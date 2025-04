Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök ígérete szerint az orosz hadsereg vasárnap éjfélig minden katonai műveletet felfüggeszt.","shortLead":"Az orosz elnök ígérete szerint az orosz hadsereg vasárnap éjfélig minden katonai műveletet felfüggeszt.","id":"20250419_oroszorszag-ukrajna-haboru-vlagyimir-putyin-husvet-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"d9deaab3-69a4-4c35-a52b-aef7825c6723","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_oroszorszag-ukrajna-haboru-vlagyimir-putyin-husvet-tuzszunet","timestamp":"2025. április. 19. 16:15","title":"Putyin húsvéti fegyverszünetet jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98dc123-24d1-48fb-af8d-083e8e99ee6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A gépen már rajta voltak a Xiamen Airlines légitársaság színei, vasárnap reggel mégis a cég amerikai gyártóközpontjában landolt.","shortLead":"A gépen már rajta voltak a Xiamen Airlines légitársaság színei, vasárnap reggel mégis a cég amerikai gyártóközpontjában...","id":"20250420_boeing-kina-vam-repulogep-visszakuldes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c98dc123-24d1-48fb-af8d-083e8e99ee6f.jpg","index":0,"item":"847e485e-e045-4fcf-ac76-31fca50c84b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_boeing-kina-vam-repulogep-visszakuldes","timestamp":"2025. április. 20. 09:47","title":"Visszaküldtek Kínából a Boeingnek egy új repülőgépet a brutális vám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam erre az évre 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követel Budapesttől, az első részletet inkasszózta. ","shortLead":"Az állam erre az évre 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követel Budapesttől, az első részletet...","id":"20250419_fovarosi-onkormanyzat-koltsegvetes-hiany-folyoszamlahitel-szolidaritasi-hozzajarulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1.jpg","index":0,"item":"dd19c4cf-335c-4ab0-b175-0792fdb4892b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250419_fovarosi-onkormanyzat-koltsegvetes-hiany-folyoszamlahitel-szolidaritasi-hozzajarulas","timestamp":"2025. április. 19. 14:28","title":"31 milliárdos mínuszba csúszott, őszig folyószámlahitelből gazdálkodik a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea","c_author":"Aradi László","category":"nagyitas","description":"Ahogy papként, Ferenc pápaként is az egyik legfontosabb feladatának tartotta a kapcsolódást az emberekhez. A róla készült fotók nemcsak a pápai hivatal méltóságát tükrözik, hanem az emberi léptéket is, amellyel az egyházfői szerephez közelített. Ferenc pápa 88 éves korában, húsvéthétfőn hunyt el.","shortLead":"Ahogy papként, Ferenc pápaként is az egyik legfontosabb feladatának tartotta a kapcsolódást az emberekhez. A róla...","id":"20250421_Ferenc-papa-nagyitas-Jorge-Bergoglio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea.jpg","index":0,"item":"6aa364aa-07d2-49dd-9246-d2fcef7cd250","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250421_Ferenc-papa-nagyitas-Jorge-Bergoglio-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 10:42","title":"Az emberek pápája: Ferenc 12 éve a Vatikánban – képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99805ef-78c1-4059-b332-231fc6ada12d","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Fiatalon nem szexelt senkivel, épp ezért lett belőle komikus – vallja a stand-uposok nemzetközi élcsapatához tartozó Russell Howard. Amerikai turnéján, Austinban értük el a humoristát, akinek a műsorában a világpolitika és a péniszviccek jól megférnek egymással, és interjúnkig még egyetlen MAGA-sapkás texasit sem látott. Május 2-án lép fel Budapesten.","shortLead":"Fiatalon nem szexelt senkivel, épp ezért lett belőle komikus – vallja a stand-uposok nemzetközi élcsapatához tartozó...","id":"20250420_hvg-russell-howard-brit-komikus-interju-standup-politika-penisz-isis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99805ef-78c1-4059-b332-231fc6ada12d.jpg","index":0,"item":"3bfa7333-0828-41e1-8a74-b475fd991012","keywords":null,"link":"/360/20250420_hvg-russell-howard-brit-komikus-interju-standup-politika-penisz-isis","timestamp":"2025. április. 20. 19:30","title":"„Politikussal barátkozni – ennél rosszabbat el sem tudok képzelni” – Russell Howard brit stand-upos a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11635a59-e6eb-42a5-b62f-020db2c4a9f5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Barnard-csillag alig 6 fényévre található a Földtől, és eddig szinte semmit nem lehetett tudni a környezetéről.","shortLead":"A Barnard-csillag alig 6 fényévre található a Földtől, és eddig szinte semmit nem lehetett tudni a környezetéről.","id":"20250420_barnard-csillag-exobolygok-csillagaszat-felfedezes-naprendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11635a59-e6eb-42a5-b62f-020db2c4a9f5.jpg","index":0,"item":"a2bd936b-3971-4879-a37e-6bec7c1dc4d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_barnard-csillag-exobolygok-csillagaszat-felfedezes-naprendszer","timestamp":"2025. április. 20. 16:03","title":"Előkerült négy új bolygó, nem is olyan messze a Naprendszertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8c76d8-44b9-4cfb-82f1-9bfb225c7d49","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt köszönetet mondott Ferenc pápának. Magyar Péter szerint pápaként is ember maradt. A kormány egy Isten nyugosztaljával tudta le a dolgot. Hazai reakciók Ferenc pápa halálára.","shortLead":"Semjén Zsolt köszönetet mondott Ferenc pápának. Magyar Péter szerint pápaként is ember maradt. A kormány egy Isten...","id":"20250421_ferenc-papa-halala-magyarorszagi-reakciok-karacsony-semjen-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8c76d8-44b9-4cfb-82f1-9bfb225c7d49.jpg","index":0,"item":"faa71b36-008f-4e23-bf51-4e0d89e0f34c","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_ferenc-papa-halala-magyarorszagi-reakciok-karacsony-semjen-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 21. 11:51","title":"Elárvult a világ – írta Karácsony Gergely a pápa halálára, egy idő után Orbán Viktor is posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselő ettől függetlenül kimegy demonstrálni, és újabb nagygyűlést jelentett be. ","shortLead":"A független képviselő ettől függetlenül kimegy demonstrálni, és újabb nagygyűlést jelentett be. ","id":"20250420_Betiltottak-Hadhazy-Akos-keddi-tunteteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"71ba1dc9-3ce4-4b74-a9c4-b9b8b0f8714a","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Betiltottak-Hadhazy-Akos-keddi-tunteteset","timestamp":"2025. április. 20. 09:55","title":"Betiltották Hadházy Ákos keddi tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]