[{"available":true,"c_guid":"06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az író nem áltathatja feleségét azzal, hogy a szép meztelen lány a lakásban kizárólag szakmai célokra kell neki. Lackfi János következett ezen a héten Az én hetem című sorozatunkban, amelyben öt kulcsszót felhasználva kell írni arról, hogy miként élte meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: atyaég, résrehajlás, besül, italáldozat, kebelbarát – és plusz egy megkerülhetetlen szó ezen a héten, a poloska. ","shortLead":"Az író nem áltathatja feleségét azzal, hogy a szép meztelen lány a lakásban kizárólag szakmai célokra kell neki. Lackfi...","id":"20250316_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8.jpg","index":0,"item":"8034a8fc-8409-43f5-a2e7-3cedee3c897e","keywords":null,"link":"/360/20250316_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. március. 16. 17:53","title":"Kitalálsz valami hazugságot és mindenki elhiszi – Lackfi János Az én hetemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látható A festő és modellje című 1927-ben készült festmény is, amelynek különlegessége, hogy ez Picasso posztkubista korszakának legnagyobb vászna.","shortLead":"Látható A festő és modellje című 1927-ben készült festmény is, amelynek különlegessége, hogy ez Picasso posztkubista...","id":"20250316_Evtizedekig-elzart-Picasso-muveket-mutattak-be-Iranban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1.jpg","index":0,"item":"effe9b20-7473-49f6-98bb-5dfcf1a2a9a3","keywords":null,"link":"/elet/20250316_Evtizedekig-elzart-Picasso-muveket-mutattak-be-Iranban","timestamp":"2025. március. 16. 11:21","title":"Évtizedekig elzárt Picasso műveket mutattak be Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b2136d-07e6-4cec-9a57-8a08ae7baeaf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világsajtó vagy saját forrásból, vagy hírügynökségi anyagokból, de szinte kivétel nélkül beszámol a március 15. két budapesti nagygyűléséről.","shortLead":"A világsajtó vagy saját forrásból, vagy hírügynökségi anyagokból, de szinte kivétel nélkül beszámol a március 15. két...","id":"20250316_nemzetkozi-lapszemle-marcius-15-poloska-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72b2136d-07e6-4cec-9a57-8a08ae7baeaf.jpg","index":0,"item":"bf769a40-e65f-4f8f-b785-1bd73aa356cf","keywords":null,"link":"/360/20250316_nemzetkozi-lapszemle-marcius-15-poloska-orban","timestamp":"2025. március. 16. 09:31","title":"Tele van a nemzetközi sajtó a honfitársait poloskázva fenyegető Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d31b480-6dae-451c-a76b-ec846d90195e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tovább nőtt és ismét EU-rekorder a magyar infláció; erre válaszul a kormány meghirdette, mekkora lehet a maximális bolti árrés; az EU és az USA is egymásnak ugrott a vámháborúban. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Tovább nőtt és ismét EU-rekorder a magyar infláció; erre válaszul a kormány meghirdette, mekkora lehet a maximális...","id":"20250316_Es-akkor-arres-inflacio-mnb-matolcsy-vamhaboru-akkugyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d31b480-6dae-451c-a76b-ec846d90195e.jpg","index":0,"item":"dc429f2a-05bb-4f2f-8247-a5f17f10e6fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250316_Es-akkor-arres-inflacio-mnb-matolcsy-vamhaboru-akkugyar","timestamp":"2025. március. 16. 07:00","title":"És akkor a kormány rendeletbe írta, hogy tilos elfogynia a boltokból az árunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Trump bedönti a tőzsdét, Bokros Lajos gatyába rázza az államot. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250316_Donald-Trump-Bokros-csomag-Elvitelre-vamhaboru-megszoritas-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"9b2e820b-40d5-4a8d-ae6c-8f8e1460c8c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Donald-Trump-Bokros-csomag-Elvitelre-vamhaboru-megszoritas-podcast","timestamp":"2025. március. 16. 06:00","title":"Különbségek Donald Trump és Bokros Lajos között │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dfe206-22ff-4b50-adb3-244f5b90f387","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"„Humor nélkül az élő ember is szétporlad” – állítja a művésznő, aki a Belvárosi Színház két nem vidám témájú bemutatójában, a María Luisában és A legenda házában is megnevetteti a nézőket. A közéleti kabaré szerinte az irányítottsága miatt fonnyadt el, a Rádiókabaréban nem lehet kimondani azt a szót, hogy Orbán, meg azt sem, hogy Viktor.","shortLead":"„Humor nélkül az élő ember is szétporlad” – állítja a művésznő, aki a Belvárosi Színház két nem vidám témájú...","id":"20250316_hvg-hernadi-judit-szineszno-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5dfe206-22ff-4b50-adb3-244f5b90f387.jpg","index":0,"item":"d32b758f-ce2d-41b2-bb08-b30616709cd7","keywords":null,"link":"/360/20250316_hvg-hernadi-judit-szineszno-interju","timestamp":"2025. március. 16. 20:00","title":"Hernádi Judit: Azt tudom, hogy jövőre hová fogok szavazni, ha lehet még szavazni. Persze ez sem fix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","shortLead":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","id":"20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc.jpg","index":0,"item":"73992915-dadd-4587-a0d9-d6bd7915c96d","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","timestamp":"2025. március. 16. 10:33","title":"Meg kell változnunk – közölte a szerb elnök a tüntető tömeg láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eae334e-deb6-4575-b459-faad344147ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezután pedig elindulhatnak az embert szállító missziók is.","shortLead":"Ezután pedig elindulhatnak az embert szállító missziók is.","id":"20250315_Elon-Musk-2026-Mars-Starship-humanoid-robot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eae334e-deb6-4575-b459-faad344147ea.jpg","index":0,"item":"81f028c5-e3b5-40d8-a6e2-f3a8feb513e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_Elon-Musk-2026-Mars-Starship-humanoid-robot","timestamp":"2025. március. 15. 11:32","title":"Elon Musk: Jövőre elindul a Mars felé a Starship egy humanoid robottal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]