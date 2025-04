Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c49317f5-47c4-488b-9058-99a49c8f1ff5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai PNDbotics mérnökei egy olyan rendszert fejlesztetek, aminek köszönhetően a humanoid robotjuk – Adam – képes a stabil közlekedésre.","shortLead":"A kínai PNDbotics mérnökei egy olyan rendszert fejlesztetek, aminek köszönhetően a humanoid robotjuk – Adam – képes...","id":"20250429_pndbotics-adam-humanoid-robot-kina-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c49317f5-47c4-488b-9058-99a49c8f1ff5.jpg","index":0,"item":"1af09e95-ea26-425a-998b-4569eaa5eeb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_pndbotics-adam-humanoid-robot-kina-video","timestamp":"2025. április. 29. 14:03","title":"Úgy járkál ez a kínai humanoid robot, mint egy ember – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki életében előfordul, hogy hitelre van szüksége, így érdemes tisztában lennni a lakossági hitelek tulajdonságaival.","shortLead":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki...","id":"20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb.jpg","index":0,"item":"6f880e8b-7104-42da-9a6f-ce71f0e32259","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 28. 06:00","title":"Mit érdemes tudni a lakossági hitelekről? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ingyenes felhasználókhoz is megérkezett a ChatGPT kutatós funkciója, azonban nem pontosan azt kapják, amit az előfizetők – akiket egyébként szintén érint a bejelentés.","shortLead":"Az ingyenes felhasználókhoz is megérkezett a ChatGPT kutatós funkciója, azonban nem pontosan azt kapják, amit...","id":"20250428_openai-chatgpt-deep-research-kutatas-funkcio-ingyenes-felhasznalok-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"370fc7ea-3014-487a-93e9-e5a21911f129","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_openai-chatgpt-deep-research-kutatas-funkcio-ingyenes-felhasznalok-megjelenes","timestamp":"2025. április. 28. 13:03","title":"Már nem kell fizetni a ChatGPT egyik legkomolyabb pluszfunkciójáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1835ba73-f2ea-40e3-aac4-7e048ce0c0a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiújult az ellentét a két ország közt.","shortLead":"Kiújult az ellentét a két ország közt.","id":"20250428_india-pakisztan-kasmir-hatarvillongas-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1835ba73-f2ea-40e3-aac4-7e048ce0c0a7.jpg","index":0,"item":"4b31dd50-4222-4fd4-9000-db4a57c19a84","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_india-pakisztan-kasmir-hatarvillongas-lovoldozes","timestamp":"2025. április. 28. 15:16","title":"Újabb határvillongás volt India és Pakisztán között a kasmíri terrortámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hisz a demokráciában, ezért is áll ki Magyar Péter mellett – állítja. ","id":"20250428_Cicciolina-hazakoltozik-amint-Magyar-Peter-megnyeri-a-valasztast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649.jpg","index":0,"item":"6e0eb8c4-f3bb-42bf-b74d-84ce36fa3dcc","keywords":null,"link":"/elet/20250428_Cicciolina-hazakoltozik-amint-Magyar-Peter-megnyeri-a-valasztast","timestamp":"2025. április. 28. 10:42","title":"Cicciolina hazaköltözik, ha Magyar Péter megnyeri a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes történész hosszú dolgozatban fejtette meg a világot.","shortLead":"A fideszes történész hosszú dolgozatban fejtette meg a világot.","id":"20250429_schmidt-maria-bucsa-ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45.jpg","index":0,"item":"6d502770-c2d8-4926-8fbd-7cd5af434da4","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_schmidt-maria-bucsa-ukrajna-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 13:29","title":"Schmidt Mária: Az ukránok mészároltak Bucsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","id":"20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21.jpg","index":0,"item":"361eab4f-55e3-40ea-bfb1-879216525a28","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","timestamp":"2025. április. 28. 10:57","title":"Elnéztek valamit, erre kétszer is visszafordult az M7-esen egy terepjárós konvoj – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38509e5-7fe3-403b-8c7a-2e07e7e08ed5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Saul fia rendezőjének filmjét október 23-án mutatják be.","shortLead":"Az Oscar-díjas Saul fia rendezőjének filmjét október 23-án mutatják be.","id":"20250429_Megjelent-Nemes-Jeles-Laszlo-uj-filmjenek-az-Arvanak-az-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a38509e5-7fe3-403b-8c7a-2e07e7e08ed5.jpg","index":0,"item":"7484aa64-6291-4a5b-8142-4582f7dcbb74","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Megjelent-Nemes-Jeles-Laszlo-uj-filmjenek-az-Arvanak-az-elozetese","timestamp":"2025. április. 29. 15:17","title":"Megjelent Nemes Jeles László új filmjének, az Árvának az előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]