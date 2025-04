Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec44f485-2602-43bf-9fe9-411d4f43ff40","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Novák Katalin egykori tanácsadója elárulta, hogy a köztársasági elnök velük sem egyeztetett lemondásáról, mindössze annyit közölt, hogy figyeljék a híreket.","shortLead":"Novák Katalin egykori tanácsadója elárulta, hogy a köztársasági elnök velük sem egyeztetett lemondásáról, mindössze...","id":"20250416_toman-szabina-novak-katalin-kegyelmi-ugy-lemondas-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec44f485-2602-43bf-9fe9-411d4f43ff40.jpg","index":0,"item":"183ab52f-ef5a-4a2d-a0e6-76d4d19e7dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_toman-szabina-novak-katalin-kegyelmi-ugy-lemondas-pride","timestamp":"2025. április. 16. 12:52","title":"Tomán Szabina: Saját vállalkozásaimon éreztem meg a kegyelmi botrányt, egy üzletünk kirakatát betörték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szerinte minden jövedelme legális, az MNB-t pedig senki nem lopta meg, mert az alapítvány mérlegén vannak (papíron) az eszközök. Azt pedig mélységesen elítéli, hogy a sajtó nőként vizionálja a személyét.","shortLead":"Szerinte minden jövedelme legális, az MNB-t pedig senki nem lopta meg, mert az alapítvány mérlegén vannak (papíron...","id":"20250415_Matolcsy-Adam-szerint-politikai-lejaratokampany-zajlik-ellene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"7230028e-764d-4af7-9755-f1192efbf48a","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Matolcsy-Adam-szerint-politikai-lejaratokampany-zajlik-ellene","timestamp":"2025. április. 15. 08:08","title":"Matolcsy Ádám szerint politikai lejáratókampány zajlik ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","shortLead":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","id":"20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"3e335105-ab7a-451b-a1a7-1c159423d2d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","timestamp":"2025. április. 16. 12:48","title":"Halálos koktélt itatott a rábízott gyógyíthatatlan betegekkel egy német orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára Vadai Ágnes írásbeli kérdésére, amelyben a DK képviselője arról érdeklődött, mikor mentik fel Pál Norbertet.","shortLead":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós...","id":"20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc.jpg","index":0,"item":"8fe72421-b648-4ef5-8fb4-db8e21dd6859","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","timestamp":"2025. április. 14. 15:41","title":"A Miniszterelnökség az ukrajnai menekültek szállásának megszűnéséről: az önálló lábra állás fontos állomásának is tekinthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213aaff2-3568-48bd-9e40-a2ecdf9e50f3","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"„Don’t give money to the communists!”, vagyis Ne adj pénzt a kommunistáknak – ezzel transzparenssel fogadta a Fidesz idősebb George Bush amerikai elnököt 1989-ben, amikor történelmi látogatásra Budapestre érkezett. Szerzőnk ezt felidézve értékeli a Kollár Kinga tiszás EP-képviselő szavait követő politikai vihart.","shortLead":"„Don’t give money to the communists!”, vagyis Ne adj pénzt a kommunistáknak – ezzel transzparenssel fogadta...","id":"20250415_eu-penzek-fidesz-tisza-kollar-kinga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/213aaff2-3568-48bd-9e40-a2ecdf9e50f3.jpg","index":0,"item":"517936ef-6015-494f-b68e-023b015698d2","keywords":null,"link":"/360/20250415_eu-penzek-fidesz-tisza-kollar-kinga","timestamp":"2025. április. 15. 08:00","title":"Révész Sándor: Don't give money to the Fidesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. április. 15. 12:30","title":"Tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"550e326e-1279-462a-9ad0-47d558a92453","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Fidesz már el is kezdte szórni a nemrég jelentősen megemelt, a parlamenti frakciók által elkölthető közpénzkeretét. Két friss szerződéssel 500 millió forintért bízta meg a kurzusfilmes Kálomista Gábor fia által vezetett műsorgyártó céget videók készítésével.","shortLead":"A Fidesz már el is kezdte szórni a nemrég jelentősen megemelt, a parlamenti frakciók által elkölthető közpénzkeretét...","id":"20250416_Felmilliardert-bizta-meg-a-Fidesz-frakcio-videokeszitessel-a-Kalomista-Gabor-fia-altal-vezetett-ceget-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e326e-1279-462a-9ad0-47d558a92453.jpg","index":0,"item":"e7631bc8-5acd-495b-a0df-a7d79d1f473e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Felmilliardert-bizta-meg-a-Fidesz-frakcio-videokeszitessel-a-Kalomista-Gabor-fia-altal-vezetett-ceget-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 06:01","title":"Félmilliárdért bízta meg a Fidesz-frakció videókészítéssel a Kálomista Gábor fia által vezetett céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","shortLead":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","id":"20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"a1c6a2e0-b00e-435e-83af-ef67f9d38e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 21:05","title":"Rogán Antalt levették az amerikai szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]