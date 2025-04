Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"61ffe7ae-5166-4310-abd3-00be965f084c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyobb mennyiségű szaharai por érkezik az országba.","shortLead":"Nagyobb mennyiségű szaharai por érkezik az országba.","id":"20250412_Saras-eso-varhato-Magyarorszagon-a-jovo-het-elso-napjaiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ffe7ae-5166-4310-abd3-00be965f084c.jpg","index":0,"item":"75defcd5-9176-4a64-bacf-ad022160d9ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Saras-eso-varhato-Magyarorszagon-a-jovo-het-elso-napjaiban","timestamp":"2025. április. 12. 13:04","title":"Saras eső várható Magyarországon a jövő hét első napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc31c04-0093-4b74-832f-b0f2282d7175","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A kétoldali tüdőgyulladásból lábadozó Ferenc pápa kerekesszékben érkezett meg a Szent Péter térre, ahol röviden köszöntötte a híveket.","shortLead":"A kétoldali tüdőgyulladásból lábadozó Ferenc pápa kerekesszékben érkezett meg a Szent Péter térre, ahol röviden...","id":"20250413_ferenc-papa-viragvasarnap-vatikan-szent-peter-ter-mise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccc31c04-0093-4b74-832f-b0f2282d7175.jpg","index":0,"item":"fc27a3d7-2907-49cf-8c80-307299755f39","keywords":null,"link":"/elet/20250413_ferenc-papa-viragvasarnap-vatikan-szent-peter-ter-mise","timestamp":"2025. április. 13. 14:46","title":"Ferenc pápa is megjelent és felszólalt a virágvasárnapi misén a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52571252-3257-4d68-bf3f-fe5d35bab735","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A XIV. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra keretein belül debütált Magyarországon a Mercedes-Maybach SL 680 Monogram, a nyitható tetejű luxus sportkocsik Louis Vuittonja.","shortLead":"A XIV. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra keretein belül debütált Magyarországon a Mercedes-Maybach SL 680 Monogram...","id":"20250414_700-logo-120-millio-forintert-luxustol-tocsogo-legujabb-kabrio-mercedes-maybach-sl-680","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52571252-3257-4d68-bf3f-fe5d35bab735.jpg","index":0,"item":"6c7934df-86d9-4742-99f2-48b17fcd9533","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_700-logo-120-millio-forintert-luxustol-tocsogo-legujabb-kabrio-mercedes-maybach-sl-680","timestamp":"2025. április. 14. 07:27","title":"700 Maybach-logó 120 millió forintért: beültünk a luxustól tocsogó legújabb puccos kabrióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A minisztérium azt közölte, hogy a Tisza Párt elnöke össze-vissza beszél. ","shortLead":"A minisztérium azt közölte, hogy a Tisza Párt elnöke össze-vissza beszél. ","id":"20250412_Nagy-Martonek-szerint-nem-igaz-amit-Magyar-Peter-allit-a-kormany-nem-akar-2000-milliard-forintnyi-hitelt-felvenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"7714c58d-1d67-4d15-abaf-94e48e671931","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250412_Nagy-Martonek-szerint-nem-igaz-amit-Magyar-Peter-allit-a-kormany-nem-akar-2000-milliard-forintnyi-hitelt-felvenni","timestamp":"2025. április. 12. 14:48","title":"Nagy Mártonék szerint nem igaz, amit Magyar Péter állít, a kormány nem akar 2000 milliárd forintnyi hitelt felvenni letelepedési kötvényekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Száztizenöt állomásos országjárásáról visszatérve Magyar Péter Budapesten, a Műegyetemnél tart eredményváró rendezvényt. Az már a pártelnök beszéde előtt kiderült, hogy a vártnál is többen, 1,1 millióan szavaztak a Tisza Párt akcióján, a Nemzet hangján, és ismertették a 12+1 kérdés részletes eredményeit is. Magyar biztos a 2026-os győzelemben, és elárulta, miket tesz majd a Tisza-kormány. ","shortLead":"Száztizenöt állomásos országjárásáról visszatérve Magyar Péter Budapesten, a Műegyetemnél tart eredményváró...","id":"20250413_Magyar-Peter-elarulja-lett-e-egymillio-szavazat-a-Nemzet-Hangjan-es-eredmenyt-hirdet-elo-kozvetites-Tisza-Part-eredmenyvaro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"4bc4f944-e0ff-4710-ae8b-03c44858c0af","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Magyar-Peter-elarulja-lett-e-egymillio-szavazat-a-Nemzet-Hangjan-es-eredmenyt-hirdet-elo-kozvetites-Tisza-Part-eredmenyvaro-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 17:05","title":"Magyar Péter megígérte, a Tisza győzni fog a választáson, mert bár a haza nem, de a Fidesz lehet ellenzékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1627527c-6778-42e9-bbe3-40ee69b247c0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az akadályokat buldózerként elsöprő Donald Trump útját még nem nehezítik meg a tüntetők és a belső vitáikkal elfoglalt demokraták, ám az elégedetlenséget felszíthatja, ha a vámháború berobbantja az inflációt.","shortLead":"Az akadályokat buldózerként elsöprő Donald Trump útját még nem nehezítik meg a tüntetők és a belső vitáikkal elfoglalt...","id":"20250412_hvg-tuntetesek-usa-eledezo-demokratak-avamhaboru-veszelye-eletjelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1627527c-6778-42e9-bbe3-40ee69b247c0.jpg","index":0,"item":"1424ba87-fb20-436f-9d23-1ec225c71ee8","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-tuntetesek-usa-eledezo-demokratak-avamhaboru-veszelye-eletjelek","timestamp":"2025. április. 12. 15:00","title":"Trump ámokfutása felébresztette a vereségtől kiütött demokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmek gyakorlása, a társas kötődés erősödése, a hétköznapi gondoktól való menekülés – sorolják a pszichológusok, mire lehet jó, ha történelmi filmeket nézünk. Mikor lehet hasznos a nosztalgiázás? Miért élünk át gyászt, ha meghal a kedvenc szereplőnk? És miben hat ránk másként a Hunyadi, mint A Bridgerton család?","shortLead":"Az érzelmek gyakorlása, a társas kötődés erősödése, a hétköznapi gondoktól való menekülés – sorolják a pszichológusok...","id":"20250413_Ezert-varazsolnak-el-minket-a-tortenelmi-filmek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da.jpg","index":0,"item":"f5d7d6b7-0837-4032-b398-9630c3ad934a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250413_Ezert-varazsolnak-el-minket-a-tortenelmi-filmek","timestamp":"2025. április. 13. 18:39","title":"Ezért varázsolnak el minket a történelmi filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba6181-923a-4fb6-8673-f3e284dfcc37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Oscar Piastri mellől George Russell startol majd, a harmadik rajtkockát Charles Leclerc foglalhatja el vasárnap.","shortLead":"Oscar Piastri mellől George Russell startol majd, a harmadik rajtkockát Charles Leclerc foglalhatja el vasárnap.","id":"20250412_McLaren-pole-Bahreinben-de-Norris-es-Verstappen-is-elszurta-az-idomerot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aba6181-923a-4fb6-8673-f3e284dfcc37.jpg","index":0,"item":"9f31e672-7881-486f-9fc7-ebe9567db408","keywords":null,"link":"/sport/20250412_McLaren-pole-Bahreinben-de-Norris-es-Verstappen-is-elszurta-az-idomerot-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 19:26","title":"McLaren pole Bahreinben, de Norris és Verstappen is elszúrta az időmérőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]