Száz drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen az orosz hadsereg keddre virradó éjjel, legalább nyolc civil meghalt, és 24-en megsebesültek – közölték katonai és helyi közigazgatási források.

A légierő parancsnokságának a Telegramon közzétett kedd reggeli jelentése szerint a hétfő esti óráktól az orosz hadsereg összesen 100 csapásmérő és csalidrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem 37 drón lelövését erősítette meg.

The #Dnipropetrovsk region under attack by Russian drones – a child died.



A drone hit a residential building, children were trapped under the rubble in the Samarivsky district. Locals independently pulled out a girl born in 2012, but she died on the way to the hospital.



Another… pic.twitter.com/sqHzFtdcft