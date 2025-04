Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"774a35e9-b24b-4f0a-9c4a-f66a7a17c9e1","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Karinthy Frigyesnek bíróságon kellett magyarázkodnia 1925 áprilisában sátánistának és pornográfnak tartott novellája miatt, végül nyolcnapi elzárásra ítélték az írót. A budapesti rendőrkapitányt azzal nyaggatták, hogy állapítsa meg az apaságot – ujjlenyomat alapján. A száz évvel ezelőtti újsághírekből az is kiderül, hogy „aranyos kis majomnak” tartották a divatos párizsi nőket, a jövő emberét pedig kopasznak, fogatlannak és nagyfejűnek képzelték el.","shortLead":"Karinthy Frigyesnek bíróságon kellett magyarázkodnia 1925 áprilisában sátánistának és pornográfnak tartott novellája...","id":"20250427_szazeves-ujsag-1925-aprilis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/774a35e9-b24b-4f0a-9c4a-f66a7a17c9e1.jpg","index":0,"item":"fdb6af89-e6de-4130-b568-9f1518d8552e","keywords":null,"link":"/360/20250427_szazeves-ujsag-1925-aprilis","timestamp":"2025. április. 27. 18:20","title":"Amikor pályázaton keresett hóhért az állam, csúfolódás miatt lépett vissza az egyik jelentkező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6491fee-d716-486d-8d07-2ee35bf0e353","c_author":"Galicza Dorina ","category":"360","description":"Elhagyatott, növényzettel benőtt vasúti sínek, autómentes övezetek és innovatív lakhatási megoldások – megnéztük, mihez kezdett Bécs a Rákosrendezőre hasonlító területekkel. Bár megértettük, miért Bécs a világ legélhetőbb városa, rá kellett jönnünk arra is, Budapest belátható időn belül biztosan nem fogja tudni utolérni.","shortLead":"Elhagyatott, növényzettel benőtt vasúti sínek, autómentes övezetek és innovatív lakhatási megoldások – megnéztük, mihez...","id":"20250428_Becs-varostervezes-Rakosrendezo-Parkvaros-Vitezy-David","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6491fee-d716-486d-8d07-2ee35bf0e353.jpg","index":0,"item":"f420a4ea-9635-42c3-add0-086c316c025e","keywords":null,"link":"/360/20250428_Becs-varostervezes-Rakosrendezo-Parkvaros-Vitezy-David","timestamp":"2025. április. 28. 11:30","title":"Megnéztük Bécsben, mit lehetne kihozni Rákosrendezőből, de megtudtuk azt is, miért nem fog sikerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d983cd-91a0-494e-b29f-198e0aba2ca3","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A Liverpool a 20., Szoboszlai Dominik az első angol bajnoki címét szerezte meg.","shortLead":"A Liverpool a 20., Szoboszlai Dominik az első angol bajnoki címét szerezte meg.","id":"20250427_liverpool-premier-league-angol-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-tottenham-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d983cd-91a0-494e-b29f-198e0aba2ca3.jpg","index":0,"item":"2c6cfe62-ae51-4b48-b483-47aba348548c","keywords":null,"link":"/sport/20250427_liverpool-premier-league-angol-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-tottenham-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. április. 27. 17:25","title":"Gála az Anfield Roadon, Szoboszlai két gólpasszával bajnok a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Macron szerint most Putyinon a sor, hogy „bebizonyítsa, valóban békét akar”. ","shortLead":"Macron szerint most Putyinon a sor, hogy „bebizonyítsa, valóban békét akar”. ","id":"20250426_Trump-nekiment-Putyinnak-miutan-Zelenszkij-tortenelmi-esemenynek-nevezte-az-amerikai-elnokkel-valo-talalkozast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d.jpg","index":0,"item":"2ee05783-5ad1-4df8-a792-fb230720eef1","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Trump-nekiment-Putyinnak-miutan-Zelenszkij-tortenelmi-esemenynek-nevezte-az-amerikai-elnokkel-valo-talalkozast","timestamp":"2025. április. 26. 16:43","title":"Trump nekiment Putyinnak, miután Zelenszkij történelmi eseménynek nevezte az amerikai elnökkel való találkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e929059c-6049-4744-800b-49be10d3ac53","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kemény szavak az Ország Házában. Sok szó esett az MNB-s pénzekről és a Matolcsy-klánról, még több a kormány és a Fidesz felelősségéről. Téma volt még az Ukrajna EU-csatlakozása elleni kormányzati politikai akció is.","shortLead":"Kemény szavak az Ország Házában. Sok szó esett az MNB-s pénzekről és a Matolcsy-klánról, még több a kormány és a Fidesz...","id":"20250428_Erosen-nyitja-a-hetet-a-Parlament-Poloskazas-hazaarulozas-es-a-Matolcsy-klan-bortonbuntetese-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e929059c-6049-4744-800b-49be10d3ac53.jpg","index":0,"item":"4f278382-feb1-4e1d-8aa8-8f5013c2b08d","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Erosen-nyitja-a-hetet-a-Parlament-Poloskazas-hazaarulozas-es-a-Matolcsy-klan-bortonbuntetese-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 13:20","title":"Erősen nyitja a hetet a parlament: poloskázás, hazaárulózás és a Matolcsy-klán börtönbüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki jó turkálóban keres, 5 milliót érő Picasso-tálat lelhet. ","shortLead":"Aki jó turkálóban keres, 5 milliót érő Picasso-tálat lelhet. ","id":"20250426_Picacco-talat-talaltak-egy-antwerpeni-hasznaltaru-kereskedesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1.jpg","index":0,"item":"5a779b34-e790-4926-8148-2c315dd54d09","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Picacco-talat-talaltak-egy-antwerpeni-hasznaltaru-kereskedesben","timestamp":"2025. április. 26. 15:09","title":"Ritka fogás: Picasso-tálat találtak egy antwerpeni adományboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megegyeztek abban, hogy minden szinten fenntartják a diplomáciai kapcsolatokat.","shortLead":"Megegyeztek abban, hogy minden szinten fenntartják a diplomáciai kapcsolatokat.","id":"20250428_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"00105c0c-830f-4a9d-8b51-82c8d1cfc874","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","timestamp":"2025. április. 28. 08:13","title":"Telefonon beszélt egymással az orosz és az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f952f72a-d244-4c68-bb0e-33e169252bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szombati zártkörű szertartást követően vasárnap lett látogatható Ferenc pápa síremléke. ","shortLead":"A szombati zártkörű szertartást követően vasárnap lett látogatható Ferenc pápa síremléke. ","id":"20250427_ferenc-papa-nyughely-roma-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f952f72a-d244-4c68-bb0e-33e169252bb4.jpg","index":0,"item":"5e5fa801-b6ad-4cc1-a27f-44219964a56d","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_ferenc-papa-nyughely-roma-fotok","timestamp":"2025. április. 27. 12:07","title":"Tömegek várakoznak, hogy láthassák Ferenc pápa végső nyughelyét, amin egy szál fehér rózsa fekszik – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]