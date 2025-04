Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a8dbd9a7-6c56-4479-9fbd-f98745404d76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elindult az idei Ultrabalaton, amely miatt közel harmincezer emberre számítanak. ","shortLead":"Elindult az idei Ultrabalaton, amely miatt közel harmincezer emberre számítanak. ","id":"20250425_ultrabalaton-dugokra-es-lezarasokra-kell-szamitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8dbd9a7-6c56-4479-9fbd-f98745404d76.jpg","index":0,"item":"b92e00ef-442d-4e5b-8671-50a44d8f1b90","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_ultrabalaton-dugokra-es-lezarasokra-kell-szamitani","timestamp":"2025. április. 25. 13:48","title":"Dugókra és lezárásokra kell számítani a hétvégén a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatóság szerint a képviselő „csúsztat és ferdít”.","shortLead":"A hatóság szerint a képviselő „csúsztat és ferdít”.","id":"20250425_rendorseg-hadhazy-akos-tuntetes-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30.jpg","index":0,"item":"edce1cd7-10c1-4f3c-bf7c-47ca3ae31c96","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_rendorseg-hadhazy-akos-tuntetes-betiltas","timestamp":"2025. április. 25. 22:04","title":"Reagált a rendőrség arra, hogy Hadházy szerint hamis bizonyítékokra támaszkodva tiltották be a tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7686348-d9c3-4f3b-813d-47002601ecef","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 19 százalékos inflációt érzékeltek a fiatalok idén februárban, de a mediánérték is 16 százalékot tett ki a K&H ifjúsági index legfrissebb eredményei szerint. Ez azt jelenti, hogy a 19-29 évesek a hivatalos inflációhoz képest négyszeres drágulást tapasztalnak a mindennapokban, és a többségük a jövőt illetően sem túl optimista.","shortLead":"Átlagosan 19 százalékos inflációt érzékeltek a fiatalok idén februárban, de a mediánérték is 16 százalékot tett ki...","id":"20250425_Teljesen-elszallt-a-fiatalok-inflacioerzekelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7686348-d9c3-4f3b-813d-47002601ecef.jpg","index":0,"item":"3dae7917-95a1-4d98-836b-e6127fd8fe96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Teljesen-elszallt-a-fiatalok-inflacioerzekelese","timestamp":"2025. április. 25. 15:22","title":"Négyszer akkora inflációt tapasztalnak a fiatalok, mint ami a hivatalos adatokban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43157607-d386-438c-ba35-8f3f8b098b60","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tajvani TSMC 2028-tól már 1,4 nanométeres gyártási technológiával is készítene chipeket, amelyek gyorsabbak lehetnek és kevesebbet fogyaszthatnak még a jelenlegi csúcsteljesítményű lapkákhoz képest is.","shortLead":"A tajvani TSMC 2028-tól már 1,4 nanométeres gyártási technológiával is készítene chipeket, amelyek gyorsabbak lehetnek...","id":"20250424_tajvan-tsmc-processzor-chipgyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43157607-d386-438c-ba35-8f3f8b098b60.jpg","index":0,"item":"d46b0805-8cff-48b2-b2e1-895a0a1b71fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_tajvan-tsmc-processzor-chipgyartas","timestamp":"2025. április. 24. 17:33","title":"Megmutatta a tajvani chipgyártó, milyen lesz a csúcsprocesszor, ami az ön mobiljában is ott lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5365434-bab1-42a9-a5b6-3f1e0a54f6db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hosszabbító nagyszerű találmány, hiszen nemcsak hogy könnyedén áthidalhatjuk vele a távolságot a konnektor és az elektromos eszközeink között, de gyakorlatilag pár ezer forinttal megsokszorozhatjuk a konnektorok számát – gondolhatjuk. Sajnos azonban ez nem olyan egyszerű, ugyanis vannak olyan háztartási készülékek, amiket nagyon nem ajánlatos hosszabbítóba dugni.","shortLead":"A hosszabbító nagyszerű találmány, hiszen nemcsak hogy könnyedén áthidalhatjuk vele a távolságot a konnektor és...","id":"20250425_hosszabbito-eloszto-haztartasi-eszkozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5365434-bab1-42a9-a5b6-3f1e0a54f6db.jpg","index":0,"item":"763ad0a9-d5bb-4ad3-ab71-f752405a9a69","keywords":null,"link":"/elet/20250425_hosszabbito-eloszto-haztartasi-eszkozok","timestamp":"2025. április. 25. 05:01","title":"Ezeket a háztartási eszközöket ne dugja a hosszabbítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8da513d-20c5-47fd-bcdf-b3cb3b3b4917","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felcsúti benzinkúton fújta épp a sportkocsi kerekét, amikor lefotózták.","shortLead":"A felcsúti benzinkúton fújta épp a sportkocsi kerekét, amikor lefotózták.","id":"20250425_meszaros-morinc-fia-ferrari-felcsut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8da513d-20c5-47fd-bcdf-b3cb3b3b4917.jpg","index":0,"item":"b19b678c-1522-4991-b817-f070b3bb90da","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_meszaros-morinc-fia-ferrari-felcsut-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 08:51","title":"Mészáros Lőrinc fia is Ferrarit villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f9b793-88c4-47d2-97c7-390361275399","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250425_Marabu-Feknyuz-Videkfejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91f9b793-88c4-47d2-97c7-390361275399.jpg","index":0,"item":"07a47dab-8923-4981-aa5b-42ab48c4234b","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Marabu-Feknyuz-Videkfejlesztes","timestamp":"2025. április. 25. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vidékfejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen orvosolható.","shortLead":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen...","id":"20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784.jpg","index":0,"item":"796437c9-c79b-4c11-975f-bba7c1f3e9b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","timestamp":"2025. április. 26. 08:03","title":"Van egy nem is olyan kicsi gond a Windows frissítésével – megint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]