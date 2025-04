Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b749d16f-1f0a-4763-bd67-1683c773517f","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A tavalyi MVM Dome-buli után most a Papp László Arénát töltötte csurig Pogány Induló.","shortLead":"A tavalyi MVM Dome-buli után most a Papp László Arénát töltötte csurig Pogány Induló.","id":"20250413_pogany-indulo-koncert-papp-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b749d16f-1f0a-4763-bd67-1683c773517f.jpg","index":0,"item":"baeadeb6-c5cb-42bf-92e2-1fdc40ccba46","keywords":null,"link":"/elet/20250413_pogany-indulo-koncert-papp-laszlo","timestamp":"2025. április. 13. 12:04","title":"„Mi legyen ezután, a Puskás?” - Pogány Induló földbe döngölte az Arénát és kijelölte az új célt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Friedrich Merz például háborús bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Oroszországot a történtek miatt. ","shortLead":"Friedrich Merz például háborús bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Oroszországot a történtek miatt. ","id":"20250414_ukrajna-szumi-tamadas-nemzetkozi-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100.jpg","index":0,"item":"0e6c4789-5c2e-4a2b-9e83-850cbe0c0c6b","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_ukrajna-szumi-tamadas-nemzetkozi-reakciok","timestamp":"2025. április. 14. 06:25","title":"„Oroszország volt és marad az agresszor\" – több európai és amerikai politikus is elítéli az idei év leghalálosabb rakétatámadását Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump nem véget vet az ukrajnai háborúnak, hanem meghosszabbítja azt, és hiába fenyegetőzik szankciókkal, ha Putyin ügyesen sakkozik, ő kerülhet nyerő pozícióba. Ritkán fordul elő, hogy az USA első embere ilyen rosszul játssza ki az aduit, ahogy most Trump Kínával szemben. Amerika lehet a feltörekvő piacokra jellemző hitelválság következő epicentruma. Vucsics szerb elnök bejelentette a „színes forradalom” végét, de a tüntető diákokat ez nem érdekli. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump nem véget vet az ukrajnai háborúnak, hanem meghosszabbítja azt, és hiába fenyegetőzik szankciókkal, ha Putyin...","id":"20250414_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"c07bce19-600f-4d9a-8a18-e563fc897308","keywords":null,"link":"/360/20250414_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 14. 10:36","title":"„A Caligula-kapitalizmus a félidős választásokig velünk marad” – a Financial Times szerzője addig készpénzt és aranyat tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen komoly krízis lehet – állapította meg Clemens Fuest tekintélyes német közgazdász.","shortLead":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen...","id":"20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736.jpg","index":0,"item":"c2aa8156-6ff1-42cd-ad6e-24bacf06cdb4","keywords":null,"link":"/360/20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","timestamp":"2025. április. 13. 11:58","title":"IFO-főnök: Sajnos nem lehet kizárni a világgazdasági válság lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406d6b5b-dbb9-4f27-b264-df9757760eb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint az EP-képviselőjük nem is azt mondta, amivel Orbánék vádolják: hogy örülnek az uniós pénzek felfüggesztésének.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint az EP-képviselőjük nem is azt mondta, amivel Orbánék vádolják: hogy örülnek az uniós pénzek...","id":"20250414_magyar-peter-atv-kollar-kinga-unios-penzek-orszagjaras-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/406d6b5b-dbb9-4f27-b264-df9757760eb6.jpg","index":0,"item":"698ba180-4ae4-4e52-b9f4-4ea9a6d198da","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_magyar-peter-atv-kollar-kinga-unios-penzek-orszagjaras-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 14. 22:19","title":"Magyar Péter Kollár Kinga felszólalásáról: Én nyilván nem így fogalmaztam volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tótfalusi Fanni lesz a Duna kívánságműsorának az új házigazdája.","shortLead":"Tótfalusi Fanni lesz a Duna kívánságműsorának az új házigazdája.","id":"20250414_benyi-ildiko-tothfalusi-fanni-onok-kertek-musorvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8.jpg","index":0,"item":"6542a73b-66ce-4dc6-a66f-f392a57ec2ad","keywords":null,"link":"/elet/20250414_benyi-ildiko-tothfalusi-fanni-onok-kertek-musorvezetes","timestamp":"2025. április. 14. 08:46","title":"A nemrég elhunyt Bényi Ildikó lánya lesz az Önök kérték! műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71961a9-d1d1-4c69-bd7d-30e73a722b7f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ki is takarítottak a számláról 13 millió forintot.","shortLead":"Ki is takarítottak a számláról 13 millió forintot.","id":"20250414_sms-es-csalas-NAV-13-millios-kar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e71961a9-d1d1-4c69-bd7d-30e73a722b7f.jpg","index":0,"item":"84db6d42-14eb-4116-9437-27c84abd5e50","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_sms-es-csalas-NAV-13-millios-kar","timestamp":"2025. április. 14. 10:33","title":"Egyszerű sms-es csalással nyúlták le egy cég teljes bankszámla-hozzáférését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","shortLead":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","id":"20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e.jpg","index":0,"item":"0edc8c7a-313d-4eda-9736-5b7e1b44d8a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","timestamp":"2025. április. 14. 10:46","title":"Nem engedtek be Hongkongba egy brit képviselőt, aki újszülött unokáját akarta meglátogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]