[{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nagy beszakadást minimális visszaerősödés követte, de azóta ismét gyengülőben van a magyar fizetőeszköz.","shortLead":"A nagy beszakadást minimális visszaerősödés követte, de azóta ismét gyengülőben van a magyar fizetőeszköz.","id":"20250407_forint-euro-dollar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"1728fe9e-bc8e-439c-acd3-cb476f5d01c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_forint-euro-dollar-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:07","title":"A forint körülnézett a világban, majd úgy döntött, a földbe áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0eb92b-d65a-47d2-9c89-3c85fb02f4a2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Egy mosolygós szakállas fickó a személyzettel körülvéve.","shortLead":"Egy mosolygós szakállas fickó a személyzettel körülvéve.","id":"20250405_Keanu-Reeves-bukkant-fel-egy-budapesti-mexikoi-etteremben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef0eb92b-d65a-47d2-9c89-3c85fb02f4a2.jpg","index":0,"item":"34038026-6d59-4ef2-96ed-0b8c6243eb10","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Keanu-Reeves-bukkant-fel-egy-budapesti-mexikoi-etteremben","timestamp":"2025. április. 05. 18:51","title":"Keanu Reeves bukkant fel egy budapesti mexikói étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7babe785-df7f-413c-8369-8e42d48b8359","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dan Norris ügye egy nagyobb nyomozás részeként bukott ki.","shortLead":"Dan Norris ügye egy nagyobb nyomozás részeként bukott ki.","id":"20250406_brit-pedofil-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7babe785-df7f-413c-8369-8e42d48b8359.jpg","index":0,"item":"6267e158-f5ea-405d-8ee2-0baf1c6550b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_brit-pedofil-kepviselo","timestamp":"2025. április. 06. 14:12","title":"Pedofil bűncselekmények gyanúja miatt tartóztattak le egy brit képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebff0702-f374-4a46-94e0-25426b9c5428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák–magyar határon több átkelőhelyen is felfüggesztették a személy- és járműforgalmat a száj- és körömfájás miatt. ","shortLead":"Az osztrák–magyar határon több átkelőhelyen is felfüggesztették a személy- és járműforgalmat a száj- és körömfájás...","id":"20250407_hegyeshalom-hatar-torlodas-utinform-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebff0702-f374-4a46-94e0-25426b9c5428.jpg","index":0,"item":"dd84d4e3-6460-4494-b0dc-352672629a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_hegyeshalom-hatar-torlodas-utinform-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 07. 15:24","title":"Több mint tíz kilométeres kamionsor torlódott fel a határon Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","shortLead":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","id":"20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac.jpg","index":0,"item":"bd70139d-8f16-41b2-bbbd-0da3c1f64049","keywords":null,"link":"/elet/20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","timestamp":"2025. április. 07. 11:14","title":"Perel a belga király öccse, mert nem jogosult társadalombiztosításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7184f2-20cd-4bce-9476-cb55c67954bf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hetente dollármilliárdokat szednek be a vámokból, a partnerek pedig évtizedek óta eleget kerestek a „jó öreg Amerikán” – írta ki közösségi oldalára. ","shortLead":"Hetente dollármilliárdokat szednek be a vámokból, a partnerek pedig évtizedek óta eleget kerestek a „jó öreg Amerikán”...","id":"20250407_Trump-truth-social-jo-oreg-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d7184f2-20cd-4bce-9476-cb55c67954bf.jpg","index":0,"item":"0080a6b2-2141-4492-acf1-7ddceaa5d51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-truth-social-jo-oreg-usa-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:56","title":"Trump körülnézett a világban, és egyelőre tetszik neki, amit lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6056e1-0219-4890-b657-4f6b460a52fc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fogyasztóvédelem fontos dolog, a kormánynak ebből is sikerült propagandatémát csinálnia.","shortLead":"A fogyasztóvédelem fontos dolog, a kormánynak ebből is sikerült propagandatémát csinálnia.","id":"20250406_fogyasztovedelem-konzultacio-ngm-nyitrai-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e6056e1-0219-4890-b657-4f6b460a52fc.jpg","index":0,"item":"78b347fc-8129-4819-81e9-179ae87c511b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_fogyasztovedelem-konzultacio-ngm-nyitrai-zsolt","timestamp":"2025. április. 06. 12:22","title":"Ha hiánya lenne a kormányzati konzultációkból: itt a legújabb, ezúttal a kereskedőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13635df4-cc56-4398-8bbc-335c7d1e3e8c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Érkezik a lehűlés, 17 fok a különbség az ország legmelegebb és leghidegebb pontja között.","shortLead":"Érkezik a lehűlés, 17 fok a különbség az ország legmelegebb és leghidegebb pontja között.","id":"20250405_idojaras-hidegfront-mateszalka-barcs-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13635df4-cc56-4398-8bbc-335c7d1e3e8c.jpg","index":0,"item":"ce59d647-292e-45b7-a6aa-08f27d3f943d","keywords":null,"link":"/elet/20250405_idojaras-hidegfront-mateszalka-barcs-homerseklet","timestamp":"2025. április. 05. 18:14","title":"Igazi április: Mátészalkán már télikabátot kell hordani, Barcson még pólót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]