[{"available":true,"c_guid":"66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","shortLead":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","id":"20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44.jpg","index":0,"item":"9becac94-8bf6-43ee-be74-4fbad9aade76","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","timestamp":"2025. április. 21. 22:35","title":"Trump részt vesz Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea","c_author":"Aradi László","category":"nagyitas","description":"Ahogy papként, Ferenc pápaként is az egyik legfontosabb feladatának tartotta a kapcsolódást az emberekhez. A róla készült fotók nemcsak a pápai hivatal méltóságát tükrözik, hanem az emberi léptéket is, amellyel az egyházfői szerephez közelített. Ferenc pápa 88 éves korában, húsvéthétfőn hunyt el.","shortLead":"Ahogy papként, Ferenc pápaként is az egyik legfontosabb feladatának tartotta a kapcsolódást az emberekhez. A róla...","id":"20250421_Ferenc-papa-nagyitas-Jorge-Bergoglio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea.jpg","index":0,"item":"6aa364aa-07d2-49dd-9246-d2fcef7cd250","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250421_Ferenc-papa-nagyitas-Jorge-Bergoglio-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 10:42","title":"Az emberek pápája: Ferenc 12 éve a Vatikánban – képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérik Hadházyék, hogy a pártok maradjanak otthon, a Momentum is bejelentkezett a keddi „hídsétára”. A TASZ jogásza szerint azonban nem lehet sétaként kezdeni, majd tüntetésként folytatni egy eseményt. ","shortLead":"Hiába kérik Hadházyék, hogy a pártok maradjanak otthon, a Momentum is bejelentkezett a keddi „hídsétára”. A TASZ...","id":"20250422_A-Momentum-egeszsegugyi-setat-tart-az-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d.jpg","index":0,"item":"fff394ba-29a9-4001-adc5-a436736621bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_A-Momentum-egeszsegugyi-setat-tart-az-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. április. 22. 12:43","title":"A Momentum is egészségügyi sétát tart az Erzsébet hídon, de Hadházyék nem kérnek a pártokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e677b2-7c02-48f6-9702-36edb172f814","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igen sok világlap kockáztatja meg, hogy felsorolja, ki lehet az új pápa, de a legtöbb elismeri, hogy a névsor nem több találgatásnál. Hiszen például az argentin Jorge Mario Bergoglio, azaz Ferenc pápa annak idején legfeljebb csak a futottak még-kategóriában került szóba.","shortLead":"Igen sok világlap kockáztatja meg, hogy felsorolja, ki lehet az új pápa, de a legtöbb elismeri, hogy a névsor nem több...","id":"20250422_vilagsajto-Ferenc-papa-legeselyesebb-utodjeloltjek-Erdo-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40e677b2-7c02-48f6-9702-36edb172f814.jpg","index":0,"item":"c4f5e22c-1807-4a89-9735-532cdd4de543","keywords":null,"link":"/360/20250422_vilagsajto-Ferenc-papa-legeselyesebb-utodjeloltjek-Erdo-Peter","timestamp":"2025. április. 22. 06:41","title":"„Pápaképes” konzervatív, ügyes diplomata – Erdő Pétert Ferenc legesélyesebb utódjelöltjei közé sorolja a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő 20 éven küzdött azért, hogy gyereke lehessen, de mostanra már sikerült feldolgoznia a kudarcot.","shortLead":"Az énekesnő 20 éven küzdött azért, hogy gyereke lehessen, de mostanra már sikerült feldolgoznia a kudarcot.","id":"20250422_kovacs-kati-valas-gyerekvallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07.jpg","index":0,"item":"675e9137-b9b5-4430-9f4a-04cd7a684c17","keywords":null,"link":"/elet/20250422_kovacs-kati-valas-gyerekvallalas","timestamp":"2025. április. 22. 12:33","title":"„Nem voltam igazán feleség típus” – válásról és az elmaradt gyerekvállalásról is beszélt Kovács Kati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szintet lép az életkor-ellenőrzés az Instagramon, aki lebukik, az korlátozásokkal nézhet szembe.","shortLead":"Szintet lép az életkor-ellenőrzés az Instagramon, aki lebukik, az korlátozásokkal nézhet szembe.","id":"20250422_meta-instagram-fiatalok-eletkor-megallapitasa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"6df457a0-49d4-48e9-bc84-1dfed4d5faa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_meta-instagram-fiatalok-eletkor-megallapitasa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 15:03","title":"Lefüleli a hazudozó fiatalokat az Instagram újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalát Lébénynél lezárták.","shortLead":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalát Lébénynél lezárták.","id":"20250422_langolo-kamion-m1-lebeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"4bfdf8d6-e5f9-496a-9270-e35b01c6f94f","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_langolo-kamion-m1-lebeny","timestamp":"2025. április. 22. 10:28","title":"Lángol egy kamion az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1c09ed-7edf-438e-940f-d41af857cdcd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Yuval Noah Harari izraeli történész szerint logikus, hogy Trump olvasatában Ukrajna felel a háborúért, és ugyanez a felfogás felel Grönland elfoglalásának tervéért is. A helyzet azonban bonyolultabb, mint a középkorban volt. A kilátások pedig rosszabbak.","shortLead":"Yuval Noah Harari izraeli történész szerint logikus, hogy Trump olvasatában Ukrajna felel a háborúért, és ugyanez...","id":"20250421_Harari-financial-times-lapszemle-trump-rivalis-erodok-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f1c09ed-7edf-438e-940f-d41af857cdcd.jpg","index":0,"item":"a0507a26-5867-4b68-922d-ea7ecc8f0a3f","keywords":null,"link":"/360/20250421_Harari-financial-times-lapszemle-trump-rivalis-erodok-amerika","timestamp":"2025. április. 21. 08:36","title":"Harari: Semmi új nincsen Trump ijesztő víziójában, de több buktatót is rejt magában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]