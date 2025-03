Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zelenszkij szerint óriási hiba és „hatalmas ajándék lenne Oroszországnak”, ha Ukrajna NATO-tagsága lekerülne az asztalról, miként azt Putyin feltételül szabta.","shortLead":"Zelenszkij szerint óriási hiba és „hatalmas ajándék lenne Oroszországnak”, ha Ukrajna NATO-tagsága lekerülne...","id":"20250320_Zelenszkij-uzent-Oroszorszagnak-a-felesleges-kovetelesei-csak-elnyujtjak-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"891a1dfe-7ca1-4507-9094-9ff61faa7119","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Zelenszkij-uzent-Oroszorszagnak-a-felesleges-kovetelesei-csak-elnyujtjak-a-haborut","timestamp":"2025. március. 20. 21:07","title":"Zelenszkij üzent Oroszországnak: a felesleges követelései csak elnyújtják a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dd0a-2795-4a3b-b5d7-d079677bbece","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az ukrán elnök ugyan nem mondta ki Orbán Viktor nevét, nem említette konkrétan Magyarországot sem, de senki másra nem illik a leírás. Zelenszkij azt is megjegyezte: Európának módot kell találnia arra, hogy megakadályozzon hasonló blokkolást.","shortLead":"Az ukrán elnök ugyan nem mondta ki Orbán Viktor nevét, nem említette konkrétan Magyarországot sem, de senki másra nem...","id":"20250320_Zelenszkij_orosz-ukran-haboru_veto_orban-viktor_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b161dd0a-2795-4a3b-b5d7-d079677bbece.jpg","index":0,"item":"c1c04a19-b585-4696-891d-473ed920fd44","keywords":null,"link":"/eurologus/20250320_Zelenszkij_orosz-ukran-haboru_veto_orban-viktor_eu-csucs","timestamp":"2025. március. 20. 15:46","title":"Zelenszkij üzent: Európa-ellenes, ha valaki blokkolja az uniós döntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az oldalon található interaktív térképen egy Molotov-koktél a kurzor.","shortLead":"Az oldalon található interaktív térképen egy Molotov-koktél a kurzor.","id":"20250319_usa-tesla-elon-musk-hacker-doge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"22d86ac5-9e28-463b-a63e-fb3af67ec3e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_usa-tesla-elon-musk-hacker-doge","timestamp":"2025. március. 19. 19:28","title":"Musk-ellenes hackerek közzétették az összes amerikai Tesla-tulajdonos nevét és címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés engedélyezésének részletes szabályait is megszabták.","shortLead":"A tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés engedélyezésének részletes szabályait is megszabták.","id":"20250320_Uj-rendelettel-agyaznak-meg-a-paksi-atomeromu-tovabbnal-is-tovabbi-uzemelesenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da.jpg","index":0,"item":"518b46bc-7f35-4c01-87f2-858f5277c8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Uj-rendelettel-agyaznak-meg-a-paksi-atomeromu-tovabbnal-is-tovabbi-uzemelesenek","timestamp":"2025. március. 20. 08:07","title":"Új rendelettel ágyaznak meg a paksi atomerőmű továbbnál is további üzemelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1191bcad-521a-4026-a0d7-fc322f7e3d95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ha Magyar Péter illiberális jobboldaliakat akar bevonzani, akkor nem állhat ki a Pride mellett. Ezzel a stratégiával azonban sikerül újra a jövőbe utalni egy alapvető problémát: a magyar társadalomból kiveszett empátiát. Nem harcolhatunk a szabadságért a szabadságunkat föláldozva! – állítja Schilling Árpád, rendező. ","shortLead":"Ha Magyar Péter illiberális jobboldaliakat akar bevonzani, akkor nem állhat ki a Pride mellett. Ezzel a stratégiával...","id":"20250320_schilling-arpad-magyar-peter-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1191bcad-521a-4026-a0d7-fc322f7e3d95.jpg","index":0,"item":"ebb1be12-5049-4c51-a992-f884f46bb949","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_schilling-arpad-magyar-peter-pride","timestamp":"2025. március. 20. 19:48","title":"Schilling Árpád tanácsai Magyar Péternek: „Betiltották a szabad gyülekezést, emberek! Halló!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d2c096-7016-423a-b818-4738b5da4c99","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A műsorban szexuális utalásokat tettek, ami a médiatanács szerint káros lehetett a 12–16 év közöttiek személyiségfejlődésére.","shortLead":"A műsorban szexuális utalásokat tettek, ami a médiatanács szerint káros lehetett a 12–16 év közöttiek...","id":"20250320_nyolcmillios-birsag-radio1-balazsek-nmhh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8d2c096-7016-423a-b818-4738b5da4c99.jpg","index":0,"item":"1dd4ced3-4672-4c99-8b76-38c8a87bdabf","keywords":null,"link":"/elet/20250320_nyolcmillios-birsag-radio1-balazsek-nmhh","timestamp":"2025. március. 20. 10:55","title":"Balázsék szexuális utalgatása miatt nyolcmilliós bírságot kapott a Rádió1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2005e1-d105-42d6-9b63-6f64333fa2c6","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Zavar támadt az erőben, öltönybe bújt a hétköznapi fasizmus, arcfelismerő szoftvereket vetnek be a NER ellenségei ellen, a sokáig lesajnált vidéken változások indultak el. Ez a Fülszöveg, ízelítő az e heti HVG-ből. ","shortLead":"Zavar támadt az erőben, öltönybe bújt a hétköznapi fasizmus, arcfelismerő szoftvereket vetnek be a NER ellenségei...","id":"20250320_Dobszay-Janos-Fulszoveg-Egy-gondolatmenet-bant-engemet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d2005e1-d105-42d6-9b63-6f64333fa2c6.jpg","index":0,"item":"f79bce28-dd77-4953-889c-08b462fd8e8f","keywords":null,"link":"/360/20250320_Dobszay-Janos-Fulszoveg-Egy-gondolatmenet-bant-engemet","timestamp":"2025. március. 20. 08:00","title":"Odalett az Orbán-varázs, Magyar Pétert alkalmasabbnak látják a leendő exminiszterelnöknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ff6f7b-fde9-4526-9b49-3a707a246f33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén érkezett a riasztás.","shortLead":"Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén érkezett a riasztás.","id":"20250320_Bejelzett-az-EU-s-gyorsriasztasi-rendszer-visszahivjak-a-vietnami-fagyasztott-garnelaraknyarsat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9ff6f7b-fde9-4526-9b49-3a707a246f33.jpg","index":0,"item":"306eac36-e51a-46d4-a8dc-1dfb8a3292f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Bejelzett-az-EU-s-gyorsriasztasi-rendszer-visszahivjak-a-vietnami-fagyasztott-garnelaraknyarsat","timestamp":"2025. március. 20. 20:55","title":"Bejelzett az EU-s gyorsriasztási rendszer, visszahívják a vietnámi fagyasztott garnélaráknyársat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]