[{"available":true,"c_guid":"c7c85307-103f-41ba-8e13-82c4b44d9a3b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azt még nem tudni, mire jutottak.","shortLead":"Azt még nem tudni, mire jutottak.","id":"20250426_Trump-es-Zelenszkij-targyalt-egy-gyorsat-Ferenc-papa-temetese-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c85307-103f-41ba-8e13-82c4b44d9a3b.jpg","index":0,"item":"2a5f243c-6f8c-42b3-a3f4-170553b099e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Trump-es-Zelenszkij-targyalt-egy-gyorsat-Ferenc-papa-temetese-elott","timestamp":"2025. április. 26. 10:35","title":"Trump és Zelenszkij tárgyalt egy gyorsat Ferenc pápa temetése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe07a3-e7b5-4ead-ada5-5ea92cae8904","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy átalakított üvegfalú pápamobilban viszik át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria Maggiore-bazilikába, hogy a menet útvonala mentén álló gyászolók is láthassák a megboldogult egyházfő koporsót – jelentették olasz hírportálok.","shortLead":"Egy átalakított üvegfalú pápamobilban viszik át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria...","id":"20250426_Kiderult-milyen-autoval-viszik-majd-Ferenc-papat-a-vegso-nyughelyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6fe07a3-e7b5-4ead-ada5-5ea92cae8904.jpg","index":0,"item":"6aceed36-e00c-44df-8756-d82c7e69fc72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_Kiderult-milyen-autoval-viszik-majd-Ferenc-papat-a-vegso-nyughelyere","timestamp":"2025. április. 26. 09:18","title":"Kiderült, milyen autóval viszik majd Ferenc pápát a végső nyughelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e27bc94-2b91-446a-aeb6-67abe2430b7c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszajáró vendég.","shortLead":"Visszajáró vendég.","id":"20250425_Evander-Holyfield-Magyarorszagon-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e27bc94-2b91-446a-aeb6-67abe2430b7c.jpg","index":0,"item":"a2b127e2-bd53-4a97-ac22-074ce1114875","keywords":null,"link":"/sport/20250425_Evander-Holyfield-Magyarorszagon-van","timestamp":"2025. április. 25. 13:44","title":"Evander Holyfield Magyarországon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354ee771-3cb2-432e-95bf-42548c78f578","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Gondolja át az étrendjét és az életmódját, valamint azt, hogy min tud változtatni! 