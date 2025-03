Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A lengyel űrhivatal az összes rendszerét leválasztotta az internetről, miután jogosulatlan hozzáférést észlelt a hálózatában. A honlapjuk sem elérhető. Jó meccsekkel, szép gólokkal megkezdődtek a nyolcaddöntős küzdelmek a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A még gördülékenyebb ügyintézés érdekében a cég az elmúlt években szoftverrobotokat és mesterséges intelligenciát is elkezdett használni. A megoldásokkal gyorsabban és hatékonyabban lehet kezelni a bejelentéseket. A Magyar Nemzeti Bank nevével visszaélve próbálják meg bűnözők kicsalni a magyar ügyfelektől a bankszámlájukhoz tartozó adatokat, és az is előfordulhat, hogy kártékony programot telepítenek a számítógépükre. Egy új kutatás kimutatta, hogy a tej elősegíti a jótékony bélbaktériumok szaporodását, míg a sajt inkább csökkenti bizonyos mikrobák mennyiségét. A közeljövőben több hasznos, valamint szórakoztató képességgel bővül az Android, a csalók kiszűrése mellett már valós időben megoszthatja a pozícióját is az ismerőseivel. Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében a legalacsonyabb. Ahogy várható volt, egy évvel a választások előtt a Fidesz meg is indította a több százezres társadalmi réteg szavazataiért folytatott harcot. A Tisza a nőket leginkább érintő szociális, társadalmi kérdésekben erősített, de egyelőre így sem versenyezhet azzal a pénzesővel, ami a kormány részéről ömlik a gyermeket tervező nőkre. Az ukrán elnök részvételével kezdődött meg Brüsszelben az állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója. Két témával foglalkoznak a vezetők: az orosz–ukrán háború jelenlegi helyzetével és Európa védelmének megerősítésével. És viszonylag sokan beszéltek Orbán Viktorról is, aki semmit sem mondott az újságíróknak.