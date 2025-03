Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","shortLead":"Szemtanúk szerint rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","id":"20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7.jpg","index":0,"item":"10ce63fd-1fec-4a47-8ec9-c842d9d57a93","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","timestamp":"2025. március. 26. 18:45","title":"Turistabusz zuhant a Póba Torinóban, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfa89a8-7e47-408e-9cb7-06f1a2b4cfa2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Szalonképtelenné válhatna Magyarország a nyugati félteke pénzpiacain, ha a jegybank – az elnökváltás ürügyén – nem rendezné a Pallas Athéné Alapítvány százmilliárdjainak sorsát. A kérdés most az, vajon a közpénzherdálás gyanújával indult büntetőeljárások elérik-e a Matolcsy famíliát.","shortLead":"Szalonképtelenné válhatna Magyarország a nyugati félteke pénzpiacain, ha a jegybank – az elnökváltás ürügyén – nem...","id":"20250326_hvg-Matolcsy-Gyorgy-MNB-ASZ-Varga-Mihaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dfa89a8-7e47-408e-9cb7-06f1a2b4cfa2.jpg","index":0,"item":"7537ea0e-8d41-4c43-b6b7-7e39c519f0e9","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-Matolcsy-Gyorgy-MNB-ASZ-Varga-Mihaly","timestamp":"2025. március. 26. 06:30","title":"Utolérheti Matolcsyt a sorsa, vagy túl sokat tud ehhez a NER-vagyonokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78b4dc3-c549-49a9-941c-cee31672f975","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a Miniszterelnökségen dolgozó kormánytisztviselő mindkét kezét elveszítette, amikor éles gránát sebesítette meg egy önkéntes kiképzésen.","shortLead":"Egy, a Miniszterelnökségen dolgozó kormánytisztviselő mindkét kezét elveszítette, amikor éles gránát sebesítette meg...","id":"20250326_ujdorogd-granatbaleset-buntetoeljaras-ugyeszseg-magyar-honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78b4dc3-c549-49a9-941c-cee31672f975.jpg","index":0,"item":"22c1c7f0-40c3-4ffa-82bc-8eb88c171761","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_ujdorogd-granatbaleset-buntetoeljaras-ugyeszseg-magyar-honvedseg","timestamp":"2025. március. 26. 17:42","title":"Büntetőeljárás indult az újdörögdi gránátbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda reggel megkezdték a Levél településen tartott állomány vakcinázását annak érdekében, hogy a telep felszámolásáig a vírusürítés minimálisra csökkenjen. A több ezer állat leölése napokon belül megkezdődik.","shortLead":"Szerda reggel megkezdték a Levél településen tartott állomány vakcinázását annak érdekében, hogy a telep felszámolásáig...","id":"20250326_Ismet-kimutattak-a-ragados-szaj--es-koromfajast-Magyarorszagon-a-kornyezo-telepeket-is-vizsgaljak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"8fdd9ff2-4133-4385-9644-59edfcc4fa4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_Ismet-kimutattak-a-ragados-szaj--es-koromfajast-Magyarorszagon-a-kornyezo-telepeket-is-vizsgaljak","timestamp":"2025. március. 26. 13:37","title":"Terjedő ragadós száj- és körömfájás: több telepet is vizsgálnak a hatóságok, az állatok leölése hamarosan megkezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd34db0-e179-42b0-979d-dc39cdb66e38","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250325_Marabu-Feknyuz-Arcfelismero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dd34db0-e179-42b0-979d-dc39cdb66e38.jpg","index":0,"item":"3cf2b04e-8f6c-4505-a6d4-3565b99cc5d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Marabu-Feknyuz-Arcfelismero","timestamp":"2025. március. 25. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Arcfelismerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbdf484-3a68-474d-b925-5d5c2a5effe3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő maga is nagy fagylaltrajongó.","shortLead":"A katolikus egyházfő maga is nagy fagylaltrajongó.","id":"20250325_vatikan-roma-ferenc-papa-halleluja-fagylalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fbdf484-3a68-474d-b925-5d5c2a5effe3.jpg","index":0,"item":"f49a5c3e-a653-42db-bb58-6a1e7dd493ca","keywords":null,"link":"/elet/20250325_vatikan-roma-ferenc-papa-halleluja-fagylalt","timestamp":"2025. március. 25. 11:39","title":"Halleluja-fagylalttal ünnepelték Rómában, hogy Ferenc pápa elhagyhatta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077a1c7e-a1ff-4665-a131-a472928fbb56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A fejünk felett suhanó robotok, az eladótéren belül kialakított kasszák és rengeteg ember. Megnéztük, milyen a jövő bútoráruháza.","shortLead":"A fejünk felett suhanó robotok, az eladótéren belül kialakított kasszák és rengeteg ember. Megnéztük, milyen a jövő...","id":"20250325_ikea-soroksar-atado-robot-fulfillment","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/077a1c7e-a1ff-4665-a131-a472928fbb56.jpg","index":0,"item":"9d305cbd-3972-4914-bd55-761ab5890231","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_ikea-soroksar-atado-robot-fulfillment","timestamp":"2025. március. 25. 16:40","title":"Van valakinél egy olló? Világszinten is egyedülálló áruházat adott át az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e47c17-7947-478c-8632-86aa576d26b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a telefonhasználat ugyan káros a gyerekek mentális egészségére, de nincs különbség abban, hogy valaki az iskolában is hozzáfér-e a készülékhez, vagy sem.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a telefonhasználat ugyan káros a gyerekek mentális egészségére, de nincs különbség abban...","id":"20250325_kutatas-szorongo-gyerekek-mobilhasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e47c17-7947-478c-8632-86aa576d26b3.jpg","index":0,"item":"135c75d3-0bef-4f5e-a7d3-884ac4306d22","keywords":null,"link":"/elet/20250325_kutatas-szorongo-gyerekek-mobilhasznalat","timestamp":"2025. március. 25. 15:53","title":"Pont annyi a szorongó gyerek azokban az iskolákban, ahol tilos a mobil, mint ahol nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]