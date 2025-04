Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c833cf4e-52c1-4e33-be6c-bad1d4672667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Indexet tulajdonló Indamedia 50 százalékos tulajdonosa április 22-től tölti be új pozícióját.","shortLead":"Az Indexet tulajdonló Indamedia 50 százalékos tulajdonosa április 22-től tölti be új pozícióját.","id":"20250422_Hivatalos-tavozik-a-TV2-vezerigazgatoja-Vaszily-Miklos-lep-a-helyebe-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c833cf4e-52c1-4e33-be6c-bad1d4672667.jpg","index":0,"item":"370fa697-4ee5-42bb-829e-221d54dcde3e","keywords":null,"link":"/elet/20250422_Hivatalos-tavozik-a-TV2-vezerigazgatoja-Vaszily-Miklos-lep-a-helyebe-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 14:14","title":"Hivatalos: távozik a TV2 vezérigazgatója, Vaszily Miklós lép a helyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721fbaab-de01-4c64-be16-8227f6ca6b14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszeres Oscar-díjas színész reagált az amerikai elnök korábbi kritikáira, miszerint Clooney nem csinált soha egy kiváló filmet sem.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas színész reagált az amerikai elnök korábbi kritikáira, miszerint Clooney nem csinált soha...","id":"20250422_George-Clooney-Nem-erdekel-ha-Trump-szerint-kamu-szinesz-vagyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721fbaab-de01-4c64-be16-8227f6ca6b14.jpg","index":0,"item":"bb380dcd-eb07-4408-aa6c-24566e7bde4b","keywords":null,"link":"/elet/20250422_George-Clooney-Nem-erdekel-ha-Trump-szerint-kamu-szinesz-vagyok","timestamp":"2025. április. 22. 15:36","title":"George Clooney: Nem érdekel, ha Trump szerint „kamuszínész” vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már két forinttal többe kerül az euró, mint reggel.","shortLead":"Már két forinttal többe kerül az euró, mint reggel.","id":"20250422_euro-forint-arfolyam-gyengules-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"eea2b499-73bb-4f7f-8b47-9a7716362019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_euro-forint-arfolyam-gyengules-Trump","timestamp":"2025. április. 22. 15:15","title":"Erősen gyengül a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump kormányzatának költségcsökkentő tervei is hatással lehetnek a Nemzetközi Űrállomás (ISS) biztonságára, épp akkor, amikor a Föld körül keringő kutatólabornak a szakemberek szerint még több forrást kéne biztosítani.","shortLead":"Donald Trump kormányzatának költségcsökkentő tervei is hatással lehetnek a Nemzetközi Űrállomás (ISS) biztonságára, épp...","id":"20250422_nemzetkozi-urallomas-iss-mukodes-vege-tervek-biztonsag-repedesek-szivargas-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc.jpg","index":0,"item":"9ff2467b-ebd9-4547-9e44-884be4e2ce67","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_nemzetkozi-urallomas-iss-mukodes-vege-tervek-biztonsag-repedesek-szivargas-koltsegvetes","timestamp":"2025. április. 22. 19:03","title":"Kockázatos korba lép a Nemzetközi Űrállomás, aggódik a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc06a86a-bc6e-4c6c-805d-cc0d8f679775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA székháznál tüntető momentumosok azért jelentették fel a miniszterelnököt, mert szerintük a gyalogosok testi épségét veszélyeztette, amikor kisbusza a szembejövő sávba hajtott. ","shortLead":"Az MTVA székháznál tüntető momentumosok azért jelentették fel a miniszterelnököt, mert szerintük a gyalogosok testi...","id":"20250422_momentum-orban-viktor-feljelentes-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc06a86a-bc6e-4c6c-805d-cc0d8f679775.jpg","index":0,"item":"4b22cd18-e7cf-4653-ba4d-c5e666f4768c","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_momentum-orban-viktor-feljelentes-vizsgalat","timestamp":"2025. április. 22. 10:23","title":"Vizsgálja a rendőrség a Momentum Orbán Viktor ellen tett feljelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18da9e65-c93a-43fd-b923-fd22143249b5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hatalmas feladatot kapott mindenki, aki Rómában és környékén a turizmusból él: pár óra alatt kellett felkészülniük arra, hogy Ferenc pápa temetése és az utód megválasztása közötti időszakban milliók utaznának oda az egyébként is óriási tavaszi turistatömegen felül. ","shortLead":"Hatalmas feladatot kapott mindenki, aki Rómában és környékén a turizmusból él: pár óra alatt kellett felkészülniük...","id":"20250423_Roma-utazas-papa-temetes-valasztas-turizmus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18da9e65-c93a-43fd-b923-fd22143249b5.jpg","index":0,"item":"f810b6ab-0c6b-4c2e-8596-7ca35296ceb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Roma-utazas-papa-temetes-valasztas-turizmus-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 11:55","title":"Hogyan birkózik meg Róma azzal, hogy hirtelen a fél világ oda szeretne utazni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2020 körül történhetett a bevásárlás.","shortLead":"2020 körül történhetett a bevásárlás.","id":"20250422_Szaraz-Istvan-Felis-magantokealap-olasz-butorgyar-Riva-Industria-Mobili","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7.jpg","index":0,"item":"6d1c7edc-2223-4b0a-8ed7-72b5e1ea641b","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Szaraz-Istvan-Felis-magantokealap-olasz-butorgyar-Riva-Industria-Mobili","timestamp":"2025. április. 22. 09:06","title":"Olasz luxusbútorgyártó cégben bukkant fel egy Száraz Istvánhoz kötődő magántőkealap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a06003c-561d-43e1-b894-b633786efc98","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A húsvéthétfőn elhunyt egyházfő holttestét szerda reggel szállítják át a Szent Péter-bazilikába.","shortLead":"A húsvéthétfőn elhunyt egyházfő holttestét szerda reggel szállítják át a Szent Péter-bazilikába.","id":"20250422_ferenc-papa-ravatal-szimbolumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a06003c-561d-43e1-b894-b633786efc98.jpg","index":0,"item":"8a744fa8-1efd-455e-b21e-4718c109f328","keywords":null,"link":"/elet/20250422_ferenc-papa-ravatal-szimbolumok","timestamp":"2025. április. 22. 17:51","title":"Gyűrű, háromszögek és latin nyelvű felirat – ezt jelentik a szimbólumok a felravatalozott Ferenc pápáról kiadott képeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]