[{"available":true,"c_guid":"f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9","c_author":"Deutsche Welle","category":"elet","description":"Tíz termék, három ország: hogyan viszonyulnak a román és az osztrák boltok árai a magyar árakhoz az árrésstop korában? A Deutsche Welle megnézte, mennyibe kerül most ugyanaz a bevásárlás Ausztriában, Romániában és Magyarországon. ","shortLead":"Tíz termék, három ország: hogyan viszonyulnak a román és az osztrák boltok árai a magyar árakhoz az árrésstop korában...","id":"20250322_arresstop-bevasarlas-ausztria-romania-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9.jpg","index":0,"item":"a5fc44d0-695f-453d-8ece-9870b085ef3a","keywords":null,"link":"/elet/20250322_arresstop-bevasarlas-ausztria-romania-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 22. 08:27","title":"Árrésstop mellett is érdemes külföldön bevásárolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3bf36f-60d1-49b3-b02a-def4742e1884","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Talán nincs még egy összetevője a modern konyhának, amelyhez ennyi vegyészi munka kellett, mint a húslevespótlékok. Kockák, szószok, porok, zselék és lapocskák, nem fogtok ki rajtunk. Vagy mégis?","shortLead":"Talán nincs még egy összetevője a modern konyhának, amelyhez ennyi vegyészi munka kellett, mint a húslevespótlékok...","id":"20250321_husleveskocka-ipari-elelmiszer-otthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac3bf36f-60d1-49b3-b02a-def4742e1884.jpg","index":0,"item":"7ec46f65-f704-4d43-ba63-908aea4f8bf5","keywords":null,"link":"/360/20250321_husleveskocka-ipari-elelmiszer-otthon","timestamp":"2025. március. 21. 20:00","title":"A mágikus hozzávaló, ami egy receptben sincs, de az egész világ használja: gyártsunk leveskockát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Politico vendégszerzői szerint van jogi eszköz arra, hogy megmentsék az EU-t Orbántól. Az Economist szerint Putyin csapdát állított Trumpnak Ukrajna ügyében. Egy német professzor szerint szégyen, hogy Izrael egy, az antiszemitizmusról rendezendő konferenciára főként jobboldali radikális pártokat hívott meg, köztük az FPÖ-t és a Fideszt. Témák és vélemények a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"A Politico vendégszerzői szerint van jogi eszköz arra, hogy megmentsék az EU-t Orbántól. Az Economist szerint Putyin...","id":"20250321_nemzetkozi-lapszemle-Der-Standard-kommentar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"c94437df-8d86-408c-a4a3-ed954da38def","keywords":null,"link":"/360/20250321_nemzetkozi-lapszemle-Der-Standard-kommentar","timestamp":"2025. március. 21. 10:30","title":"Budapest főpolgármestere továbbra is szabadlábon van. De holnap változhatnak a dolgok – gúnyos kommentár a Der Standardban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7c099c-09f9-4678-a3b7-7a2823ef7920","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"India feladta 23 milliárd dolláros tervét arra, hogy versenyre keljen Kínával, és a feldolgozóipar részesedését a gazdaságban 25 százalékra növelje.","shortLead":"India feladta 23 milliárd dolláros tervét arra, hogy versenyre keljen Kínával, és a feldolgozóipar részesedését...","id":"20250321_gyar-india-kina-tamogatas-kudarc-program-feldolgozoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb7c099c-09f9-4678-a3b7-7a2823ef7920.jpg","index":0,"item":"067708a3-669c-4ff2-8446-90f7dfa230f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_gyar-india-kina-tamogatas-kudarc-program-feldolgozoipar","timestamp":"2025. március. 21. 13:01","title":"Sok új hazai gyárat akartak, sokat költöttek támogatásra, mégis elbuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00224475-f1a2-4373-9d44-ad53b803bb7c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree G1 nevű robotja olyan stabilitásra képes, amit még nem lehetett látni az iparágban.","shortLead":"A kínai Unitree G1 nevű robotja olyan stabilitásra képes, amit még nem lehetett látni az iparágban.","id":"20250322_humanoid-robot-unitree-g1-szaltozas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00224475-f1a2-4373-9d44-ad53b803bb7c.jpg","index":0,"item":"15c724b7-1339-4171-b4a6-506938aba848","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_humanoid-robot-unitree-g1-szaltozas-video","timestamp":"2025. március. 22. 10:03","title":"Világszám: oldalra szaltózik a kínai robot, és nem rontja el – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bebde7c-a6d6-4f88-9683-fcbcd6b9420e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint a lépést a „józan ész” vezérelte.","shortLead":"Az elnök szerint a lépést a „józan ész” vezérelte.","id":"20250321_egyesult-allamok-oktatasi-miniszterium-donald-trump-megszuntetes-elnoki-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bebde7c-a6d6-4f88-9683-fcbcd6b9420e.jpg","index":0,"item":"b697d284-3f3d-4e64-a153-f8efa52fc810","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_egyesult-allamok-oktatasi-miniszterium-donald-trump-megszuntetes-elnoki-rendelet","timestamp":"2025. március. 21. 05:21","title":"Trump aláírta az oktatási minisztériumot megszüntető rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243b4607-127f-47fe-9f77-7aa71e940df4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság a jelek szerint felhagy a félévenkénti óraátállítás EU-s megszüntetését célzó próbálkozással, miután patthelyzet alakult ki, és hét év után sincs döntés arról, ki melyik időszámításra állna át, nyárira vagy télire.","shortLead":"Az Európai Bizottság a jelek szerint felhagy a félévenkénti óraátállítás EU-s megszüntetését célzó próbálkozással...","id":"20250321_oraatallitas-nyari-teli-idoszamitas-europai-unio-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243b4607-127f-47fe-9f77-7aa71e940df4.jpg","index":0,"item":"5eb5453c-4c8c-4d2d-a0ef-ef6e99b5f7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_oraatallitas-nyari-teli-idoszamitas-europai-unio-europai-bizottsag","timestamp":"2025. március. 21. 09:30","title":"Maradhat az óraátállítás, mert az EU-ban hét év alatt sem tudtak eldönteni, melyik időszámítás legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812754e4-3016-4965-a149-f1a67bd41743","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napig egyeztet majd, többek között találkozni fog Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel és Polt Péter legfőbb ügyésszel.","shortLead":"Két napig egyeztet majd, többek között találkozni fog Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel és Polt Péter legfőbb...","id":"20250321_Magyarorszagra-latogat-az-unios-jogallamisagi-biztos-Michael-McGrath","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/812754e4-3016-4965-a149-f1a67bd41743.jpg","index":0,"item":"401c5465-ae7d-4547-bdd0-1f174354591c","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Magyarorszagra-latogat-az-unios-jogallamisagi-biztos-Michael-McGrath","timestamp":"2025. március. 21. 15:12","title":"Magyarországra látogat az uniós jogállamisági biztos, Michael McGrath","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]