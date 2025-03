Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"61a9413b-b8aa-4f7b-ab5d-3aa54537b46d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ülésen megjelenő Jámbor Andrásnak nem adtak szót.","shortLead":"Az ülésen megjelenő Jámbor Andrásnak nem adtak szót.","id":"20250317_pride-betiltas-torvenyjavaslat-igazsagugyi-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61a9413b-b8aa-4f7b-ab5d-3aa54537b46d.jpg","index":0,"item":"1258ed87-d901-46ab-8019-94daca9f093f","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_pride-betiltas-torvenyjavaslat-igazsagugyi-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 12:11","title":"Volt egy kis szóváltás, majd a fideszesek nem tudtak válaszolni a kérdésekre – így zajlott a Pride-ot tiltó törvénytervezet tárgyalása a parlament igazságügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967c5262-5df1-4613-9bcf-af8b09c587cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évtizedekbe is telhet az aknák eltávolítása és Szíria biztonságossá tétele.","shortLead":"Évtizedekbe is telhet az aknák eltávolítása és Szíria biztonságossá tétele.","id":"20250317_aknak-robbanoszerek-polgarhaboru-sziria-civil-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c5262-5df1-4613-9bcf-af8b09c587cf.jpg","index":0,"item":"844f2ba7-d769-439a-8349-e104cdce7b7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_aknak-robbanoszerek-polgarhaboru-sziria-civil-aldozatok","timestamp":"2025. március. 17. 09:33","title":"Aknák és más hátrahagyott robbanószerek végeztek az Aszad bukása után hazatérő szíriai civilek százaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint Orbán a poloskázással dehumanizálta mindazokat, akik nem az ő oldalán állnak.","shortLead":"A párt szerint Orbán a poloskázással dehumanizálta mindazokat, akik nem az ő oldalán állnak.","id":"20250317_uszitas-feljelentes-marki-zay-orban-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770.jpg","index":0,"item":"73eaf70a-616f-4f9e-851c-52ad02509477","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_uszitas-feljelentes-marki-zay-orban-poloska","timestamp":"2025. március. 17. 07:07","title":"Közösség elleni uszítás miatt tesz feljelentést Orbán Viktor ellen Márki-Zay Péter pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét. Majd megérkezett Varga Zs. András közleménye, amelyben a Kúria elnöke a bírák demonstrációját okolja a politikai eszkalálódásért, majd azt veti az érintettek szemére, hogy Magyar Péteren senki nem háborodott fel.","shortLead":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét...","id":"20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97.jpg","index":0,"item":"e1ee40e4-5ab5-4485-9a78-48729180a562","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 14:00","title":"A Kúria elnöke szerint lehet tiltakozni a poloskázás ellen, Magyar Péter szavairól viszont Rákosi jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","shortLead":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","id":"20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"94194a6f-feae-4885-9e80-3ccd885c1a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","timestamp":"2025. március. 16. 10:47","title":"Fiatalkorú drogdílereket fogtak Bács-Kiskun vármegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26be9194-9752-43f8-9162-aeb269c798ee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Renault 5 után egy újabb legendás francia típus is feltámad, megkezdődött a Renault 4 értékesítése.","shortLead":"A Renault 5 után egy újabb legendás francia típus is feltámad, megkezdődött a Renault 4 értékesítése.","id":"20250317_ujabb-retrojargany-feny-derult-a-vadonatuj-renault-4-e-tech-arara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26be9194-9752-43f8-9162-aeb269c798ee.jpg","index":0,"item":"ba7737a2-8cfc-4b31-824a-057b2640fdb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_ujabb-retrojargany-feny-derult-a-vadonatuj-renault-4-e-tech-arara","timestamp":"2025. március. 17. 07:21","title":"Újabb retrójárgány: fény derült a vadonatúj Renault 4 árára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c086a7-342d-4ce1-ba76-4a846c87eb6b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A HVG fotósai végigfotózták a budapesti helyezíneket.","shortLead":"A HVG fotósai végigfotózták a budapesti helyezíneket.","id":"20250315_Trombita-Trabant-agyu-Bocskai-fotogaleria-a-marcius-15-i-unnepsegrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35c086a7-342d-4ce1-ba76-4a846c87eb6b.jpg","index":0,"item":"5ab96ac7-984a-4abe-896f-b3de0ab3ef71","keywords":null,"link":"/elet/20250315_Trombita-Trabant-agyu-Bocskai-fotogaleria-a-marcius-15-i-unnepsegrol","timestamp":"2025. március. 15. 19:20","title":"Trombita, Trabant, ágyú, Bocskai - fotógaléria a március 15-i ünnepségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök úgy véli, hogy ezek azért nem hatályosak, mert Biden automatikus aláírásával látták el őket és ezekről szerinte az elődje nem is tudott.","shortLead":"Az elnök úgy véli, hogy ezek azért nem hatályosak, mert Biden automatikus aláírásával látták el őket és ezekről...","id":"20250317_trump-biden-elnoki-kegyelem-ervenytelenites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"3cd44f70-7e5b-4f80-b088-7dec791673cc","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_trump-biden-elnoki-kegyelem-ervenytelenites","timestamp":"2025. március. 17. 06:43","title":"Trump érvénytelenítette a Joe Biden által adott elnöki kegyelmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]