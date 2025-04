Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c651b156-db7a-46d2-9185-8f70360e9e5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az RSF vezetője, Mohamed Hamdan Dagalo a „béke és az egység kormányának” nevezte a hadsereget támogató kormánnyal szemben felállított kabinetet.","shortLead":"Az RSF vezetője, Mohamed Hamdan Dagalo a „béke és az egység kormányának” nevezte a hadsereget támogató kormánnyal...","id":"20250416_szudan-lazadok-ellenkormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c651b156-db7a-46d2-9185-8f70360e9e5f.jpg","index":0,"item":"7dc44a23-334f-400c-9bd6-fa75a8dc3d53","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_szudan-lazadok-ellenkormany","timestamp":"2025. április. 16. 08:02","title":"Ellenkormányt alakítottak a szudáni lázadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt mondja, őt felbőszítették a bírálatok.","shortLead":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt...","id":"20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b.jpg","index":0,"item":"f105f04a-fc8d-4e48-a4da-c4839f29dc72","keywords":null,"link":"/elet/20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","timestamp":"2025. április. 15. 21:52","title":"„Az egymilliárd dollárból legalább lett néhány jó mém” – híres nők kritizálják a hétfői űrrepülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","shortLead":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","id":"20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"3efd4084-1ef2-4fed-bc70-0b07db0b89f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","timestamp":"2025. április. 16. 07:56","title":"Elon Musk legfontosabb autós projektje is veszélybe került Trump kínai tarifája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Külpolitikai érdekek, nem pedig a felmerült korrupciógyanú tisztázása vezetett ahhoz, hogy Rogán Antalt törölték az USA külügyminisztériumának szankciós listájáról.","shortLead":"Külpolitikai érdekek, nem pedig a felmerült korrupciógyanú tisztázása vezetett ahhoz, hogy Rogán Antalt törölték az USA...","id":"20250416_usa-rogan-antal-szankcio-lista-marco-rubio-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"756a7ca1-69f1-48c8-89a2-eb2e39a82b67","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_usa-rogan-antal-szankcio-lista-marco-rubio-szijjarto-peter","timestamp":"2025. április. 16. 06:01","title":"Megindokolta az USA, miért került le Rogán a szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szerinte közszereplőként és anyaként is kötelessége most felszólalni. ","shortLead":"Szerinte közszereplőként és anyaként is kötelessége most felszólalni. ","id":"20250416_Lakatos-Mark-ugy-Toth-Gabi-tuntetes-Kossuth-ter-Abraham-Robert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7.jpg","index":0,"item":"c6b2c404-3dad-489f-beab-f49f24db8a5d","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Lakatos-Mark-ugy-Toth-Gabi-tuntetes-Kossuth-ter-Abraham-Robert","timestamp":"2025. április. 16. 08:51","title":"Tóth Gabi is ott lesz a Lakatos Márk elleni, Kossuth téri tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ec2c87-e34e-4c8f-8eef-addbc5d7ad8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Volt nála két jelblokkoló, ami eléggé hiteltelenítette a sztorit. ","shortLead":"Volt nála két jelblokkoló, ami eléggé hiteltelenítette a sztorit. ","id":"20250417_Csak-ellenoriztem-zarva-van-e-kocsi-mondta-egy-visszaeso-autofeltoro-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ec2c87-e34e-4c8f-8eef-addbc5d7ad8f.jpg","index":0,"item":"820bff68-71a0-4343-bae1-25bd24db0b38","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Csak-ellenoriztem-zarva-van-e-kocsi-mondta-egy-visszaeso-autofeltoro-Budapesten","timestamp":"2025. április. 17. 08:57","title":"Csak segíteni akart a tulajnak, hogy nyitva a kocsija – mondta egy visszaeső autófeltörő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5a7c7c-811c-4649-b60b-fd8128048c11","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"“A kosz és a penész a teljes főépületet kezdi belepni” – írta Magyar aa Facebookon. Az államtitkár kommentben reagált. ","shortLead":"“A kosz és a penész a teljes főépületet kezdi belepni” – írta Magyar aa Facebookon. Az államtitkár...","id":"20250416_Magyar-Peter-ujra-elment-a-korhazba-amit-az-egeszsegugyi-allamtitkar-szerint-a-Tisza-miatt-nem-tudnak-felujitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf5a7c7c-811c-4649-b60b-fd8128048c11.jpg","index":0,"item":"18f37139-841c-4db8-bdf2-2fcff69b5ac8","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Magyar-Peter-ujra-elment-a-korhazba-amit-az-egeszsegugyi-allamtitkar-szerint-a-Tisza-miatt-nem-tudnak-felujitani","timestamp":"2025. április. 16. 20:43","title":"Magyar Péter újra elment a kórházba, amit az egészségügyi államtitkár szerint a Tisza miatt nem tudnak felújítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837c823b-5221-461b-a44d-3a01543ab64e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hadházy tüntetéssorozatának hatodik köre ezúttal nem az Erzsébet hídon, hanem a várban, a Karmelitánál kezdődött. Néhány százan vonultak át a hídra, ahol előbb Hadházy szólalt fel röviden, aztán aki akart, felmehetett a színpadra, hogy elmondja, miért jött ki tüntetni. A független képviselő azt ígérte, jövő héten is demonstrálnak majd. ","shortLead":"Hadházy tüntetéssorozatának hatodik köre ezúttal nem az Erzsébet hídon, hanem a várban, a Karmelitánál kezdődött...","id":"20250416_Hatodik-alkalommal-tuntetnek-a-gyulekezesi-jog-korlatozasa-ellen-a-Karmelitatol-az-Erzsebet-hidig-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/837c823b-5221-461b-a44d-3a01543ab64e.jpg","index":0,"item":"fc8a6124-8023-4d1c-9e64-975852433819","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Hatodik-alkalommal-tuntetnek-a-gyulekezesi-jog-korlatozasa-ellen-a-Karmelitatol-az-Erzsebet-hidig-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 16:50","title":"Aki akart, felmehetett a színpadra – hatodik alkalommal zárták le tüntetők az Erzsébet hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]