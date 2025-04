Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b28ecdd1-c29d-4d89-a92d-a09470be1d75","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szédületesen vágtat Adam karrierje.","shortLead":"Szédületesen vágtat Adam karrierje.","id":"20250423_csecsen-biztonsagi-tanacs-kadirov-fia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b28ecdd1-c29d-4d89-a92d-a09470be1d75.jpg","index":0,"item":"4cccd798-ad26-4f86-9eb0-98be1c9ab1d2","keywords":null,"link":"/elet/20250423_csecsen-biztonsagi-tanacs-kadirov-fia","timestamp":"2025. április. 23. 20:53","title":"Kadirov a 17 éves fiát nevezte ki a csecsen biztonsági tanács élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d87d33f-0833-4bd4-8b54-af778b8bdee4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Putyin alkut akar kötni, de a tangóhoz ketten kellenek.","shortLead":"Donald Trump szerint Putyin alkut akar kötni, de a tangóhoz ketten kellenek.","id":"20250425_trump-oroszorszag-ukrajna-haboru-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d87d33f-0833-4bd4-8b54-af778b8bdee4.jpg","index":0,"item":"dbbd06fc-cf00-4b66-a59f-917ae1f3182a","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_trump-oroszorszag-ukrajna-haboru-beke","timestamp":"2025. április. 25. 07:04","title":"Trump: Oroszország elég nagy engedményt tett azzal, hogy nem foglalta el egész Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt arról kérdezték, hogy az amerikai elnök kívánsága beavatkozás-e a szuverenitásba. 