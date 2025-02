Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök szerint ez annak köszönhető, hogy megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok meg az amerikaiak között.","shortLead":"A miniszterelnök szerint ez annak köszönhető, hogy megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok...","id":"20250217_Orban-Viktor-video-beketargyalasok-Trump-Putyin-euro-forint-arfolyam-400-gazarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"edc4f5ea-cfaa-4579-bd80-9e004d2ddaf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_Orban-Viktor-video-beketargyalasok-Trump-Putyin-euro-forint-arfolyam-400-gazarak","timestamp":"2025. február. 17. 12:19","title":"Orbán Viktor körülnézett a világban, és arra jutott, hogy csak idő kérdése, és az euró be fog nézni a 400 forint alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ece25e-b654-407a-bc35-585cd9d474b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagy előrelépés várható a modern félvezetőgyártás területén, ha elindul az Intel A18-as, illetve a TSMC N2-es gyártástechnológiája. Mindkét cég azt állítja, az ő megoldása az igazán nyerő, azonban az igazság ezúttal is valahol félúton van, arról nem is beszélve, hogy valójában mások a céljaik.","shortLead":"Nagy előrelépés várható a modern félvezetőgyártás területén, ha elindul az Intel A18-as, illetve a TSMC N2-es...","id":"20250217_chipgyartas-intel-a18-tsmc-n2-gyartastechnologia-osszahasonlitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ece25e-b654-407a-bc35-585cd9d474b6.jpg","index":0,"item":"dc8f67e7-ed4a-4b8c-a797-f0b7ce89411b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_chipgyartas-intel-a18-tsmc-n2-gyartastechnologia-osszahasonlitasa","timestamp":"2025. február. 17. 14:03","title":"Izgalmas verseny: egymásnak feszül a chipgyártásban az Intel és a TSMC új technológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e553d0-4086-4260-b0e6-e4f4c284d0d8","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Dárdai Márton és Dárdai Palkó új főnöke a Hannover korábbi vezetőedzője, Stefan Leitl lehet.","shortLead":"Dárdai Márton és Dárdai Palkó új főnöke a Hannover korábbi vezetőedzője, Stefan Leitl lehet.","id":"20250217_hertha-berlin-dardai-pal-dardai-marton-magyar-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e553d0-4086-4260-b0e6-e4f4c284d0d8.jpg","index":0,"item":"bcb7f47f-5d69-417a-9b21-1c56302c1f1c","keywords":null,"link":"/sport/20250217_hertha-berlin-dardai-pal-dardai-marton-magyar-valogatott","timestamp":"2025. február. 17. 12:59","title":"Kirúgták Dárdai Pál utódját a Hertha kispadjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268ed04f-468d-4860-bec6-418b4fc99328","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy fájdalmakkal küzdött, le kellett mondania a limai koncertjét.","shortLead":"Nagy fájdalmakkal küzdött, le kellett mondania a limai koncertjét.","id":"20250217_Korhazba-kerult-Shakira","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/268ed04f-468d-4860-bec6-418b4fc99328.jpg","index":0,"item":"0e012305-0643-4bc2-99a5-d03c9a739317","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Korhazba-kerult-Shakira","timestamp":"2025. február. 17. 08:16","title":"Kórházba került Shakira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61146705-e3d9-4f18-8daa-c2f907298833","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A sakknagymester szerint Európa döntésképtelenségét mutatja, hogy nem képesek kirúgni a magyar miniszterelnököt.","shortLead":"A sakknagymester szerint Európa döntésképtelenségét mutatja, hogy nem képesek kirúgni a magyar miniszterelnököt.","id":"20250218_kaszparov-musk-trump-europa-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61146705-e3d9-4f18-8daa-c2f907298833.jpg","index":0,"item":"933f8b5e-9ae3-4590-95ee-1c52d974dcff","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_kaszparov-musk-trump-europa-orban","timestamp":"2025. február. 18. 12:42","title":"Kaszparov azt állítja, Elon Musk orosz pénzből vette meg a Twittert, majd Orbán Viktornak is odaszúrt egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41f269c-93d9-445f-b2ff-7c99c5d4b857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg közlése szerint az akció terrorista szervezkedésre történő válaszadás volt.","shortLead":"Az izraeli hadsereg közlése szerint az akció terrorista szervezkedésre történő válaszadás volt.","id":"20250217_Izrael-megolte-a-Hamasz-egyik-vezetojet-Libanonban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a41f269c-93d9-445f-b2ff-7c99c5d4b857.jpg","index":0,"item":"e28a8907-ec2c-4402-b232-88ee2d8e48ae","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Izrael-megolte-a-Hamasz-egyik-vezetojet-Libanonban","timestamp":"2025. február. 17. 15:44","title":"Izrael megölte a Hamász egyik vezetőjét Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","shortLead":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","id":"20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803.jpg","index":0,"item":"01e6dc0c-79f6-4ad6-a26f-bde7cddb7e95","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","timestamp":"2025. február. 17. 19:19","title":"Vörös kód: a szociális intézményeknek hétfő estétől be kell fogadniuk a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5daf5b52-1c55-4ae5-9653-e71ac8660853","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a kínai gyártó első szilárdtest-akkumulátorára.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a kínai gyártó első szilárdtest-akkumulátorára.","id":"20250218_jon-a-byd-igeretes-uj-szuper-szilardtest-akkumulatora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5daf5b52-1c55-4ae5-9653-e71ac8660853.jpg","index":0,"item":"844461d8-eed5-4fb2-a152-c97cd23d752e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_jon-a-byd-igeretes-uj-szuper-szilardtest-akkumulatora","timestamp":"2025. február. 18. 07:59","title":"Jön a BYD ígéretes új szuperakkumulátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]