbolt-eladonojet-Fonon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49667690-f212-4ef4-8cf0-618351ad7ff4.jpg","index":0,"item":"49d867de-4452-43b1-8a42-037d644dbdbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Egy-husanggal-tamado-ferfi-megolte-egy-kisbolt-eladonojet-Fonon","timestamp":"2025. március. 15. 07:40","title":"Egy husánggal támadó férfi megölte egy kisbolt eladónőjét Fonón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218f7a6-9a96-4658-afe8-f8044bc3c935","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az is végleges, hogy valóban az iX3 elnevezést kapja. ","shortLead":"Az is végleges, hogy valóban az iX3 elnevezést kapja. ","id":"20250314_szeptember-elejen-debutal-a-debreceni-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2218f7a6-9a96-4658-afe8-f8044bc3c935.jpg","index":0,"item":"59dcd664-1dec-4fff-b728-bf2818617c53","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_szeptember-elejen-debutal-a-debreceni-BMW","timestamp":"2025. március. 14. 10:29","title":"Hivatalos: Szeptember elején debütál a debreceni BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0247545-1d0b-4fc4-9e8f-2b4337a67c37","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rengeteg nő számára lehet fontos az az új gyógyszer, ami minden korábbinál egyszerűbbé teszi a fájdalmas endometriózis kezelését.","shortLead":"Rengeteg nő számára lehet fontos az az új gyógyszer, ami minden korábbinál egyszerűbbé teszi a fájdalmas endometriózis...","id":"20250313_endometriozis-kezelese-egyesult-kiralysag-naponta-beveheto-tabletta-hormonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0247545-1d0b-4fc4-9e8f-2b4337a67c37.jpg","index":0,"item":"64c47e26-ceae-40b4-9dcb-c5f41523444e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_endometriozis-kezelese-egyesult-kiralysag-naponta-beveheto-tabletta-hormonok","timestamp":"2025. március. 13. 19:33","title":"Zöld lámpát kapott az endometriózist kezelő napi tabletta, ami szükségtelenné teszi az injekciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537feff2-3cff-4296-a894-789345bdd2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Károlin és a Pázmányon is indultak akkreditáció nélküli képzések.","shortLead":"A Károlin és a Pázmányon is indultak akkreditáció nélküli képzések.","id":"20250313_A-Karolin-es-a-Pazmanyon-is-indultak-akkreditacio-nelkuli-kepzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/537feff2-3cff-4296-a894-789345bdd2cc.jpg","index":0,"item":"1f235cd8-4539-4247-9cd1-fcefef2ff2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_A-Karolin-es-a-Pazmanyon-is-indultak-akkreditacio-nelkuli-kepzesek","timestamp":"2025. március. 13. 13:00","title":"Eduline: Ezek az egyetemi szakok nem kaptak szakmai jóváhagyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]