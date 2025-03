Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Jobban kell védeni az embereket.”","shortLead":"„Jobban kell védeni az embereket.”","id":"20250228_gyurcsany-mvm-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef.jpg","index":0,"item":"d6174c7b-bc12-41e1-a434-c23b8bffa9ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_gyurcsany-mvm-gaz","timestamp":"2025. február. 28. 13:50","title":"Gyurcsányéknál kikapcsolták a gázt, ő ebből gyorsan levezette a saját baloldaliságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"11 ezer év múlva újabb jégkorszak köszönthetne be a Földön, már ha nem lenne globális felmelegedés – állítja egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"11 ezer év múlva újabb jégkorszak köszönthetne be a Földön, már ha nem lenne globális felmelegedés – állítja...","id":"20250228_jegkorszak-okozoi-globalis-felmelegedes-hatasai-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe.jpg","index":0,"item":"d63b9122-4ff3-4ea5-acc3-1b80951b4cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_jegkorszak-okozoi-globalis-felmelegedes-hatasai-tanulmany","timestamp":"2025. február. 28. 11:03","title":"A következő jégkorszakba is beleszólhat az emberi tevékenység, és ez nem biztos, hogy jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dea29f9-f250-463c-b4f3-a402ab88dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bakács Tibor őszintén vallott a családi kapcsolatairól.","shortLead":"Bakács Tibor őszintén vallott a családi kapcsolatairól.","id":"20250228_bakacs-tibor-interju-kadarkai-endre-csalad-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dea29f9-f250-463c-b4f3-a402ab88dcdc.jpg","index":0,"item":"236c071f-de73-4462-bea3-c43dc3629bd4","keywords":null,"link":"/elet/20250228_bakacs-tibor-interju-kadarkai-endre-csalad-gyerekek","timestamp":"2025. február. 28. 10:46","title":"Bakács Tibor: A lányaim lenéznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e4206f-0b45-4dc7-8479-8986bcdf8659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint a szexuális következetlenség a heteroszexuális párok esetén alacsonyabb párkapcsolati elégedettséggel jár együtt, és magasabb a szakítás kockázata. Ez kevésbé jellemző az azonos nemű párokra, az ő kapcsolatukat ritkábban viseli meg, ha valamelyik fél a másik nemhez is vonzódik. ","shortLead":"Egy kutatás szerint a szexuális következetlenség a heteroszexuális párok esetén alacsonyabb párkapcsolati...","id":"20250301_Szexualis-inkonzisztencia-brit-kanadai-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e4206f-0b45-4dc7-8479-8986bcdf8659.jpg","index":0,"item":"e1cc2da0-d002-4dc0-81fc-2b5c02eafb9e","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Szexualis-inkonzisztencia-brit-kanadai-kutatas","timestamp":"2025. március. 01. 15:00","title":"Az azonos nemű pároknak ezzel könnyebb megküzdeniük a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0204e9-3215-4cdd-99e3-a309c055d7f7","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az utóbbi időben a kockázatosabb befektetési alapokat szerették az ügyfelek, amelyekbe juthat a frissen felszabaduló pénzekből is – latolgatja Temmel András, a Bamosz főtitkára. A befektetőknek nem szegte kedvét a hozamok megemelt adója, ám azt változatlanul nehéz megítélni, melyik alap mennyire zöld. Interjú.","shortLead":"Az utóbbi időben a kockázatosabb befektetési alapokat szerették az ügyfelek, amelyekbe juthat a frissen felszabaduló...","id":"20250228_hvg-temmel-andras-interju-bamosz-befektetesi-alapok-allampapir-befektetes-futottak-megbol-rekorderek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0204e9-3215-4cdd-99e3-a309c055d7f7.jpg","index":0,"item":"590c527f-606f-4545-a8f5-56eb326d5510","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-temmel-andras-interju-bamosz-befektetesi-alapok-allampapir-befektetes-futottak-megbol-rekorderek","timestamp":"2025. február. 28. 17:30","title":"„Pénzeső” az állampapírokból: még egyszer nem lesz Budán kutyavásár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy bokros-fás területen erőszakoskodhatott.","shortLead":"A férfi egy bokros-fás területen erőszakoskodhatott.","id":"20250228_tizeves-kislany-szexualis-bantalmazas-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"f9c32e98-3595-43a6-b52c-33a7a2fcf461","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_tizeves-kislany-szexualis-bantalmazas-letartoztatas","timestamp":"2025. február. 28. 09:25","title":"Még pénteken letartóztathatják a tízéves kislányt szexuálisan bántalmazó hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed62260-50a3-49a0-ad9a-bcda15bcf0de","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kevés egyértelműséget hozott Horváth László bemutatkozása a drogok elleni fellépésért felelős kormánybiztosként, de azt megtudtuk, hol vannak a „fertőzött területek”, és hogy miért nőtt meg a kábítószer-fogyasztás Magyarországon.","shortLead":"Kevés egyértelműséget hozott Horváth László bemutatkozása a drogok elleni fellépésért felelős kormánybiztosként, de azt...","id":"20250228_Fertozott-teruletekrol-eljarasjogi-valtozasokrol-agressziv-dilerekrol-egyeztetett-Orban-az-uj-drogugyi-kormanybiztossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ed62260-50a3-49a0-ad9a-bcda15bcf0de.jpg","index":0,"item":"bf897746-dcb5-4c51-aad7-b3ebcf36ef9a","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Fertozott-teruletekrol-eljarasjogi-valtozasokrol-agressziv-dilerekrol-egyeztetett-Orban-az-uj-drogugyi-kormanybiztossal","timestamp":"2025. február. 28. 18:22","title":"„Fertőzött területekről”, eljárásjogi változásokról, „agresszív” dílerekről egyeztetett Orbán az új drogügyi kormánybiztossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig egy ománi politikus, egy volt kolumbiai elnök és egy iraki aktivista részesült az elismerésben. ","shortLead":"Eddig egy ománi politikus, egy volt kolumbiai elnök és egy iraki aktivista részesült az elismerésben. ","id":"20250228_andrzej-duda-nke-tiszteletbeli-polgar-lengyel-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8.jpg","index":0,"item":"10b5833f-bcb0-47cc-b8f2-741791272c53","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_andrzej-duda-nke-tiszteletbeli-polgar-lengyel-elnok","timestamp":"2025. február. 28. 17:34","title":"Tiszteletbeli polgári címet kapott Andrzej Duda a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]