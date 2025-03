Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","shortLead":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","id":"20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"dee89030-0ac0-4b9a-a432-c3e2f952cb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","timestamp":"2025. március. 29. 14:03","title":"Egészen durva, mi mindenre lesz képes a Microsoft Copilot: kutató-elemző funkciókkal bővül a Microsoft MI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Betondarabokból, megkövesedett műszálas ruhákból és sörösdobozokból, valamint mérhetetlen mennyiségű csirkecsontból kell majd a távoli jövő őslénykutatóinak következtetéseket levonniuk az emberiség XXI. századi civilizációjáról – állítja két brit paleobiológus. De mit tanulhatunk ma a fosszilizáció folyamatának megértéséből?","shortLead":"Betondarabokból, megkövesedett műszálas ruhákból és sörösdobozokból, valamint mérhetetlen mennyiségű csirkecsontból...","id":"20250328_hvg-technofossziliak-paleobiologia-jelenunk-a-jovobol-nezve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48.jpg","index":0,"item":"994c20cd-de3f-4558-9089-6dc78197512d","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-technofossziliak-paleobiologia-jelenunk-a-jovobol-nezve","timestamp":"2025. március. 28. 15:30","title":"Vissza a jövőből: mit látszik majd belőlünk, ma élő emberekből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c06bc2-0fda-494b-a68c-d7b4d90f2870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr a rendőrök elől menekült.","shortLead":"A sofőr a rendőrök elől menekült.","id":"20250329_Jogositvany-nelkul-vezetett-megolte-utasat-egy-no-Fejer-megyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54c06bc2-0fda-494b-a68c-d7b4d90f2870.jpg","index":0,"item":"ecc17405-613b-4dc8-a481-af8cef82ec1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Jogositvany-nelkul-vezetett-megolte-utasat-egy-no-Fejer-megyeben","timestamp":"2025. március. 29. 12:45","title":"Jogosítvány nélkül vezetett, megölte utasát egy nő Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035e88b9-4c1d-4f84-9187-a2212e72a79d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A könnyű kezelhetőségre, az italválasztékra, no meg tökéletesnek ígért tejhabra hegyezte ki egyik legújabb kávéfőzőjének leírását a Krups. Kipróbáltuk, mit tud egy valódi konyhában az Evidence One kávégép.","shortLead":"A könnyű kezelhetőségre, az italválasztékra, no meg tökéletesnek ígért tejhabra hegyezte ki egyik legújabb...","id":"20250328_krups-evidence-one-ea895e10-automata-kavefozo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/035e88b9-4c1d-4f84-9187-a2212e72a79d.jpg","index":0,"item":"17b1bdd7-9995-407f-b581-4a7885c3e138","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_krups-evidence-one-ea895e10-automata-kavefozo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 28. 11:39","title":"Egy eszpresszó vagy kettő, meg tucatnyi tejes kávéital – milyen kávét főz a Krups új automata gépe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea399b8d-e833-4be2-b76a-8cd2fc9b16b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórák, beleértve az Apple Watchokat, jóval többek csuklón viselhető időmérőknél, nyomon követik a felhasználó fizikai aktivitását, egészségügyi paramétereit, és a kapcsolódó okostelefon kiterjesztéseként is funkcionálnak. Úgy tűnik azonban, az Apple-nek még ez sem elég, mesterséges intelligenciával és kamerával ruházná fel okosóráját, hogy egészen különleges eszköz váljon belőle.","shortLead":"Az okosórák, beleértve az Apple Watchokat, jóval többek csuklón viselhető időmérőknél, nyomon követik a felhasználó...","id":"20250329_apple-watch-okosora-kamera-mesterseges-intelligencia-mark-gurman-hirlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea399b8d-e833-4be2-b76a-8cd2fc9b16b2.jpg","index":0,"item":"d4231927-a899-4882-ac51-41b62a5466da","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_apple-watch-okosora-kamera-mesterseges-intelligencia-mark-gurman-hirlevel","timestamp":"2025. március. 29. 16:03","title":"Kiszivárgott: ennyire merész tervei vannak az Apple-nek, mégpedig az órájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7804ddf6-3641-4e90-ac3d-0f543279e408","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már Magyarországon is látni olyan házakat, amelyek hatalmas ablakaikon nyújtanak betekintést minden arra járónak az ott élők életébe. De miért nem zavarja ez a lakókat?","shortLead":"Már Magyarországon is látni olyan házakat, amelyek hatalmas ablakaikon nyújtanak betekintést minden arra járónak az ott...","id":"20250329_Miert-nem-tesznek-fuggonyt-az-ablakaikra-a-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7804ddf6-3641-4e90-ac3d-0f543279e408.jpg","index":0,"item":"ccfa1dfe-d134-4488-b9de-0871df072fbd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_Miert-nem-tesznek-fuggonyt-az-ablakaikra-a-gazdagok","timestamp":"2025. március. 29. 18:31","title":"Miért nem tesznek függönyt az ablakaikra a gazdagok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor vicces hangulatban van, Gáspár Győző zebraügyi főtanácsadó lett.","shortLead":"Orbán Viktor vicces hangulatban van, Gáspár Győző zebraügyi főtanácsadó lett.","id":"20250329_Ellenzeki-lokdosodes-abszurd-vadak-Orban-Viktor-a-zebra-ugyrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561.jpg","index":0,"item":"e5ff0345-649b-4c72-8990-5031ea7e6c9b","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Ellenzeki-lokdosodes-abszurd-vadak-Orban-Viktor-a-zebra-ugyrol","timestamp":"2025. március. 29. 19:24","title":"Ellenzéki lökdösődés, abszurd vádak – Orbán Viktor a zebra-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c47b5f-badc-4ec8-821f-37d978a8d5f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy dán-magyar közös pályázat lett a győztes.","shortLead":"Egy dán-magyar közös pályázat lett a győztes.","id":"20250328_magyar-termeszettudomanyi-muzeum-gyoztes-terv-debrecen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3c47b5f-badc-4ec8-821f-37d978a8d5f9.jpg","index":0,"item":"34212a1d-26ac-45b4-9d87-a31a7f00af28","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250328_magyar-termeszettudomanyi-muzeum-gyoztes-terv-debrecen","timestamp":"2025. március. 28. 20:35","title":"Megvan a győztes terv, így fog kinézni a Természettudományi Múzeum új épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]