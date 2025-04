Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"95e03d77-1510-454a-9594-eb71a84287b0","c_author":"Feledi Márton","category":"itthon","description":"Az egész Európát végigtekerő szerb egyetemisták a MOME kampuszán éjszakáznak. Elmondták, mik a követeléseik.","shortLead":"Az egész Európát végigtekerő szerb egyetemisták a MOME kampuszán éjszakáznak. Elmondták, mik a követeléseik.","id":"20250405_Szerb-biciklis-tuntetok-MOME","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95e03d77-1510-454a-9594-eb71a84287b0.jpg","index":0,"item":"24584cfe-2d0f-4fea-9392-940801f5fc75","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Szerb-biciklis-tuntetok-MOME","timestamp":"2025. április. 05. 21:55","title":"Szerb biciklis tüntetők: Ez nem a politikáról szól, hanem arról, hogy működik-e a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3981dc2-ee20-4def-9edc-9571d2412da9","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Miközben a kitörés napján minden évben német és magyar fasiszták ünneplik Budapesten, április 4-e szinte feledésbe ment. Felszabadulástól a megszabadulásig sokat megélt az évforduló.","shortLead":"Miközben a kitörés napján minden évben német és magyar fasiszták ünneplik Budapesten, április 4-e szinte feledésbe...","id":"20250404_aprilis-4-unnepe-tortenelem-1945","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3981dc2-ee20-4def-9edc-9571d2412da9.jpg","index":0,"item":"4efe270b-151f-4919-b0f2-8d4413b18465","keywords":null,"link":"/360/20250404_aprilis-4-unnepe-tortenelem-1945","timestamp":"2025. április. 04. 18:04","title":"Hiányzik még bárkinek április 4-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c466e94-2939-4c84-9f16-7f767cdce10b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy lakónegyed kellős közepét érte a támadás, hat gyerek is az áldozatok között van.","shortLead":"Egy lakónegyed kellős közepét érte a támadás, hat gyerek is az áldozatok között van.","id":"20250404_raketatamadas-krivij-rih-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c466e94-2939-4c84-9f16-7f767cdce10b.jpg","index":0,"item":"da4417ff-6d05-46ef-9f2c-1ac1580b240a","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_raketatamadas-krivij-rih-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 04. 21:11","title":"Rakétatámadás érte Zelenszkij szülővárosát, 14-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Pánik nincs, de a hazai állattenyésztés kétharmada aggódva figyeli a ragadós száj- és körömfájásos esetekkel kapcsolatos fejleményeket. A feszültség a sertéstenyésztőket érinti a leginkább, náluk pár napos késés is a pénztárcára mehet. ","shortLead":"Pánik nincs, de a hazai állattenyésztés kétharmada aggódva figyeli a ragadós száj- és körömfájásos esetekkel...","id":"20250404_ragados-szaj--es-koromfajas-marha-sertes-juh-tej-agazat-jarulekos-karok-kockazatok-husexport-husimport-allattenyesztok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"e74845e6-510e-46f6-8cfd-6813d61d94df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_ragados-szaj--es-koromfajas-marha-sertes-juh-tej-agazat-jarulekos-karok-kockazatok-husexport-husimport-allattenyesztok-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 17:30","title":"Ragadós száj- és körömfájás: a piaci pszichózis miatt már azt a magyar húst sem veszik meg, amit lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Mi fortyog a konzervatív vallásos értelmiségiek boszorkánykonyhájában a gyerekszületések felpörgése érdekében? Hogyan lehet Magyarország családpolitikai bezzegország a Nyugat szemében, miközben a KSH lesújtó adatokat közöl a születésszámról? És mit keres az állam mellett Isten is a hálószobában? Megnéztük, milyen eszmecsere zajlik a társadalom jövőjéről a Karmelita szomszédságában, ahol „safe space”-re találnak a trumpista istenhívők is. ","shortLead":"Mi fortyog a konzervatív vallásos értelmiségiek boszorkánykonyhájában a gyerekszületések felpörgése érdekében? Hogyan...","id":"20250405_csaladalapitas-demografia-vallas-konferencia-danube-institute-trump-orban-adokedvezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2.jpg","index":0,"item":"b287c505-23e4-4914-9a22-e9939b77bdc1","keywords":null,"link":"/360/20250405_csaladalapitas-demografia-vallas-konferencia-danube-institute-trump-orban-adokedvezmeny","timestamp":"2025. április. 05. 13:00","title":"Gyerekszüléssel a woke ellen – megnéztük, a keresztény-konzervatívok mit terveznek a hálószobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője annak kapcsán posztolt, hogy folyamatosak a késések és leállások a győri fővonalon.","shortLead":"A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője annak kapcsán posztolt, hogy folyamatosak a késések és leállások a győri...","id":"20250405_Vitezy-David-szerint-Lazarnak-a-Pride-es-a-karomkodas-helyett-azzal-kene-foglalkoznia-ami-a-dolga-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d.jpg","index":0,"item":"b2af40fa-104e-4d4a-93e2-c2e27e9a8864","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Vitezy-David-szerint-Lazarnak-a-Pride-es-a-karomkodas-helyett-azzal-kene-foglalkoznia-ami-a-dolga-lenne","timestamp":"2025. április. 05. 13:11","title":"Vitézy Dávid szerint Lázárnak a Pride és a káromkodás helyett azzal kéne foglalkoznia, ami a dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül játszott Minecraftot. Az algoritmus kilenc nappal később a játék egyik legnehezebb feladatát is megoldotta.","shortLead":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül...","id":"20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f.jpg","index":0,"item":"51f0fb2f-2e8c-45c2-8077-144c7b2badf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","timestamp":"2025. április. 04. 19:03","title":"Ráengedték a mesterséges intelligenciát a Minecraftra, és amit ott csinált, az lenyűgöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","shortLead":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","id":"20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"04ae0cbf-5a76-4a36-8e1e-50fcea9458da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","timestamp":"2025. április. 05. 21:43","title":"Milliós szobaárak vannak a szállodában, ahol Rogán Antal feleségéről fényképek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]