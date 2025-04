Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4dd4be1d-fa46-4b41-9d34-a08c3d9021a0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem kell majd külön applikációkkal vacakolnia az e-autósoknak. ","shortLead":"Nem kell majd külön applikációkkal vacakolnia az e-autósoknak. ","id":"20250403_Europa-legnagyobb-villanyautos-toltoszovetsege-SparkAlliance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dd4be1d-fa46-4b41-9d34-a08c3d9021a0.jpg","index":0,"item":"6f854189-f4d3-45a9-93f1-1e2e66616b69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Europa-legnagyobb-villanyautos-toltoszovetsege-SparkAlliance","timestamp":"2025. április. 03. 08:48","title":"11 000 töltőponttal jött létre Európa legnagyobb villanyautós töltőszövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d596a404-a81b-4af8-a4db-c53d6a8642d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"31 ember ellen intézkedtek.","shortLead":"31 ember ellen intézkedtek.","id":"20250404_rendorseg-kozlemeny-momentum-mtva-demonstracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d596a404-a81b-4af8-a4db-c53d6a8642d0.jpg","index":0,"item":"f3add3c6-27df-43b7-96d2-b053e62e0b44","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_rendorseg-kozlemeny-momentum-mtva-demonstracio","timestamp":"2025. április. 04. 12:19","title":"A rendőrség szerint „jól szórakoztak” az MTVA előtt demonstráló momentumosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0cc3cd3-0957-42e0-ab2d-7c470cc489e7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bő két hónappal Donald Trump beiktatása után továbbra is messze van az orosz–ukrán háború lezárása. A Fehér Ház ura folytatja kiszámíthatatlan politikáját, most éppen Vlagyimir Putyin került a célkeresztjébe. Nem lesz könnyű dolga az orosz elnökkel, aki késznek mutatkozik a megegyezésre, de közben esze ágában sincs leállítani seregeit.","shortLead":"Bő két hónappal Donald Trump beiktatása után továbbra is messze van az orosz–ukrán háború lezárása. A Fehér Ház ura...","id":"20250404_halogato-putyin-trump-hangnemvaltasa-romlo-tuzszuneti-eselyek-cikcakkos-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0cc3cd3-0957-42e0-ab2d-7c470cc489e7.jpg","index":0,"item":"49b8a29b-2471-4f12-a8da-68922849a204","keywords":null,"link":"/360/20250404_halogato-putyin-trump-hangnemvaltasa-romlo-tuzszuneti-eselyek-cikcakkos-ut","timestamp":"2025. április. 04. 16:30","title":"Trump összevissza beszél Ukrajnáról, ez Putyin bizánci politikájának kedvez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e55528-b67a-4dea-8221-5f95ca102def","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Már a köztársasági elnök is úgy-ahogy elítélte azt az erőszakot, ami az utóbbi hetekben a Tisza Párt önkénteseit érte. Körbekérdeztünk, hogyan élik meg az aktivisták az első nagyobb kampányeseményüket. Mindeközben Magyar Péter pártelnök is kap fenyegetéseket, és bár vannak testőrök az eseményein, felmerül, hogy nem szorul-e állami személyvédelemre. ","shortLead":"Már a köztársasági elnök is úgy-ahogy elítélte azt az erőszakot, ami az utóbbi hetekben a Tisza Párt önkénteseit érte...","id":"20250404_tisza-kampany-onkentesek-tamadasok-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42e55528-b67a-4dea-8221-5f95ca102def.jpg","index":0,"item":"64efb203-6444-4c69-a496-0fd26f9ec61c","keywords":null,"link":"/360/20250404_tisza-kampany-onkentesek-tamadasok-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 04. 06:30","title":"„Fradi-meccsre járok, nem érint meg” – hóhérozás és büdös köcsögözés árnyékában zajlik a Tisza kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2778fd0-03fa-4b01-b536-4d8724de3cf4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelemre méltó kijelzővel, nagy akkumulátorral és hasznos MI-funkciókkal kerül hamarosan a boltok polcaira a Motorola Edge 60 Fusion.","shortLead":"Figyelemre méltó kijelzővel, nagy akkumulátorral és hasznos MI-funkciókkal kerül hamarosan a boltok polcaira a Motorola...","id":"20250403_motorola-edge-60-fusion-bemutato-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2778fd0-03fa-4b01-b536-4d8724de3cf4.jpg","index":0,"item":"30162a71-2246-4fba-9538-f1fe658956d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_motorola-edge-60-fusion-bemutato-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 03. 09:18","title":"Beköltözött a mesterséges intelligencia a Motorola új okostelefonjába: erre képes az Edge 60 Fusion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogy lesznek-e megtorló intézkedések, arról a kereskedelmi miniszter sejtelmesen nyilatkozott. ","shortLead":"Hogy lesznek-e megtorló intézkedések, arról a kereskedelmi miniszter sejtelmesen nyilatkozott. ","id":"20250403_usa-vam-japan-kormany-felszolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"94a3e384-1623-420f-aa75-aacadd33148d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_usa-vam-japan-kormany-felszolitas","timestamp":"2025. április. 03. 10:08","title":"A japán kormány felszólította Washingtont a vámintézkedések visszavonására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Csak találgatni lehet, hogy védekező üzemmódba kapcsolt vagy kiegyezett a hatalommal Matolcsy György volt MNB-elnök, miután meghazudtolta az ÁSZ büntetőügyet generáló megállapításait.","shortLead":"Csak találgatni lehet, hogy védekező üzemmódba kapcsolt vagy kiegyezett a hatalommal Matolcsy György volt MNB-elnök...","id":"20250404_hvg-matolcsy-mnb-asz-jelentes-bunbak-mbh-romlas-viragai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"616d592d-fe17-4da0-93e2-b3d88075ec8c","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-matolcsy-mnb-asz-jelentes-bunbak-mbh-romlas-viragai","timestamp":"2025. április. 04. 13:30","title":"Az ÁSZ kulcsfontosságú megjegyzése és amiről Varga Mihály mélyen hallgat – bőven vannak még kérdőjelek az MNB-alapítványok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A gazdasági miniszter szerint nincs értelme az adócsökkentéseknek, mert azok úgyse mennek át a fogyasztói árakba. Nagy Márton arról nem beszélt, hogy az adóemelések viszont beépülnek az árakba.","shortLead":"A gazdasági miniszter szerint nincs értelme az adócsökkentéseknek, mert azok úgyse mennek át a fogyasztói árakba. Nagy...","id":"20250403_nagy-marton-kulonadok-arak-osszefugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"6daa8c7b-ea0d-4663-aec9-61292d358019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_nagy-marton-kulonadok-arak-osszefugges","timestamp":"2025. április. 03. 09:33","title":"Nagy Márton megfejtette, mi az összefüggés a különadók és az árak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]