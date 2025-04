Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Jokerszám sorsolásán két telitalálat is született.","shortLead":"A Jokerszám sorsolásán két telitalálat is született.","id":"20250426_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ket-ember-most-nagyon-orulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c.jpg","index":0,"item":"af31bf83-bf3a-4899-a633-2b36072ae050","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ket-ember-most-nagyon-orulhet","timestamp":"2025. április. 26. 20:09","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai, két ember most nagyon örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7217ec-b209-4720-a357-841c38c0365d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Felkavaró, gyaníthatóan iszlámellenes indíttatású gyilkosság történt egy dél-franciaországi mecsetben. François Bayrou miniszterelnök azt ígérte, mindent megtesznek a tettes kézre kerítése és megbüntetése érdekében.","shortLead":"Felkavaró, gyaníthatóan iszlámellenes indíttatású gyilkosság történt egy dél-franciaországi mecsetben. François Bayrou...","id":"20250427_Otven-kesszurassal-vegeztek-ki-egy-muszlim-ferfit-egy-francia-mecsetben-videora-vettek-a-haldoklasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb7217ec-b209-4720-a357-841c38c0365d.jpg","index":0,"item":"72d71eb0-658f-402c-a638-d45bbabcbbcb","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Otven-kesszurassal-vegeztek-ki-egy-muszlim-ferfit-egy-francia-mecsetben-videora-vettek-a-haldoklasat","timestamp":"2025. április. 27. 09:53","title":"Ötven késszúrással végeztek ki egy muszlim férfit egy francia mecsetben, videóra vették a haldoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9d21c1-54a9-448f-87a1-b8de3c1cfd9d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kora reggeltől özönlenek a hívek a vatikánvárosi Szent Péter térre, hogy részt vegyenek a hétfőn elhunyt Ferenc pápa gyászszertartásán.","shortLead":"Kora reggeltől özönlenek a hívek a vatikánvárosi Szent Péter térre, hogy részt vegyenek a hétfőn elhunyt Ferenc pápa...","id":"20250426_Mar-gyulik-a-tomeg-a-Szent-Peter-teren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b9d21c1-54a9-448f-87a1-b8de3c1cfd9d.jpg","index":0,"item":"8b84d80d-1258-40bb-bb6e-a0399242e0c1","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Mar-gyulik-a-tomeg-a-Szent-Peter-teren","timestamp":"2025. április. 26. 08:45","title":"Már gyűlik a tömeg a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516fa1c1-a1e2-4897-8331-fc0d8ec85e01","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"16 millió éves, borostyánba zárt ősi rovart találtak a Dominikai Köztársaságban – a tudósok úgy vélik, egy, a karibi térségből származó hangyafaj első felfedezett fosszíliája lehet.","shortLead":"16 millió éves, borostyánba zárt ősi rovart találtak a Dominikai Köztársaságban – a tudósok úgy vélik, egy, a karibi...","id":"20250427_basiceros-enana-hangyafaj-felfedezes-borostyan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/516fa1c1-a1e2-4897-8331-fc0d8ec85e01.jpg","index":0,"item":"c8feb829-f421-420e-8a83-2f2ddacdd2fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_basiceros-enana-hangyafaj-felfedezes-borostyan","timestamp":"2025. április. 27. 08:03","title":"„Mintha gyémántot találtunk volna” – 16 millió éves borostyánra bukkantak a tudósok, ez volt benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","shortLead":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","id":"20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45.jpg","index":0,"item":"5a982585-20e6-466d-a2ac-c257a417d763","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","timestamp":"2025. április. 27. 22:16","title":"Csak 11 százalékot kapott a tavaly még fideszesként indult jelölt a fóti időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b73c4a-c0ae-4989-b868-7bc279c5ef6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyszínen készült felvételek alapján borzalmas a pusztítás. ","shortLead":"A helyszínen készült felvételek alapján borzalmas a pusztítás. ","id":"20250427_iran-kikoto-robbanas-halalos-aldozatok-foto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b73c4a-c0ae-4989-b868-7bc279c5ef6f.jpg","index":0,"item":"54ebd3d6-e8f0-4b7e-a186-e38bb3806504","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_iran-kikoto-robbanas-halalos-aldozatok-foto-video","timestamp":"2025. április. 27. 14:18","title":"Már 28 halottja és több mint ezer sérültje van a hatalmas kikötői robbanásnak Iránban – videó, fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b4ecfe-fc29-4072-933f-d0b5fe7669a1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Úgy döntött, hogy nem kezeli úgy József Attilát, mintha kezelhető beteg lenne, de nem hagyja el, megpróbálja „tartani, hogy ne essen össze” – így emlékezett vissza évtizedekkel a terápia után a költő pszichoanalitikusa, Gyömrői Edit. A drámai találkozásukról készült, Reménytelenül című filmet nemrég mutatták be.","shortLead":"Úgy döntött, hogy nem kezeli úgy József Attilát, mintha kezelhető beteg lenne, de nem hagyja el, megpróbálja „tartani...","id":"20250426_hvg-gyermekke-tette-jozsef-attila-gyomroi-edit-film-remenytelenul-kolteszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07b4ecfe-fc29-4072-933f-d0b5fe7669a1.jpg","index":0,"item":"6c607c8d-cc4b-42fa-b748-45d0c2c6f5f1","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-gyermekke-tette-jozsef-attila-gyomroi-edit-film-remenytelenul-kolteszet","timestamp":"2025. április. 26. 16:30","title":"„Nagyon nagy bajban voltam, mert tudtam, hogy József Attila gyógyíthatatlan”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi tulajdonában lévő szerb olajtársaság, a Naftna Industrija Srbije (NIS) – jelentette be Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök az Instagram közösségi oldalon szombaton.","shortLead":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi...","id":"20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad.jpg","index":0,"item":"c2286cbf-da80-4a42-8e75-ff69bc71724a","keywords":null,"link":"/kkv/20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","timestamp":"2025. április. 26. 18:06","title":"Megint megkegyelmezett a szerbiai Gazprom-cégnek az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]