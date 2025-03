Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b741dd1-29d6-4172-af72-78edac87aa9b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Alapvetően erkölcstelen húzással tenné a magyar jog részévé a kormány a Bibliát, pontosabban azt a – még teológusok szerint is szimbolikus – leírást, hogy Isten, miután megteremtette a Földet, megalkotta a férfit, majd annak oldalbordájából a nőt. Hitbeli meggyőződések alaptörvénybe írásával a hatalom látszólag meghatározott egyházak kedvében jár, valójában viszont mérhetetlen kárt okoz (nekik is).","shortLead":"Alapvetően erkölcstelen húzással tenné a magyar jog részévé a kormány a Bibliát, pontosabban azt a – még teológusok...","id":"20250314_Dobszay-Janos-Miert-veszelyes-az-alkotmanyba-irni-a-teremtestortenetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b741dd1-29d6-4172-af72-78edac87aa9b.jpg","index":0,"item":"1a04dff8-0a56-4a60-9759-ce4393e11b27","keywords":null,"link":"/360/20250314_Dobszay-Janos-Miert-veszelyes-az-alkotmanyba-irni-a-teremtestortenetet","timestamp":"2025. március. 14. 16:15","title":"Dobszay János: Miért veszélyes az alkotmányba írni a teremtéstörténetet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f570ac-65ab-4667-a5d2-130c352b2ae9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azt is elismerte, hogy a határon túli magyarokat érintheti a szabályozás.","shortLead":"Azt is elismerte, hogy a határon túli magyarokat érintheti a szabályozás.","id":"20250314_kocsis-mate-alaptorveny-modositas-allampolgarsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6f570ac-65ab-4667-a5d2-130c352b2ae9.jpg","index":0,"item":"d9a68a76-c50f-4984-9a71-d5ed9d76ac61","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_kocsis-mate-alaptorveny-modositas-allampolgarsag-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 10:10","title":"Kocsis Máté az állampolgárság felfüggesztéséről: Nem biztos, hogy amit benyújtottunk, helyes, vagy jogilag tökéletes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95831f55-7351-4bb3-8c32-b5efb74000ca","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A távozó miniszterelnök hívott össze értekezletet, miután az amerikai elnök megismételte, hogy az Egyesült Államok megszerezné Grönlandot. ","shortLead":"A távozó miniszterelnök hívott össze értekezletet, miután az amerikai elnök megismételte, hogy az Egyesült Államok...","id":"20250314_Trump-ujra-Gronland-megszerzeserol-beszelt-osszeultek-a-sziget-partjai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95831f55-7351-4bb3-8c32-b5efb74000ca.jpg","index":0,"item":"aca5d2c2-1506-4b93-bad3-d3de7e7d09c5","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_Trump-ujra-Gronland-megszerzeserol-beszelt-osszeultek-a-sziget-partjai","timestamp":"2025. március. 14. 13:18","title":"Összeültek a grönlandi pártok, mivel Trump újra a sziget megszerzéséről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd7d1ad-3c46-4e9b-8806-0aeac1f04de3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nincs szó arról, hogy végleg tönkrementek volna a Google Chromecast készülékei, a cég már el is kezdte kiadni a hibajavító frissítést az eszközökhöz.","shortLead":"Nincs szó arról, hogy végleg tönkrementek volna a Google Chromecast készülékei, a cég már el is kezdte kiadni...","id":"20250314_google-chromecast-hiba-javitas-frissites-teveokosito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cd7d1ad-3c46-4e9b-8806-0aeac1f04de3.jpg","index":0,"item":"04ef8b49-1332-4fdb-afbf-4ecdfe57cb93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_google-chromecast-hiba-javitas-frissites-teveokosito","timestamp":"2025. március. 14. 12:03","title":"Megérkezett a javítás a Google sorra elromló tévéokosítóihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d2541c-e5bf-43a3-8bf3-0a76502c4be6","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A ráncfelvarrt nemzeti konzultációnak beillő szavazásnak ugyan semmilyen jogi kötőereje nincs, de, hogy látványosabb támogatást szerezzenek Orbán Viktor álláspontjának, miszerint Ukrajna EU-tagsága káros, egy igazi népszavazásra hasonlító szavazólappal agitál a Fidesz. A politikai akció nemcsak drága, de felesleges is, hiszen a közvélemény többségében elutasító álláspontja közvélemény-kutatásokból amúgy is jól ismert. ","shortLead":"A ráncfelvarrt nemzeti konzultációnak beillő szavazásnak ugyan semmilyen jogi kötőereje nincs, de, hogy látványosabb...","id":"20250314_Megteveszto-szavazolappal-probal-Orban-nagyobb-tamogatast-szerezni-sajat-velemenyenek-Ukrajna-EU-tagsaga-ugyeben-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d2541c-e5bf-43a3-8bf3-0a76502c4be6.jpg","index":0,"item":"b5ff7515-5838-43b5-8138-834e5242d8ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Megteveszto-szavazolappal-probal-Orban-nagyobb-tamogatast-szerezni-sajat-velemenyenek-Ukrajna-EU-tagsaga-ugyeben-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 14:41","title":"Orbán és a Karmelita politikai lufifújói megtévesztő szavazólappal gyűjtenek támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db38a876-9a8f-482e-b4b7-0ce8ff78d606","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új személy is megjelent a cégadatokban.","shortLead":"Egy új személy is megjelent a cégadatokban.","id":"20250314_tiborcz-drawa-mezopack","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db38a876-9a8f-482e-b4b7-0ce8ff78d606.jpg","index":0,"item":"4b0092a6-3380-4650-b173-3be2f3acbcc7","keywords":null,"link":"/360/20250314_tiborcz-drawa-mezopack","timestamp":"2025. március. 14. 12:30","title":"Mozgolódás látható Tiborcz egyik cégénél, de vajon mire készülhet Orbán veje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599de1c7-7115-4a94-8da7-a9e2bbb8a4d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök értelmezése szerint a márciusi ifjak a háború helyett a békét tűzték zászlajukra. ","shortLead":"A miniszterelnök értelmezése szerint a márciusi ifjak a háború helyett a békét tűzték zászlajukra. ","id":"20250314_Orban-levelet-irt-a-hatarontuli-magyaroknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/599de1c7-7115-4a94-8da7-a9e2bbb8a4d5.jpg","index":0,"item":"796e8964-1800-4707-8d83-435cd1d6e44f","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Orban-levelet-irt-a-hatarontuli-magyaroknak","timestamp":"2025. március. 14. 08:56","title":"Orbán levelet írt a határon túli magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Firefly Aerospace szondája, a Blue Ghost nemrég landolt a Holdon, azóta pedig már komoly munkába is kezdett a NASA eszközeivel.","shortLead":"Az amerikai Firefly Aerospace szondája, a Blue Ghost nemrég landolt a Holdon, azóta pedig már komoly munkába is kezdett...","id":"20250315_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-felszin-furas-blue-ghost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585.jpg","index":0,"item":"960e0300-d13e-416e-87dd-4a13895abfde","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-felszin-furas-blue-ghost","timestamp":"2025. március. 15. 08:03","title":"Páratlan videó a Holdról: így fúrta meg a felszínt a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]