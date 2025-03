Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dce98759-a38d-4821-b26d-f70f19588a1a","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Nap mint nap nézők tömegei szenvednek unalmas prezentációktól, amelyek többet ártanak, mint használnak. Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvében bemutatja a prezentációretorika eszközeit. Az alábbiakban ebből a kiadványból közlünk egy szerkesztett részletet.","shortLead":"Nap mint nap nézők tömegei szenvednek unalmas prezentációktól, amelyek többet ártanak, mint használnak. Kaszás György...","id":"20250323_kaszas-gyorgy-prezentacio-reszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dce98759-a38d-4821-b26d-f70f19588a1a.jpg","index":0,"item":"e5aaa34b-5d9f-41f6-b57d-36ee7d499d08","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250323_kaszas-gyorgy-prezentacio-reszlet","timestamp":"2025. március. 23. 19:15","title":"Miért bukik el a legtöbb prezentáció - és hogyan lehetne megmenteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaac026c-284f-4797-b325-7b33b96214c9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A part közelében, de már a tengerben álló szélturbinákat ezentúl feketére fogják festeni a britek, hogy csökkentsék a madarak körében okozott pusztítást.","shortLead":"A part közelében, de már a tengerben álló szélturbinákat ezentúl feketére fogják festeni a britek, hogy csökkentsék...","id":"20250323_hvg-fekete-szelturbina-madarak-vedelme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaac026c-284f-4797-b325-7b33b96214c9.jpg","index":0,"item":"c302b2b4-51c9-44aa-9aa6-c069c376a930","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-fekete-szelturbina-madarak-vedelme","timestamp":"2025. március. 23. 16:15","title":"Van, ahol feketére fogják festeni a szélturbinákat, és nagyon jó okuk van erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor évértékelőjén több bejelentést is tett, az egyik az volt, hogy nyugdíjasoknak visszatérítik majd az áfát a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek esetén. Igaz, mint kiderült, csak egy bizonyos összegig. Ez az intézkedés megannyi kérdést felvet, a Duma Aktuál csapata is elmerengett ezeken. Lehet, hogy egyszerűbb lenne több nyugdíjat adni? Mit kaphatnának még vissza az idősek? Eljön a sugardaddyk és sugarmommyk reneszánsza?","shortLead":"Orbán Viktor évértékelőjén több bejelentést is tett, az egyik az volt, hogy nyugdíjasoknak visszatérítik majd az áfát...","id":"20250322_duma-aktual-nyugdijasok-afa-visszateritese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"a5c048fd-0d89-4738-a50b-0db1b75b560f","keywords":null,"link":"/360/20250322_duma-aktual-nyugdijasok-afa-visszateritese","timestamp":"2025. március. 22. 19:30","title":"Mi történt a Karmelitában, amikor előrukkoltak a nyugdíjasok áfa-visszatérítésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Férje főnöke szeretné megszerezni az Egyesült Államoknak a szigetet. A sziget lakói nem szeretnék ezt.","shortLead":"Férje főnöke szeretné megszerezni az Egyesült Államoknak a szigetet. A sziget lakói nem szeretnék ezt.","id":"20250323_Kutyaszan-bajnoksag-kedveert-latogat-Gronlandra-az-J-D-Vance-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92.jpg","index":0,"item":"c922e489-3003-4e5a-8086-f2780aeac933","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Kutyaszan-bajnoksag-kedveert-latogat-Gronlandra-az-J-D-Vance-felesege","timestamp":"2025. március. 23. 21:28","title":"Kutyaszánbajnokság kedvéért látogat Grönlandra az J. D. Vance felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran előfordul. Mivel azonban kényes helyen van, nehezen beszélünk róla vagy kérünk tanácsot, így az azzal kapcsolatos hasznos és alapvető információk sem jutnak el hozzánk könnyen. ","shortLead":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran...","id":"20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208.jpg","index":0,"item":"fb5fc3a7-817f-4cdf-bf95-ef858e3986ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","timestamp":"2025. március. 23. 13:30","title":"Sokat ronthat aranyere állapotán, ha ezt nem csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni a hatékonyság és a csapat jólléte között. Ugyanakkor az, hogy e kritériumoknak folyamatosan meg tudjon felelni, hatalmas érzelmi és szellemi megterheléssel jár. Hogyan lehet ezt a nyomást hosszú távon kezelni, mi az, ami nélkül még a legtehetségesebb vezető sem képes sikerre vinni csapatát?","shortLead":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni...","id":"20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1.jpg","index":0,"item":"daafcba2-0163-43f4-be82-cfc6eabdf886","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","timestamp":"2025. március. 23. 15:30","title":"Rosszul alszik? Akkor ezekkel a következményekkel kell számolnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"43c148e6-aff7-4eab-b47b-cc382ab17216","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy megtalálja a magyar labdarúgó-válogatott az egyensúlyt támadás és védekezés között a törökök elleni Nemzetek Ligája osztályozó vasárnapi visszavágóján, hogy ledolgozza kétgólos hátrányát.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy megtalálja a magyar labdarúgó-válogatott az egyensúlyt...","id":"20250322_marco-rossi-magyar-torok-nemzetek-ligaja-visszavago","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c148e6-aff7-4eab-b47b-cc382ab17216.jpg","index":0,"item":"03c833ad-a0c3-4c03-8aba-3e456c9a0f3d","keywords":null,"link":"/sport/20250322_marco-rossi-magyar-torok-nemzetek-ligaja-visszavago","timestamp":"2025. március. 22. 15:16","title":"Rossi változtatásokkal készül a vasárnapi magyar-török meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c30ac2-3cd2-43f6-a9d6-47cbf90294b0","c_author":"Fülöp István - Kovács Gábor","category":"360","description":"Az autóipar szenvedése mutatja igazán, mekkora kockázatot hordoz Orbán Viktor hazárdjátéka, amelynek igazi tétje a magyar ipar túlélése. Óriási kapacitások állnak kihasználatlanul az akkumulátor- és autógyárakban, a javulásra csak halvány remény van.","shortLead":"Az autóipar szenvedése mutatja igazán, mekkora kockázatot hordoz Orbán Viktor hazárdjátéka, amelynek igazi tétje...","id":"20250323_hvg-auto-akkugyartas-sk-samsung-ures-tankkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5c30ac2-3cd2-43f6-a9d6-47cbf90294b0.jpg","index":0,"item":"00db1af5-1317-4c49-a7d9-9b5d53188f7a","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-auto-akkugyartas-sk-samsung-ures-tankkal","timestamp":"2025. március. 23. 08:30","title":"A magyar akkugyártás helyzete dióhéjban: Orbánék 19-re lapot húztak és most izgulnak, mit kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]