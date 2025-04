Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Akár másfél-két órával is növekedhet a menetidő.","shortLead":"Akár másfél-két órával is növekedhet a menetidő.","id":"20250417_torlodas-baleset-m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"1809ddfd-2fc2-49e6-a112-80d43cf690d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_torlodas-baleset-m3","timestamp":"2025. április. 17. 17:37","title":"Tizenöt kilométeres a torlódás az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b388c1-a5f1-44c3-89ef-d2305be0e895","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft 15 évre előre vásárolt magának kvótát egy olyan létesítményben, amely megköti a szén-dioxidot, ezzel tehermentesítve a környezetet.","shortLead":"A Microsoft 15 évre előre vásárolt magának kvótát egy olyan létesítményben, amely megköti a szén-dioxidot, ezzel...","id":"20250416_microsoft-atmosclear-szen-dioxid-kornyezetvedelem-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b388c1-a5f1-44c3-89ef-d2305be0e895.jpg","index":0,"item":"3b63b283-f92e-489b-835a-248d796031fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_microsoft-atmosclear-szen-dioxid-kornyezetvedelem-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. április. 16. 16:03","title":"Történelmi megállapodást kötött a Microsoft, 6,75 millió tonnával kevesebb szén-dioxid lesz a légkörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 16 ezer autót adtak el sérülésmentesként Európában.","shortLead":"Több mint 16 ezer autót adtak el sérülésmentesként Európában.","id":"20250417_Bunszervezet-arult-serult-autokat-ujszerukent-Magyarorszagot-is-erinti-az-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e.jpg","index":0,"item":"51e6e171-918f-4ee1-a558-ae522889c640","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Bunszervezet-arult-serult-autokat-ujszerukent-Magyarorszagot-is-erinti-az-ugy","timestamp":"2025. április. 17. 07:31","title":"Ezerszámra jöttek az autóroncsok Amerikából – lebukott egy maffiacsoport, aminek magyar szála is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03217527-4825-48bf-be7a-15eaea85bb0b","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Revolut magyarországi ügyfelei sokan vannak, és többségük aktív, egyáltalán nem csak nyaralásokra tartogatja a kártyáját. Mégsem valószínű, hogy különösebb igényük lenne ATM-ekre. A hagyományos bankok ügyfélkörében is minden bizonnyal jelentős különbségek vannak, kérdés, hogyan osztják le egymás közt a kellemetlen kötelezettségeket. És egyáltalán: pontosan hova fogják tenni a legkisebb falvakban is a gépeket?","shortLead":"A Revolut magyarországi ügyfelei sokan vannak, és többségük aktív, egyáltalán nem csak nyaralásokra tartogatja...","id":"20250417_atm-kotelezo-telepites-revolut-bankok-takarek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03217527-4825-48bf-be7a-15eaea85bb0b.jpg","index":0,"item":"9b940bc7-9e4f-48a1-bc96-76967c5dad44","keywords":null,"link":"/360/20250417_atm-kotelezo-telepites-revolut-bankok-takarek","timestamp":"2025. április. 17. 13:00","title":"Revoluttal vagy nélküle, jó kis fejtörő a bankoknak a falvak ATM-esítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az animáció szerint reggelente a bringások a város belsejébe igyekeznek, délután aztán változik a helyzet.","shortLead":"Az animáció szerint reggelente a bringások a város belsejébe igyekeznek, délután aztán változik a helyzet.","id":"20250417_video-bkk-bubi-budapest-animacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d.jpg","index":0,"item":"5935f3e1-e625-4cef-835f-c9b052924bc1","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_video-bkk-bubi-budapest-animacio","timestamp":"2025. április. 17. 13:53","title":"Látványos videó: így tesznek meg 30 ezer kilométert a Bubik egy nap a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság megállapította, hogy a férfi mentális zavarban szenved.","shortLead":"A bíróság megállapította, hogy a férfi mentális zavarban szenved.","id":"20250416_birosag-felmentes-koros-elmeallapot-tek-legpisztoly-lovoldozes-terezvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a.jpg","index":0,"item":"a834b47f-6a7c-480d-9dbd-49f9c6436e41","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_birosag-felmentes-koros-elmeallapot-tek-legpisztoly-lovoldozes-terezvaros","timestamp":"2025. április. 16. 11:12","title":"Kényszergyógykezelésre küldték a TEK-esekre légpisztollyal lövöldöző, majd a rátörő rendőröket feljelentő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","shortLead":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","id":"20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886.jpg","index":0,"item":"ad394015-8f9e-41b7-8db5-7c973e232d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 16. 10:31","title":"Bedő Dávid azt üzeni a rendőrségnek, hogy hagyják abba a békés tüntetők vegzálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b90b722-aafa-40b2-8fc3-0c5521e79ed4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelte a brit hadsereg a rádióhullámokkal működő védelmi energiafegyverét (Radio Frequency Directed Energy Weapon / RFDEW), melyet kimondottan a drónok ellen vetnek be.","shortLead":"Sikeresen tesztelte a brit hadsereg a rádióhullámokkal működő védelmi energiafegyverét (Radio Frequency Directed Energy...","id":"20250417_brit-energiafegyver-rfdew-dronelharitas-radiofrekvencia-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b90b722-aafa-40b2-8fc3-0c5521e79ed4.jpg","index":0,"item":"184a657f-b023-49f1-832e-f72e09f6ae9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_brit-energiafegyver-rfdew-dronelharitas-radiofrekvencia-hadsereg","timestamp":"2025. április. 17. 19:03","title":"Lövésenként 50 forintból szedi le az ellenséges drónrajokat egy új energiafegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]