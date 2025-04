Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfit combsérüléssel szállították kórházba.","shortLead":"A férfit combsérüléssel szállították kórházba.","id":"20250419_szlovakia-besztercebanya-medve-medvetamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e.jpg","index":0,"item":"25436981-66d1-46e2-aa05-7c561c8f8685","keywords":null,"link":"/elet/20250419_szlovakia-besztercebanya-medve-medvetamadas","timestamp":"2025. április. 19. 15:14","title":"Medve támadott meg egy férfit Besztercebánya közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sok probléma olyan nagy a magyar egészégügyben, hogy a megoldásukhoz legalább két parlamenti ciklus kell, de vannak olyan tennivalók is, amelyeket szinte ingyen, azonnal lehetne kezelni – nyilatkozta Kulja András.","shortLead":"Sok probléma olyan nagy a magyar egészégügyben, hogy a megoldásukhoz legalább két parlamenti ciklus kell, de vannak...","id":"20250419_Tisza-Part-Kulja-Andras-egeszsegugy-korhaz-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481.jpg","index":0,"item":"3eb4efcd-6c9e-404e-98a0-3c4a63bf06da","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_Tisza-Part-Kulja-Andras-egeszsegugy-korhaz-orvos","timestamp":"2025. április. 19. 10:57","title":"A Tisza Párt EP-képviselője elmondta, mit kezdenének az egészségüggyel, ha kormányra kerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2868d6a8-1234-438a-ad9a-af9b3f64ff78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfit előbb egy taxi, majd egy busz is majdnem elütötte.","shortLead":"A férfit előbb egy taxi, majd egy busz is majdnem elütötte.","id":"20250419_baleset-egykereku-taxi-bajcsy-zsilinszky-ut-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2868d6a8-1234-438a-ad9a-af9b3f64ff78.jpg","index":0,"item":"3cbbc53e-6e21-45c5-b248-d53ae9364142","keywords":null,"link":"/cegauto/20250419_baleset-egykereku-taxi-bajcsy-zsilinszky-ut-video","timestamp":"2025. április. 19. 17:53","title":"Centiken múlt az élete egy férfinak, aki egykerekűvel hajtott át a Bajcsy-Zsilinszky úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c185d0-a456-4f18-a0af-e7647c116881","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Humor és humánum jellemzi a magyar származású New York-i fotóművész, Syliva Plachy fekete-fehér munkáit. 