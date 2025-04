Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d39c3c9c-d415-4b3c-be29-1cc5c467ee34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A pénteket is mélyrepülésben folytatták a világ vezető tőzsdéi, miután Donald Trump amerikai elnök csütörtöki vámbejelentéseinek hatására csütörtökön meredeken zuhanni kezdtek az indexek.","shortLead":"A pénteket is mélyrepülésben folytatták a világ vezető tőzsdéi, miután Donald Trump amerikai elnök csütörtöki...","id":"20250405_Akkorat-estek-ket-nap-alatt-a-tozsdek-hogy-mar-a-medvepiac-reme-fenyeget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d39c3c9c-d415-4b3c-be29-1cc5c467ee34.jpg","index":0,"item":"82adc063-0677-47b3-80ee-4bd06f19872b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Akkorat-estek-ket-nap-alatt-a-tozsdek-hogy-mar-a-medvepiac-reme-fenyeget","timestamp":"2025. április. 05. 08:40","title":"Akkorát estek két nap alatt a tőzsdék, hogy már a medvepiac réme fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0463f-b543-4f6c-8242-dce2b5d8afcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akció végül sikertelen volt, a miniszterelnök bejutott az épületbe.","shortLead":"Az akció végül sikertelen volt, a miniszterelnök bejutott az épületbe.","id":"20250404_A-Momentum-ujra-megprobalta-megakadalyozni-Orban-Kossuth-radios-interjujat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe0463f-b543-4f6c-8242-dce2b5d8afcc.jpg","index":0,"item":"a99268e9-1834-4af4-a6f0-57d53ad5cb03","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_A-Momentum-ujra-megprobalta-megakadalyozni-Orban-Kossuth-radios-interjujat","timestamp":"2025. április. 04. 07:40","title":"A Momentum újra megpróbálta megakadályozni Orbán Kossuth-rádiós interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf07e7c-e9b5-4f56-a63f-3264695e1641","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület azt kéri Orbánéktól, hogy a kilépés helyett vigye a közgyűlés elé az aggályait.","shortLead":"A testület azt kéri Orbánéktól, hogy a kilépés helyett vigye a közgyűlés elé az aggályait.","id":"20250404_nemzetkozi-buntetobirosag-kormany-targyalas-amnesty","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bf07e7c-e9b5-4f56-a63f-3264695e1641.jpg","index":0,"item":"0fa489c9-459e-488b-aa51-bc91dea01bde","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_nemzetkozi-buntetobirosag-kormany-targyalas-amnesty","timestamp":"2025. április. 04. 11:32","title":"A Nemzetközi Büntetőbíróság beszélne a magyar kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mexikói kutatók tanulmánya szerint az extrém hőség a fiatal és amúgy egészséges felnőttek közül szedi arányaiban a legtöbb áldozatot a közép-amerikai országban. Az eredmények globális figyelemre is érdemesek.","shortLead":"Mexikói kutatók tanulmánya szerint az extrém hőség a fiatal és amúgy egészséges felnőttek közül szedi arányaiban...","id":"20250403_hvg-extrem-hoseg-hatasa-fiatalokra-mexiko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f.jpg","index":0,"item":"0b2b67ea-ca77-4d64-b430-c8b07d656d1b","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-extrem-hoseg-hatasa-fiatalokra-mexiko","timestamp":"2025. április. 03. 12:15","title":"Váratlan eredmény jött ki Mexikóban: fiatalok halnak meg sorra a hőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71ad712-3779-4608-a9d0-5e89602336d6","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A kormány úgy döntött, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból – közölte Gulyás Gergely. Az „ünnepélyes” bejelentés időzítése nem véletlen: a Budapesten tartózkodó Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen – háborús és emberiesség elleni bűncselekmények gyanújával – tavaly ősz óta nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. De ki lehet-e lépni egy olyan szerződésből, ami soha nem is lett a magyar jogrendszer része?","shortLead":"A kormány úgy döntött, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból – közölte Gulyás Gergely. Az „ünnepélyes”...","id":"20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-kilepes-oka-magyarazat-netanjahu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c71ad712-3779-4608-a9d0-5e89602336d6.jpg","index":0,"item":"5dd1e554-f143-4474-89eb-414c4b5c861e","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-kilepes-oka-magyarazat-netanjahu-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 12:03","title":"Minek ide nemzetközi büntetőbíróság? Nekünk ne mondja meg senki, kit üldözzünk, kit ne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lengyel kutatók több zuzmófajtát is szimulált marsi körülmények között vizsgáltak meg, és azt találták, hogy az egyik különösen alkalmas lehet arra, hogy a bolygó felszínére küldjék.","shortLead":"Lengyel kutatók több zuzmófajtát is szimulált marsi körülmények között vizsgáltak meg, és azt találták, hogy az egyik...","id":"20250403_mars-felszin-kolonizalas-zuzmo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e.jpg","index":0,"item":"4cf49885-29f9-440d-af05-ffdca73f67cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_mars-felszin-kolonizalas-zuzmo","timestamp":"2025. április. 03. 19:03","title":"Találtak egy élőlényt, ami képes lehet túlélni a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","shortLead":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","id":"20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"d2baa7fc-99fc-4e73-9ccb-e2207bb67738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","timestamp":"2025. április. 03. 12:02","title":"Csak Oroszország maradt le Trump viszontvámos listájáról – pedig itt is volna mit megvámolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül játszott Minecraftot. Az algoritmus kilenc nappal később a játék egyik legnehezebb feladatát is megoldotta.","shortLead":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül...","id":"20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f.jpg","index":0,"item":"51f0fb2f-2e8c-45c2-8077-144c7b2badf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","timestamp":"2025. április. 04. 19:03","title":"Ráengedték a mesterséges intelligenciát a Minecraftra, és amit ott csinált, az lenyűgöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]