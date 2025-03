Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Juhász Ferenc szabályszegésre gyanakszik, és a Honvédelmi Minisztérium felelősségét firtatja.","shortLead":"Juhász Ferenc szabályszegésre gyanakszik, és a Honvédelmi Minisztérium felelősségét firtatja.","id":"20250324_juhasz-ferenc-kezigranat-ujdorogd-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab.jpg","index":0,"item":"9e83b32d-66b2-4648-93da-3036c6ab31d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_juhasz-ferenc-kezigranat-ujdorogd-baleset","timestamp":"2025. március. 24. 12:10","title":"Volt honvédelmi miniszter az újdörögdi balesetről: Civilek kezébe éles kézigránátot adni felelőtlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeffrey Goldberg először azt hitte, hogy valaki szórakozik vele vagy be akarják palizni.","shortLead":"Jeffrey Goldberg először azt hitte, hogy valaki szórakozik vele vagy be akarják palizni.","id":"20250324_usa-kormany-signal-huszik-tamadas-kiszivargas-atlantic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca.jpg","index":0,"item":"8746c2a7-2802-4a2d-82d9-986864216ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_usa-kormany-signal-huszik-tamadas-kiszivargas-atlantic","timestamp":"2025. március. 24. 20:59","title":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni húszik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2117d45-5957-48c4-b467-261c03b69f00","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Egyelőre letett arról a Belügyminisztérium, hogy osztályozza a diákok kompetenciamérés-eredményeit, de nem tudni, mennyire végleges ez a meghátrálása. A legutóbbi mérésen mindenesetre sok diák kapott volna rossz jegyet: a legtöbb területen erős visszaesés volt tapasztalható.","shortLead":"Egyelőre letett arról a Belügyminisztérium, hogy osztályozza a diákok kompetenciamérés-eredményeit, de nem tudni...","id":"20250324_kompetencias-meres-2025-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2117d45-5957-48c4-b467-261c03b69f00.jpg","index":0,"item":"a0d8c3c1-d6af-4346-b126-fed4436a332e","keywords":null,"link":"/360/20250324_kompetencias-meres-2025-oktatas","timestamp":"2025. március. 24. 19:30","title":"Öt éve egy nyolcadikos jobban olvasott, mint tavaly egy tizedikes: súlyosan romló adatok a kompetenciaméréseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572e4d57-8ca1-454b-8740-d5dff3574ea3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelet eredetileg a felsőoktatásra vonatkozott, és százezer rubelről szólt, ám az Orjoli terület kormányzója kiterjesztette a közoktatásban tanuló lányokra is.","shortLead":"A rendelet eredetileg a felsőoktatásra vonatkozott, és százezer rubelről szólt, ám az Orjoli terület kormányzója...","id":"20250324_orjol-iskolasok-jutalom-teherbeeses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/572e4d57-8ca1-454b-8740-d5dff3574ea3.jpg","index":0,"item":"9cb5a5b4-24ec-462e-a2f9-b903165d788c","keywords":null,"link":"/elet/20250324_orjol-iskolasok-jutalom-teherbeeses","timestamp":"2025. március. 24. 17:51","title":"Pénzzel jutalmazzák a teherbe esett iskolás lányokat egy orosz kormányzóságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jött be, a DK jelöltje magabiztosan győzött.","shortLead":"Nem jött be, a DK jelöltje magabiztosan győzött.","id":"20250324_Megafon-hirdetes-Ujpesti-Hirek-Varju-Laszlo-idokozi-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01.jpg","index":0,"item":"77bbbb80-1187-47dd-8779-792912be09ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Megafon-hirdetes-Ujpesti-Hirek-Varju-Laszlo-idokozi-valasztas","timestamp":"2025. március. 24. 13:51","title":"A Megafon is pénzelte egy újpesti lap Varju Lászlót lejárató hirdetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester és Ukrajna budapesti nagykövete a menekültek helyzetéről is egyeztetett.","shortLead":"A főpolgármester és Ukrajna budapesti nagykövete a menekültek helyzetéről is egyeztetett.","id":"20250324_Karacsony-Gergely-talalkozott-Sandor-Fegyirrel-ukrajna-orosz-ukran-haboru-budapest-fopolgarmester-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d.jpg","index":0,"item":"473a88a0-ec08-41d4-922b-dca0a04e8926","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Karacsony-Gergely-talalkozott-Sandor-Fegyirrel-ukrajna-orosz-ukran-haboru-budapest-fopolgarmester-nagykovet","timestamp":"2025. március. 24. 18:59","title":"Karácsony Gergely találkozott Sándor Fegyirrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a11d90-ed21-4080-a374-981b6def37d9","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A közmédia kommentátora is elmondta véleményét a Szoboszlai–Arda Güler csörtéről.","shortLead":"A közmédia kommentátora is elmondta véleményét a Szoboszlai–Arda Güler csörtéről.","id":"20250325_Hajdu-B-Istvan-szoboszlai-dominik-arda-guler-nemzetek-ligaja-trash-talk-szoparbaj-instagram-uzengetes-1-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a11d90-ed21-4080-a374-981b6def37d9.jpg","index":0,"item":"328fd694-a3bd-4d05-930c-7e6869588ed3","keywords":null,"link":"/sport/20250325_Hajdu-B-Istvan-szoboszlai-dominik-arda-guler-nemzetek-ligaja-trash-talk-szoparbaj-instagram-uzengetes-1-6","timestamp":"2025. március. 25. 09:35","title":"Hajdú B. István: 1–6 után nem jó arcoskodni, 6–1 után meg nem elegáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétszeresére nőtt a fertőzés gyanújával jelentett betegek száma a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.","shortLead":"Hétszeresére nőtt a fertőzés gyanújával jelentett betegek száma a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.","id":"20250325_hepatitis-a-jarvany-nngyk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d.jpg","index":0,"item":"a2c482aa-8a54-43fc-9b7b-c81501d0978c","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_hepatitis-a-jarvany-nngyk","timestamp":"2025. március. 25. 12:02","title":"Tovább terjed a hepatitis A-járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]