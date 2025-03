Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombat éjjel még fagypont alatt lehet a hőmérséklet, vasárnap már melegebb lesz.","shortLead":"Szombat éjjel még fagypont alatt lehet a hőmérséklet, vasárnap már melegebb lesz.","id":"20250321_hetvege-idojaras-eso-szel-vihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"a455b931-9a8a-4c02-aeff-1dadc3429588","keywords":null,"link":"/elet/20250321_hetvege-idojaras-eso-szel-vihar","timestamp":"2025. március. 21. 19:11","title":"Ne erre a hétvégére tervezzen kirándulást, eső és viharos szél várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha ez megtörténik, az igen komoly következményekkel jár.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha...","id":"20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"34b847b7-6510-4286-adaa-316c452a4de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","timestamp":"2025. március. 21. 08:03","title":"Kiderült, hogy az agyba is bejuthat a herpeszvírus, és ez pont annyira aggasztó, amennyire úgy hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumosokkal együtt tiltakozó független Hadházy Ákos szerint „a hatalmat mindennél jobban zavarja az, ha ellenszegülnek neki”. 