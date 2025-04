Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c823eb6-aa43-4a08-bd32-dcf2572f7cf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főigazgató jogi lépéseket tervez a feltehetően mesterséges intelligenciával készített kép miatt. ","shortLead":"A főigazgató jogi lépéseket tervez a feltehetően mesterséges intelligenciával készített kép miatt. ","id":"20250409_okovacs-szilveszter-operahaz-szakszervezet-testszegyenites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c823eb6-aa43-4a08-bd32-dcf2572f7cf9.jpg","index":0,"item":"f57b56d2-1067-410e-a0c7-2a7f3cc015c4","keywords":null,"link":"/elet/20250409_okovacs-szilveszter-operahaz-szakszervezet-testszegyenites","timestamp":"2025. április. 09. 09:04","title":"Ókovács Szilveszter szerint testszégyenítés, amit az operaházi szakszervezet tett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan mikrobatörzset fedeztek fel, ami 21 méterrel a felszín alatti talajban él, és képes lebontani azokat az anyagokat, amelyek átjutottak a felszíni rétegen.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan mikrobatörzset fedeztek fel, ami 21 méterrel a felszín alatti talajban él, és képes lebontani...","id":"20250409_talaj-viz-mikroba-bakterium-csp1-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139.jpg","index":0,"item":"74f351f9-350f-4afe-bb13-6b8c061849f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_talaj-viz-mikroba-bakterium-csp1-3","timestamp":"2025. április. 09. 13:03","title":"Az egész világ vizét megtisztíthatják azok a baktériumok, amiket most fedeztek fel a talajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Akarva-akaratlanul korszakhatárt jelöl ki Donald Trump amerikai elnök azzal, hogy sorra égeti fel a globális rend többé-kevésbé konszenzuson alapuló intézményeit. A tőzsdék ugyan kimászhatnak „a felszabadítás napjának” sokkjából, de a bizalom szó jó időre eltűnik a gazdasági szereplők szótárából. De mik lesznek ennek a következményei?","shortLead":"Akarva-akaratlanul korszakhatárt jelöl ki Donald Trump amerikai elnök azzal, hogy sorra égeti fel a globális rend...","id":"20250410_hvg-trump-vamhaboruja-orban-szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8.jpg","index":0,"item":"aff8c349-c274-4183-a1d5-cad6a53e3c42","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-trump-vamhaboruja-orban-szijjarto","timestamp":"2025. április. 10. 14:18","title":"Ez az igazi baj Trump vámőrületével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99edb392-10eb-4155-85ce-b2fa66dd94ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rengeteg adatot gyűjtenek manapság az okostelefonok, ezek segítségével pedig a pszichológiai rendellenességek is azonosíthatók – hívja fel egy figyelmet egy kutatás.","shortLead":"Rengeteg adatot gyűjtenek manapság az okostelefonok, ezek segítségével pedig a pszichológiai rendellenességek is...","id":"20250410_depresszio-felismerese-okostelefonok-adataibol-kinai-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99edb392-10eb-4155-85ce-b2fa66dd94ff.jpg","index":0,"item":"702b9b8e-8aa9-4cad-ac22-02b25b07c28e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_depresszio-felismerese-okostelefonok-adataibol-kinai-tanulmany","timestamp":"2025. április. 10. 13:03","title":"Meglepő dolog segítheti a depresszió korai felismerését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy véletlenszerű ellenőrzés során bukott le.","shortLead":"Egy véletlenszerű ellenőrzés során bukott le.","id":"20250409_Reszeg-pilota-miatt-nem-szallhatott-fel-a-repulogep-Dublinban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5.jpg","index":0,"item":"a609cf8f-b0be-4c9c-9e23-63e14a70c9ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_Reszeg-pilota-miatt-nem-szallhatott-fel-a-repulogep-Dublinban","timestamp":"2025. április. 09. 20:44","title":"Részeg pilóta miatt nem szállhatott fel egy repülőgép Dublinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce491cfe-32f2-4fdf-b4f0-7b694745cbc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy az ember őse nem szándékosan készített éles kőszerszámokat, hanem véletlenül talált ilyeneket.","shortLead":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy az ember őse nem szándékosan készített éles kőszerszámokat, hanem véletlenül talált...","id":"20250409_osember-koszerszam-termeszetes-kovek-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce491cfe-32f2-4fdf-b4f0-7b694745cbc6.jpg","index":0,"item":"a1ff229b-e389-46dc-9b78-5b140b1aa3a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_osember-koszerszam-termeszetes-kovek-hasznalata","timestamp":"2025. április. 09. 18:03","title":"Új elmélettel álltak elő az ember fejlődéséről, ez mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ azt bizonygatja, hogy a vizsgálatában kifogásolt felépítmény akkor jött létre, amikor Windisch László már nem volt az MNB alelnöke.","shortLead":"Az ÁSZ azt bizonygatja, hogy a vizsgálatában kifogásolt felépítmény akkor jött létre, amikor Windisch László már nem...","id":"20250409_allami-szamvevoszek-mnb-velemenycikk-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346.jpg","index":0,"item":"896f6e9f-47eb-4cff-9a3a-3909cdee36c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_allami-szamvevoszek-mnb-velemenycikk-reagalas","timestamp":"2025. április. 09. 15:08","title":"Kikérte magának a számvevőszék, hogy az elnöke szeme láttára zajlott volna a „Matolcsy-varázslat” a jegybanknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 09. 07:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""}]